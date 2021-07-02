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|Нусай пал: талибы захватили очередной район на границе с Таджикистаном
11:00 05.07.2021
Порядка 230 афганских военнослужащих уступили талибам село Нусай и ушли в Таджикистан
Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) продолжают наращивать активность у границ с Таджикистаном.
Из-за натиска талибов в Нусайском районе провинции Бадахшан правительственным силам и участникам народного ополчения пришлось снова пересечь границу Таджикистана.
Как уточнил Sputnik Таджикистан источник в Дарвозском районе, порядка 230 полицейских, пограничников, военнослужащих уступили талибам село Нусай и ушли в Таджикистан.
"Чтобы предотвратить разрушения и кровопролитие, афганские силы решили отступить в Дарвозский район Таджикистана через блокпост Рузвай-Нусай", - сказал собеседник агентства.
Это не первый случай, когда афганские военнослужащие отступают через границу в Таджикистан под давлением талибов.
По данным ГКНБ Таджикистана, 22 июня около 134 правительственных солдат и афганских мирных жителей пересекли контрольно-пропускной пункт "Нижний Пяндж" в Таджикистан после нападения талибов на КПП "Шерхан-Бандар" в провинции Кундуз. Через пять дней, 27 июня, еще 17 военнослужащих покинули Калдорский район провинции Балх через приграничный район Шахритус. Также вечером 3 июля более 300 военнослужащих ВС Афганистана перешли на территорию Таджикистана из района Хохон-Бадахшан через два блокпоста в районе Шамсиддин Шохин.
После боя с талибами в Таджикистан отступили более тысячи афганских военных
Напомним, активность боевиков "Талибана" возросла с середины июня на фоне вывода американских войск из Афганистана.
Ожесточенные бои между правительственными силами и талибами ведутся в четырех приграничных областях. Под контроль боевиков перешли 18 из 28 районов афганской провинции Бадахшан. В общей сложности с мая талибы захватили более 150 районов Афганистана.