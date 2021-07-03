Группа верующих, устроившая "рейд" на книжном рынке Ташкента, признала произведения Да Винчи и Рембрандта чуждыми для узбекского народа

13:40 05.07.2021

Группа верующих, устроившая "рейд" на книжном рынке Ташкента, признала произведения Да Винчи и Рембрандта чуждой для узбекского народа



28 июня этого года группа верующих во главе с ректором Исламской академии Узбекистана, заместителем председателя Комитета по делам религий при Кабинете Министров Музаффаром Камиловым, сотрудником Центра исламской цивилизации Аброром Абдуазимовым и бывшим имам-хатибом мечети Ташлакского района Ферганской области Шукрилло Эгамбердиевым провела рейд в книжных магазинах в центре Ташкента, чтобы проверить, насколько продаваемые там книги соответствуют идеологии ислама.



На видеозаписи, отправленной в редакцию "Озодлика", видно, как в начале участники рейда заходят в магазин, в котором продаются книги, изданные в России.



На видео виден испуганный взгляд продавца и гневный вид членов так называемой "комиссии".



Затем на видеозаписи слышится голос заместителя председателя Комитета по делам религий Музаффара Камилова, который обращаясь к продавцу, говорит следующее:



"В этих книгах имеются места, противоречащие нашей вере. Есть места, написанные с точки зрения востоковедов. Эти книги нарушают некоторые религиозные вопросы, существующие в нашем обществе. В первую очередь эти книги должны соответствовать нашим религиозным убеждениям. Затем морали, нашим традициям и устоям".



После к продавцу книжного магазина обращается сотрудник Центра исламской цивилизации Аброр Абдуазимов (Аброр Мухтор Алий), заявляя, что во всех выставленных на продажу книгах в этом магазине "имеются проблемы".



"Вообще, на таможне нужно установить жесткий контроль над ввозимыми в нашу страну книгами. Это не означает, что нужно препятствовать ввозу книг, нужно препятствовать неправильным понятиям, которые содержатся в некоторых книгах. В нашей стране система контроля над ввозимыми книгами не работает достаточно четко. Нужно говорить об этом открыто. Я пролистал каждую из книг, которая продается в вашем магазине. В каждой из них имеется проблема. В некоторых книгах есть рисунки голых людей. В произведениях Да Винчи, Рембрандта. Кто-то считает их искусством. Однако все это негативно влияет на сущность нации. Мы, будучи идеологами, должны ограничить такую деятельность", - говорит на видеозаписи Аброр Абдуазимов.



После этого на видео запечатлено, как сотрудник Центра исламской цивилизации Аброр Абдуазимов называет книгу "Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноа Харари "вредной для чтения" и оскорбительно высказывается о самом авторе, называя его "женой одного мужчины".



В ходе рейда, проведенного на книжном рынке Ташкента, члены так называемой комиссии назвали "смутой" книгу "Бермудский треугольник", а книгу автора Ларисы Бураковой - "литературой, побуждающей к свержению существующего строя, которую нельзя читать узбекскому читателю".



Редакции "Озодлика" не удалось связаться с Комитетом по делам религий при узбекском Кабмине, чтобы получить комментарий относительно рейда, проведенного на книжном рынке Ташкента. А в пресс-службе Центра исламской цивилизации нашему радио заявили, что слова, высказанные их сотрудников Аброром Абдуазимовым, не отражают позицию Центра.



Журналист из Ташкента Фарида Шариф в разговоре с журналистом "Озодлика", задаваясь вопросом о том, кем могла быть послана комиссия на столичный книжный рынок, сказала следующее:



- Я в недоумении от этого рейда. Потому что неизвестно кем посланные люди совершают обход книжных магазинов и решают, какую книгу наши граждане могут читать, а какую нет. После я поняла, что эти люди выполняют "черную работу" за правительство Узбекистана. Совершенно очевидно, что у них есть карт-бланш, данный от правительства. Между тем, само правительство остается в статусе невинной овечки.



Аналитики отмечают, что в последние годы в Узбекистане, где религия отделена от государства, наметилась растущая тенденция оценивать социально-политическую, особенно культурную, жизнь с религиозной точки зрения.



Ранее "Озодлик" сообщил о том, что сотрудник телеканала "Аклвой" был наказан за "размещение постыдных изображений" из-за давления со стороны консервативных пользователей узбекского сегмента соцсетей.



Мультсериалы "Шахерезада. Нерассказанные истории" и "Арт - Одиссея", транслировавшиеся по этому каналу, вызвали широкие обсуждения в социальных сетях. Пользователи сети жаловались, что в мультфильмах изображены обнаженные женщины и сцены поцелуев. После это телеканал получил выговор за показ в эфире запрещенных для детей сцен.



В мультфильме "Арт - Одиссея" была показана работа эпохи Возрождения, итальянского художника Сандро Ботичелли (1445-1510) "Рождение Венеры". Создатели мультфильма, показывая историю картины, с юмором отмечают, что: "Венера должна была быть младенцем, когда родилась". Мультфильм "Арт-Одиссея", вызвавший протесты у некоторых узбекских зрителей, ранее уже был показан на детских каналах в десятках стран мира.



Кроме того у некоторых зрителей в Узбекистане вызвала протест сцена поцелуя принцессы и Аладдина в другом мультфильме, показанном на канале "Аклвой".



После показа мультфильма сотрудники телеканала понесли наказание в соответствии с требованиями Закона Узбекистана "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью".



Шухрат Бабаджанов/Озодлик