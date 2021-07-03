К.Токаев открыл памятник основателям Казахской автономии "Алаш" - Букейханову, Байтурсынову и Дулатову

13:42 05.07.2021

Токаев принял участие в церемонии открытия памятника лидерам движения "Алаш"



Президент принял участие в церемонии открытия памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу и выступил перед участниками торжественной церемонии. Глава государства назвал символичным открытие памятника деятелям движения "Алаш" в год 30-летия независимости Казахстана и в канун Дня столицы.



Алихан – государственный деятель, возглавлявший правительство Алашорды. Ахмет – известный педагог, ставший духовным учителем нации. Миржакып – талантливый писатель, автор книги "Оян қазақ" и первого казахского романа, в котором получила воплощение идея национального единства. Все они – выдающиеся исторические личности. Этот памятник – дань уважения всем героям движения "Алаш".







Напомнив, что слово "Алаш" считается сакральным у казахов, Касым-Жомарт Токаев отметил огромный вклад деятелей движения "Алаш" в духовное возрождение нации.



Слово "Алаш" всегда было священным для нашего народа. В начале прошлого века лидеры нации объединились вокруг идеи "Алаш". Они многое сделали для освобождения и процветания нашей страны. Они пробудили дух людей и преобразовали их мировоззрение. Они способствовали сохранению целостности нашей территории. Они подняли родную литературу и культуру на небывалый уровень. Они внесли вклад в интеллектуальный подъем. Деятели "Алаш", несмотря на трудности их времени, возродили идею государственности казахского народа.



Президент отметил, что благодаря обретению независимости удалось вернуть честные имена выдающихся деятелей движения "Алаш", которые были подвергнуты репрессиям, а их труды были преданы забвению.



К сожалению, почти все они были объявлены врагами народа и стали жертвами репрессий. Их труды были уничтожены, и на протяжении многих лет было запрещено называть их имена. Однако наш народ смог восстановить имена своих великих сыновей. За годы Независимости история движения "Алаш" и его духовное наследие были кардинально пересмотрены. Несколько лет назад мы отметили 100-летие автономии "Алаш". В этом году 155-летие Алихана Бокейхана празднуется в рамках юбилея Независимости. Мы возрождаем имена деятелей "Алаш" и дадим достойную оценку их исторической роли. Моим Указом создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий.



В своем выступлении глава государства обратил внимание на необходимость всестороннего изучения трудов лидеров национально-освободительного движения.



Исследования в рамках алашеведения должны максимально широко охватить творческое наследие деятелей "Алаш". С каждым годом мы все больше осознаем значимость того, что они сделали. Их деяния никогда не потеряют своего значения, поскольку интересы своего народа, благополучие страны – это вечные ценности.



В завершение Касым-Жомарт Токаев отметил, что мечта лидеров движения "Алаш" о независимом государстве и установлении равноправных отношений с миром сбылась, и сегодня наша страна стала полноправным членом международного сообщества.