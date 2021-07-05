Альянс воров и исламистов. что происходит в Узбекистане

13:45 05.07.2021 Понедельник, 05 Июля 2021



Активность так называемых "консервативных верующих" вышла на новый уровень: на днях они подвергли травле народного артиста Узбекистана Едгора Садиева (в другом написании Сагдиева) за его высказывания в адрес размножившихся бородачей. Об этой дикой истории поведало Радио "Озодлик".



НАПАДКИ НА АРТИСТА



17 июня на сайте администрации Уйчинского района Наманганской области было выставлено видео, в котором Едгор Садиев раскритиковал отращивание бород молодыми узбекскими парнями, что в последнее время приобрело характер эпидемии. Он, в частности, сказал:



"Многие наши парни стали отращивать бороду. Я недавно спросил у одного парня: "Сколько тебе лет?" Он говорит: "Восемнадцать". Он отрастил себе длинную бороду. Такую бороду называют бородой шайтана. Я спрашиваю его: "А у твоего отца есть борода?" Он отвечает: "Нет". Нельзя подниматься на крышу дома, в котором живет твой отец. Дорогие мои, нельзя отращивать бороду вперед своего отца. Я спросил парня, почему он так поступил. Он говорит, что это - сунна. Потом я спросил его о том, что означает сунна. В ответ он молчит! Затем он сказал мне, что сунна - это высказывания и действия нашего пророка. Тогда я сказал этому парню: "Тогда женись на женщине, которая старше тебя на 18 лет". Он спрашивает меня: "Почему вы так говорите?" Я ответил ему: "Так ведь это тоже сунна"".



Далее актер добавил, что "вера и богобоязненность никак не связаны с бородой, что они должны быть в сердце и сознании человека".



Едгор Садиев



После этого исламские фанатики развернули в узбекском сегменте соцсетей целую кампанию по оскорблению артиста.



47-летний Содикжон Мухаммадиев (Содик Самарканди), которого Министерство внутренних дел Узбекистана объявило в международный розыск по обвинению "в участии в деятельности международных экстремистских группировок, а также в представлении угрозы национальной и общечеловеческой безопасности", выступил на своем Youtube-канале, заявив, что артист Едгор Садиев "вышел из религии".



Сотрудник государственного Центра исламской цивилизации Аброр Абдуазимов (Аброр Мухтор Алий), известный своими скандальными выступлениями в соцсетях, а также десятки других видеоблогеров опубликовали видео с оскорблениями в адрес Садиева.



В своих видеообращениях они называли Садиева "мерзким артистом", "тагутом (преступившим границы дозволенного - ред..), которого необходимо убить", а также "женоподобным мужчиной в женском одеянии".



30 июня журналист "Озодлика" пообщался по телефону с Едгором Садиевым. Артист, которому 16 июля исполнится 75 лет, сообщил, что "болен и не желает отвечать на подлые оскорбления в свой адрес в соцсетях".



Исламистское интернет-издание Azon.uz, учредителей которого недавно оштрафовали по обвинению в незаконной подготовке и распространении религиозных материалов, назвало слова артиста Едгора Садиева "оскорблением религиозных чувств верующих". Отметим, что именно оно недавно подсчитывало что.



Адвокат Умид Давлетов в разговоре с корреспондентом "Озодлика" сказал, что в словах лиц, оскорбивших народного артиста, имеются признаки преступления.



Поэт и журналист Гайрат Омон написал на своей странице в соцсетях, что удивлен бездействию правоохранительных органов, которые никак не реагируют на то, как группа боговеров оскорбляет народного артиста.



"Самое тревожное заключается в том, что представители правоохранительных органов хранят молчание. Они не принимают никаких мер в отношении этих лиц. Я не удивлюсь, если завтра на улице будут оскорблять женщин, которые не носят платок", - высказался Омон.



Радио "Озодлик" напоминает, что в последнее время это уже не первый случай, когда узбекские артисты подвергаются оскорблениям религиозных радикалов. В октябре 2020 года известный актер Узбекского национального академического драматического театра Мухаммадали Абдукундузов после резкой критики и угроз со стороны т.н. "верующих" в соцсетях был вынужден объявить, что прекращает озвучивать аудиоверсию Библии для слабовидящих на узбекском языке.



В 2018 году узбекский телеканал "Zu"r TV" прервал показ турецкого сериала "Черная любовь" (Kara Sevda). Вслед за тем на сайте Azon.uz была опубликована статья с угрозами в адрес узбекских артистов, участвовавших в дубляже этого сериала. Автор статьи заявлял, что эти артисты кормят своих детей за счет средств, заработанных запретным в исламе путем, и назвал их "самыми ярыми предателями нации, смутьянами, двуличными и лицемерами", призвав узбекистанцев "бороться против них".



После этого, некоторые узбекские актеры, озвучивавшие сериалы, объявили, что прекращают заниматься дубляжом.



"Если так будет продолжаться и дальше, то мне придется оставить искусство и таскать кирпичи. Мне нужно было родиться во времена, когда жил Алишер Навои или Шукур Бурханов, или через несколько веков спустя...", - написал тогда на своей странице в соцсетях актер Алишер Узаков, подвергшийся оскорблениям за озвучивание турецких сериалов.



НАПАДКИ НА ТЕЛЕКАНАЛ



Еще показательная история из этого ряда произошла в июне. Телеканал для детей и подростков "Аклвой" в Узбекистане подвергся потоку ругани агрессивных догматиков за показ мультфильма "Шахерезада. Нерассказанные истории", где восточная принцесса поцеловала Аладдина, а также работы "Рождение Венеры" итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Ботичелли в мультсериале Арт-Одиссея". Ранее этот мультсериал был показан на детских каналах в десятках стран мира, отмечает "Озодлик".



Местные мракобесы посчитали поцелуй неприличным для детского восприятия, и потребовали расследования. После этого на канал явился сотрудник МВД, который начал проверять все мультипликационные фильмы и передачи на наличие порнографии.



Руководство телеканала перепугалось и принесло свои извинения. Оно также сообщило, что его сотрудники были наказан за "размещение постыдных изображений", в соответствии с требованиями закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью". Очевидно, что ссылка на закон здесь лжива и лицемерна.



Более того, немногим позже телеканал добавил в штатное расписание новую должность. Специальный сотрудник должен будет находить изображения и сцены, "противоречащие узбекскому менталитету и духовности, и размывать их". "Противоречащими менталитету" считаются, например, поцелуи.



По словам сотрудника телеканала, аналогичный штат цензоров уже существует на других телеканалах, таких как "Sevimli" и "Zu"r TV".



"Похоже, республика медленно скатилась в прошлое. Теперь в мультфильмах требуется изображать женщин в парандже, которые отвергают продукцию массовой культуры Запада, дискотеки, модные стрижки, а только любят собирать хлопок и лепить кизяки на зиму", - прокомментировал произошедшее публицист Алишер Таксанов.



Аналитики указывают, что в последние годы в Узбекистане, где религия отделена от государства, наметилась растущая тенденция оценивать социально-политическую, особенно культурную, жизнь с религиозной точки зрения, отмечает Радио "Озодлик".



НАПАДКИ НА КНИГИ



Новым скандалом на днях отметился и позиционирующий себя компетентным специалистом по религиозным вопросам проповедник ташкентской мечети Аброр Абдуазимов (более известный как Аброр Мухтор Али, он же наставник по "правильному" битью женщин).



В интернете распространилась видеозапись с участием группы религиозных "знатоков" искусства во главе с Мухтором Али, торжественно шествующих 27 июня по ташкентским книжным лавкам, щедро раздавая советы и указывая на "недостатки" общепризнанных культурных достояний.



"Изображения голых людей на картинах Леонардо Да Винчи и Рембрандта, которые называют некоторые искусством, негативно влияют на традиционные ценности нации" - объявил новоиспеченный "специалист".



Однако, по его словам, еще не все потеряно - "проблемы решаемы", и он готов трудиться на этой ниве не покладая рук.



"Талибан создает свой филиал в Узбекистане на базе Центра "исламской" цивилизации при президенте РУз. Филиал, который возглавит А. М. Али, начнет инспекцию книгоиздательства, теле- и радиовещания, системы образования и музейного дела страны, рассмотрит перспективы преобразования махаллинских комитетов в шариатские товарищеские суды", - обрисовал сегодняшнюю ситуацию вокруг происходящего абсурда научный сотрудник лондонской Школы восточных и африканских исследований (SOAS) Алишер Ильхамов.



ПРИЧИНЫ ПРОИСХОДЯЩЕГО



Почему же в Узбекистане вдруг резко активизировались исламисты? Ведь еще недавно они сидели тише воды-ниже травы и если и были чем-то недовольны (а недовольны они были всем), то тихо брюзжали себе под нос в семейном кругу, и не более того.



Все дело в том, что с недавних пор они ощутили поддержку действующей власти.



С одной стороны, возможно, что Шавкат Мирзиеев подражает президенту Турции Реджепу Эрдогану, опирающемуся именно на них, да еще на самых упертых турецких шовинистов, с другой не исключено, что никакого подражания нет, а ко всему этому он пришел своим путем. Дело в том, что в связи с массовым расхищением всеми видами и способами всего, что только возможно, Мирзиеев в кратчайшие сроки не только утратил поддержку основной части народа, которому в 2016 году, перед выборами, наобещал золотые горы, но и, по нашему мнению, зарезервировал для себя место в истории как самый коррумпированный правитель страны за все время ее существования, поэтому ему была позарез нужна поддержка.



И он ее нашел, предоставляя одну привилегию за другой местным националистам и исламистам. Теперь они все дружно поддерживают узбекский режим. Так возник и оформился неестественный альянс воров и исламистов. Неестественный - потому что последние в обычных для себя условиях не поддерживают воровства. И естественно, рассматривают происходящее только как возможность для своего максимального политического усиления, постепенного подмятия под себя всего и всех. После того, как это происходило в других странах, они неизбежно потребуют для себя части политического пирога, ну, а затем и всей полноты власти.



К сожалению, нынешний режим об этом, похоже, не догадывается.



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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