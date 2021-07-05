 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русских Украины объявляют неполноценными. Новости из страны апартеида, - В.Пойманов
14:05 05.07.2021

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 05.07.2021

Верховная рада большинством голосов приняла в первом чтении законопроект Зеленского о коренных народах. Таковыми теперь считаются крымские татары, караимы и крымчаки. Они могут создавать свои школы, вузы и СМИ, учиться на родном языке, получать бюджетное финансирование, деньги от иностранных держав и организаций. Русские, венгры, поляки, белорусы, греки, молдаване, евреи становятся второсортными народами, как евреи в фашистской Германии!

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что "Украина превращается в националистическое государство, где есть привилегированные народы" и "бесправные национальные меньшинства, в первую очередь русские". Для них "только дискриминация, оскорбительные обвинения, квоты, штрафы и политика принудительной ассимиляции".

В конце апреля уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь, которого называют Шпрехенфюрером, выпустил отчет о своей работе, в котором сообщил, что из 15 319 детсадов по всей стране всего 110 – русские. Если в 2019 году было 11 563 класса с русским языком обучения, то к концу 2020 года их оставалось всего 5421. 99,8% студентов колледжей, техникумов, училищ и 98,5% студентов университетов, академий и институтов обучаются на украинском языке.

С 16 июля 2021 года начнут действовать нормы об украинизации театров, цирков и квоты на количество книг на украинском языке в магазинах – их должно быть не менее 50%. Госслужащие должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка.

Концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные и зрелищные мероприятия должны проводиться на украинском языке. Это же касается экскурсий и туризма.

Позицию Киева выразил депутат от "слуг" Олег Семинский. Он откровенно признал, что теперь "русские на законодательном уровне – не коренной народ, поэтому не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины".

То, что в такой бумажке, как Основной закон Украины, ущемление прав граждан в зависимости от национальности запрещено и преследуется в уголовном порядке, никого не смущает. На такие мелочи давно не обращают внимания. ОПЗЖ заявляет, что "от дискриминации прав русских и представителей других национальных общин Зе-власть открыто перешла к строительству апартеида".

Попрано и международное законодательство. ООН указывает, что в декларации о правах коренных народов, определение "коренные народы" отсутствует. "Согласно Декларации, основополагающим критерием является собственное осознание себя как коренного народа. В Декларации сказано, что коренные народы имеют право определять себя или свою этническую принадлежность в соответствии со своими обычаями и традициями".

А Зеленский всего лишь флюгер. В 2014 году в эфире телеканала "1+1" он говорил, что на востоке страны и в Крыму люди имеют право говорить по-русски. "Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски и я – гражданин Украины. Россия и Украина – действительно братские народы", – разглагольствовал этот комик. А 18 апреля 2014 года донецкая "Муниципальная газета" опубликовала интервью, в котором юморист Зеленский, не моргнув глазом, заявил: "Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ". Интересно!

Теперь этот флюгер развернули в другую сторону: Зеленский заявил, что русские и украинцы "точно не один народ", в противном случае "в Москве, скорее всего, ходили бы гривни, а над Государственной думой развевался желто-голубой флаг".

Между тем нежелание народа украинизироваться порой приобретает демонстративный характер. Футболист украинской сборной по футболу Артем Довбик, забивший победный гол в матче Украина – Швеция на Евро-2020, на пресс-конференции говорил по-русски, за что был подвергнут остракизму. Тренер сборной Андрей Шевченко и полузащитник Александр Зинченко в Риме перед игрой Украины и Англии провели пресс-конференцию на русском. Русские люди на Украине продолжают говорить по-русски, но украинские власти в рамках программы национально-патриотического воспитания собираются до 2025 года потратить более 300 млн. грн. на внедрение "украинской гражданской идентичности".

Власти насаждают представление о том, что русские на Украине – это "постколониальные деструктивные последствия" и синоним "языково-культурной неполноценности". В органах государственной власти и местного самоуправления должны работать только граждане со "сформированной национальной идентичностью".

Кто-то решится оспорить, что Украина превращается в страну торжествующего фашизма?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625483100
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