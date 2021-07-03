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Турция и Украина кооперируются в производстве боевых вертолетов
11:52 05.07.2021

Новый рынок для Украины: турецкий холдинг заключил соглашение с "Мотор Сич"

Украинская компания поставит двигатели для турецкого вертолета

Денис Тельманов

Турецкая компания TAI подписала соглашение с украинской "Мотор Сич" на поставки двигателей для боевого вертолета T-929 ATAR-2. Контракт может спасти украинское предприятие, которое раньше потеряло российский рынок сбыта, а Киев в обмен может закупить эти вертолеты и отказаться от российской техники, считают эксперты.

В конце недели турецкий аэрокосмический холдинг Turkish Aerospace Industries (TAI) подписал соглашение с украинской компанией "Мотор Сич" на поставку двигателей для своего тяжелого боевого вертолета T-929 ATAR-2, который должен подняться в воздух в 2023 году.

Согласно заявлению компании, новый вертолет будет утяжеленной версией T-129 - совместного проекта TAI и европейской AgustaWestland. Он оснащен двумя американскими двигателями LHTEC CTS800-4A по 1361 л.с. каждый. Новый же вертолет будет отличаться вдвое большей грузоподъемностью - его планируется оснастить двумя двигателями по 2,5 тыс. л.с. каждый. Под эту мощность идеально подходит один из самых распространенных двигателей в мире ТВ3-117, который "Мотор Сич" выпускает в различных модификациях с 1972 года.

Таким двигателем оснащены самые массовые в мире вертолеты Ми-8, а также почти все советские и российские боевые вертолеты, включая Ми-24, Ми-28, Ка-32 и Ка-52. Кроме того, ТВ3-117 поднимает в небо украинские самолеты российского производства Ан-140 и полностью российские Ил-112.

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В конце 2014 года "Мотор Сич" отказался поставлять ТВ3-117 в Россию, и российским компаниям пришлось налаживать собственное производство этих двигателей под индексом ВК-2500.

В Турцию украинские двигатели должны начать поступать уже в 2022 году. Пока заказ ограничен 14 агрегатами. Эксперты считают, что в случае наращивания объемов производства турецкого вертолета, заказ на двигатели от TAI может спасти украинское предприятие, потерявшее российский рынок.

"На фоне значительного сокращения объемов поставок новых двигателей, это все-таки появление новой платформы, которая могла бы, в зависимости от различных условий, обеспечить для компании "Мотор Сич" сохранение сбыта на какую-то перспективу", - пояснил "Газете.Ru" главный редактор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

Он отметил, что, хотя Турция исторически не является производителем тяжелых вертолетов, пример создания беспилотников показывает, что потенциал у турецкой промышленности сделать востребованную машину есть. В этом случае возможен ее экспорт и большие заказы для "Мотор Сич", в том числе на обслуживание и ремонт двигателей, что спасет предприятие. Причем именно ремонт может принести компании долгосрочную прибыль.

"Маржинальность поставки значительно ниже, чем обслуживания. В минувшем десятилетии объем расходов на приобретение авиатехники и ее обслуживание примерно сравнялись", - пояснил Пантелеев.

Он подчеркнул, что на фоне прекращения поставок в Россию "Мотор Сич" очень нуждается в стабильном рынке сбыта двигателей. Однако, кроме Китая, украинские двигатели никто не покупает - рынок авиадвигателей контролируют европейские и американские компании.

"Мы понимаем, что в мире сохраняется парк вертолетов Ми-8, самолетов Ан-24 (тоже оснащены двигателями "Мотор Сич") и т.д., и на этом можно какое-то время существовать. Но перспектива одна - искать новые рынки. И в этом плане важен турецкий контракт", - подчеркнул эксперт.

Пантелеев также не исключил, что одним из первых покупателей турецких вертолетов может стать Украина, которая, таким образом, сможет обновить вертолетный парк и отказаться от российской техники, обеспечив рынок сбыта двигателей.

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В свою очередь главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко напомнил, что "Мотор Сич" - достаточно известный бренд с хорошим технологическим потенциалом.

"Это, пожалуй, единственный, оставшийся с советских времен оборонный актив Украины, который еще работоспособен. Поэтому, если турки проплатят, то контракт на производство двигателей будет однозначно выполнен", - отметил Коротченко.

Он также отметил, что в целом промышленный комплекс Турции ориентирован на экспорт, и в качестве примера привел беспилотники Bayraktar TB2, которые поставляются в несколько стран мира и успешно конкурируют с американскими и израильскими.

"Успех второй карабахской войны в значительное мере был обусловлен возможностями "Байрактаров", Азербайджан, используя эти беспилотники в бою, не только решил свои военные задачи, но и обеспечил им рекламу", - отметил эксперт.

"Если проект тяжелого вертолета будет реализован, можно однозначно считать, что он будет иметь и экспортную составляющую. Вопрос, насколько эффективно и быстро турецкая аэрокосмическая промышленность сможет его реализовать", - подчеркнул Коротченко.

Источник - Газета.Ru
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