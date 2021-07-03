 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 05.07.2021
15:34  Ось пазла. Эксперты оценили последствия возможного вступления Узбекистана в ЕАЭС, - "Къ"
15:28  Еще одну статую дорогому Елбасы водрузили в Туркестане
15:25  Ну вот поспали, теперь - поесть... КырПарламент решил еще продлить свою "работу"
15:12  Жив ли мозг Байдена? - New York Post
14:25  Сербия и Венгрия достроили "Турецкий поток" в обход Украины
14:21  УзбГоскомпаниям запретили проводить госзакупки без тендера
14:05  Русских Украины объявляют неполноценными. Новости из страны апартеида, - В.Пойманов

13:45  Альянс воров и исламистов. что происходит в Узбекистане
13:42  К.Токаев открыл памятник основателям Казахской автономии "Алаш" - Букейханову, Байтурсынову и Дулатову
13:40  Группа верующих, устроившая "рейд" на книжном рынке Ташкента, признала произведения Да Винчи и Рембрандта чуждыми для узбекского народа
13:39  Реабилитация незаконно осужденных в Узбекистане: замкнутый круг
13:32  "Талибан*" деградировал и ослаб": чего ждут от Афганистана в соседних странах
11:52  Турция и Украина кооперируются в производстве боевых вертолетов
11:16  Новая стратегия медведя (России), - Тимофей Бордачев
11:09  Умер советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. "Москва слезам не верит..."
11:00  Нусай пал: талибы захватили очередной район на границе с Таджикистаном
10:18  Умер (от КОВИ?) экс-замМинобороны Таджикистана генерал Розикзода
10:12  Оливер Стоун снял фильм о "скромном диктаторе" Нурсултане Елбасы Назарбаеве
09:02  Талибы один за другим захватывают уезды афганского Бадахшана - Хохон, Шугнон, Ишкашим...
08:21  Талибы становятся реальной угрозой для России и ее союзников, - Вл.Мухин
08:18  Израильская разведка пустила корни в Иране, - И.Субботин
08:16  Афганская армия... переселяется в Таджикистан, - В.Панфилова
08:13  Там за Пянджем-рекой догорали огни.., - К.Кривошеев
00:08  Китай сосредотачивается. Прогноз до 2035 года, - Юрий Тавровский
00:05  Золото МВФ на службе доллара США, - В.Катасонов
00:02  Почему Россию постоянно обвиняют в кибератаках, - Б.Толчинский
Воскресенье, 04.07.2021
16:14  Выборы в Узбекистане: как Мирзияев расчищает путь к победе, - Брюс Панниер
16:12  В Канаде активисты повалили памятники королеве Виктории и Елизавете II
16:08  "Я в гробу видал либералов...", - Захар Прилепин (интервью)
12:58  Байден назначил генерала Маккензи последним командующим ВС США в Афганистане
12:20  Афганский исход. Новое бородатое будущее ЦентрАзии
10:59  В Таджикистане родственные браки под запретом пять лет. Что изменилось?
10:57  Таджикистан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Всем старше 18-ти
09:39  Крекс-пекс-фекс. "Российско-Кыргызский фонд развития" возобновил финансирование проектов
09:33  Разбился при посадке С-130 "Геркулес" ВВС Филиппин - солдаты сгорели заживо
09:27  Уволен судья Чуйского облсуда Онолбеков. За пьянство на рабочем месте
09:16  Зеленский просит папу римского канонизировать гитлеровского пособника - митрополита Шептицкого
09:09  Смысл и итоги провокации эсминца "Дефендер", - Александр Дугин
08:59  Близ Кызылорды разбился Ан-2 сельхозавиации. Жертв нет
08:40  Закавказский узел сам не развяжется, - Александр Широкорад
08:38  Второй фронт для Китая. Почему СССР не пришлось воевать с Японией до 1945 года, - Юрий Тавровский
00:24  Можно ли заставить мигрантов хорошо себя вести в России?
00:21  Елбобаизм. Токаев открыл памятник Назарбаеву в Нур-Султане (фото)
00:19  Постсовковый расизм: почему якобы толерантные казахи относятся к афганцам хуже, чем европейцы и американцы? - Н.Нуртазина
Суббота, 03.07.2021
20:26  Таджикистан пропустил на свою территорию еще 300 солдат раздолбанной афганской армии
20:24  Амеры покинули советскую авиабазу Баграм в Афгане
11:55  Талибы захватили еще один уезд (Калдар) вблизи границы с Узбекистаном
11:53  "Желтые жилеты" полиняли: почему массовый протест французов сошел на нет
11:50  Кому достались $8 млрд, которые Мирзияев потратил на борьбу с пандемией
11:49  Закрыт "университет КазМУНО". Выпускавший не врачей, а... муно
11:48  Ташкентский имам, наставлявший как "правильно" бить женщин, пытается стать "экспертом" в области мирового искусства
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   |   Узбекистан   | 
"Талибан*" деградировал и ослаб": чего ждут от Афганистана в соседних странах
13:32 05.07.2021

В Таджикистане и Узбекистане рассказали об опасениях от продвижения "Талибана*"

Алексей Поплавский

В Афганистане набирает обороты противостояние между группировкой "Талибан*" и правительственными войсками. По данным СМИ, под контролем боевиков уже 110 из 370 районов страны. Политологи и журналисты из соседних государств - Таджикистана и Узбекистана - рассказали "Газете.Ru" об обеспокоенности местных жителей из-за талибов и мерах, принимаемых для обеспечения безопасности границ.

"Учения в школах и закрытие моста"

Узбекистанский блогер и редактор издания Repost.uz Али Каххоров отметил, что "Талибан" (организация запрещена в России) контролирует около 20 из 34 провинций Афганистана, но распределены они неравномерно. По его словам, чем ближе боевики начали подходить к северным рубежам страны, где как раз проходит граница с Узбекистаном и Таджикистаном, тем больше росло волнение в узбекском правительстве.

"Когда началось продвижение талибов к приграничным территориям Узбекистана, закрыли мост в Термине. Тот самый, по которому в 1979 году были введены советские войска в Афганистан, по нему же они покинули эту страну в 1989-м. По официальной информации, его закрыли из-за карантина, ничего не сказав об афганской ситуации. Кроме того, минобороны Узбекистана проводит учения на приграничных территориях, а президент призвал к введению уроков военной подготовки в школах", - рассказал Каххоров.

Войска США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане
"Бесславный уход": США оставили Афганистан талибам*

США оставили одну из крупнейших авиационных баз в Афганистане, передав объект правительственным войскам. Уход иностранных сил сопровождается усилением... →

То есть внутренняя обеспокоенность из-за ситуации вокруг талибов есть, и Узбекистан выступает посредником в переговорах между "Талибаном" и правительством Афганистана, продолжил журналист, вскоре ожидается визит афганского президента Ашрафа Гани, также было несколько встреч узбекских представителей с российской стороной и лидерами "Талибана".

"Однако глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявлял, что мы не считаем "Талибан" террористической организацией, что удивило многих внутри страны. По сути, сейчас власть пытается договориться, поскольку видит в Афганистане большой рынок и не исключает, что афганское правительство может не удержать власть", - добавил Каххоров.

Ухудшение позиций правительственных сил в Афганистане различные СМИ фиксируют с начала лета. По информации ряда пакистанских телеканалов, с 3 по 4 июля "Талибан" взял под контроль сразу 13 районов Афганистана и в настоящее время удерживает 110 из 370 районов страны. А по версии Tolo News, талибы контролируют уже около 50% территорий государства.

Особое внимание привлекают северные провинции Афганистана, где местные СМИ указывают на перехват приграничных рубежей с Таджикистаном и Узбекистаном со стороны талибов. Более того, таджикистанские и узбекистанские пограничники с июня 2021 года фиксируют массовые попытки афганских военных перейти границу, а CNN и WSJ пишут об отступлении солдат и сдаче территорий талибам без боя.

"Выстрелы в приграничных районах"

Как обратил внимание политолог Шерали Ризоен из Таджикистана, проблема талибов в Афганистане обсуждается в таджикском обществе. По его словам, у таджиков в чем-то уникальная ситуация, так как они понимают жителей Афганистана без перевода - в обеих странах говорят на фарси, многие смотрят афганские телеканалы и соцсети.

"Проблема талибов в основном обсуждается в экспертном сообществе, для простого населения это не так серьезно, потому что Афганистан всегда оставался нестабильным государством. То есть особых опасений у людей нет, в какой-то степени люди в Таджикистане привыкли жить с фактором Афганистана. По сути, этот вопрос серьезно волнует только жителей приграничных районов Таджикистана, потому что там слышны выстрелы и прочее", - пояснил Ризоен.

Байден заверил в сохранении поддержки Афганистана после вывода войск США
"Итоги как у СССР": чего добились американцы за 20 лет в Афганистане

США планируют вывести войска из Афганистана до 11 сентября - к 20-й годовщине теракта в Нью-Йорке, который стал поводом для военной интервенции... →

Что касается обеспокоенности со стороны властей и мер по усилению границы, то они принимаются еще с лета прошлого года, продолжил политолог, а именно с момента захвата северных районов афганской провинции Бадахшан со стороны различных группировок, аффилированных с "Талибаном".

"В июне 2020 года было проведено экстренное заседание Совета безопасности Таджикистана во главе с президентом. Тогда были даны поручения по усилению государственной границы, то есть подготовка Таджикистана к возможному негативному сценарию и потенциальным вызовам из Афганистана идет давно. Этот вопрос всегда остается на повестке дня и под пристальным вниманием главы государства", - уточнил политолог.

При этом собеседник "Газеты.Ru" указал, что текущая ситуация с наступление талибов в северных провинциях Афганистана была вполне ожидаема, поскольку еще в 2014 году экстремисты с востока страны были переброшены на север, в регионы, где "Талибан" не имел серьезного влияния.

"Если говорить об угрозе, которую "Талибан" может нести другим государствам, то здесь есть ряд моментов. Во-первых, одним из условий мирного соглашения между талибами и США стало то, что "Талибан" не будет использовать территорию Афганистана для ведения боевых действий против третьих стран. Во-вторых, государства, у которых есть постоянные интересы в Афганистане, - это все-такие не северные соседи страны. Тут больше интересов у Пакистана, Ирана. И в-третьих, мы видим, что в ОДКБ, ШОС и СНГ есть понимание ситуации, страны, входящие в эти организации, показывают свою заинтересованность в том, чтобы не допустить дестабилизации территорий государств, граничащих с Афганистаном", - подчеркнул Ризоен.

"Радость в Узбекистане"

Узбекистанский блогер, автор Telegram-канала "Наблюдения под чинарой" Ферузхан Якубходжаев же отметил, что у населения Узбекистана также есть определенные опасения из-за "Талибана". По его словам, они касаются не возможного вторжения, а угрозы очередного полыхающего очага в регионе, в непосредственной близости от границ страны.

"Граждане достаточно уверены в узбекской армии, которая в состоянии сдержать попытки вторжения, да и полноценное вторжение "Талибана", который у нас (в Узбекистане. - "Газета.Ru") почему-то не запрещен, выглядит маловероятным.

Талибы не настолько могущественная сила, которую должен бояться весь регион. Они не в состоянии держать в страхе несколько государств. Им бы в своей стране как-то захватить и удержать власть, не факт, что у них получиться это сделать, так как раньше они были кадрово гораздо качественнее и умнее. Сейчас "Талибан" сильно деградировал и ослаб, поэтому посмотрим, что у них получится в Афганистане",

- указал Якубходжаев.

Неприятно, когда у тебя под боком орудует радикальная сила, но, в целом, какого-то страха из-за этого в Узбекистане нет, добавил блогер, однако продвижение "Талибана" в Афганистане - это тема номер один, говорят об этом постоянно.

ОДКБ готова оказать Таджикистану помощь из-за ситуации на границе с Афганистаном
Вторая Афганская: поможет ли Россия Таджикистану

ОДКБ готова оказать Таджикистану всю необходимую помощь, которая будет с его стороны запрошена в связи с ситуацией на границе с Афганистаном. Военный... →

"Есть даже люди, которые рады успехам талибов. Они думаю, что "Талибан" каким-то образом сможет распространить шариатское влияние на Узбекистан. Такие мнения появляются, в основном, в комментариях в соцсетях, и пишут их очень подозрительные профили, похожие на троллей - либо не живущие в Узбекистане, либо не показывающие свои лица", - обратил внимание Якубходжаев.

Что касается усиления безопасности границ, то уже несколько раз были проведены внезапные проверки боеготовности военных частей, авиации и сил специального назначения, утверждает блогер. Он также подчеркнул, что на уровне слухов известно о переброске дополнительных сил на границу с Афганистаном, но официально это пока не подтверждено.

О радости некоторых представителей узбекского общества от "успехов талибов" говорит и журналист издания Repost.uz Али Каххоров. По его мнению, сейчас в Узбекистане настроение некоторых религиозных деятелей и людей нельзя отличить от того, чему следует "Талибан".

"То есть они говорят соразмерные вещи, что мы отошли от ислама и живем неправильно. На самом деле, очень сильно влияние религиозного большинства, многие его представители малообразованы. Радикализация ощущается очень сильно, она заметна. И никто не знает, что будет дальше. У нас есть военные возможности как-то отстоять и защитить наши границы, но мы проигрываем внутреннюю борьбу за радикализацию. Не исключено, что если не "Талибан" придет в Узбекистан, то внутри государства возникнут собственные экстремистские организации. Выступление одного блогера уже привело к тому, что в центре Ташкента начали кричать "Аллах, акбар", - резюмировал Каххоров.

*Организация запрещена в России.

Источник - Газета.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625481120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием "зеленого пояса" столицы
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №605
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2021 года №615
- Маулен Ашимбаев рассказал дипкорпусу о законах принятых Парламентом
- Земля и люди
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1-го полугодия 2021 года)
- А. Мамин провел совещание по вопросам развития Алматинской агломерации
- А. Мамин провел заседание ЕАБР – Утверждена Стратегия Банка на 2022-2026 годы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года №449
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  