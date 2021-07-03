УзбГоскомпаниям запретили проводить госзакупки без тендера

14:21 05.07.2021

Для госкомпаний отменяются индивидуально введенные порядки проведения госзакупок без тендеров. Их также обязали размещать объявления о проведении закупочных процедур и информацию о результатах госзакупок в интернете и СМИ.

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Президент Узбекистана 2 июля подписал постановление "О дополнительных мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок".



Согласно документу, с 5 июля корпоративные закупщики из числа государственных компаний обязаны размещать объявления о проведении закупочных процедур и информацию о результатах государственных закупок на специальном портале и в СМИ. Для них также отменяются действующие порядки проведения госзакупок напрямую или без тендерных торгов, определенные в индивидуальном порядке в соответствии с решениями президента и правительства.



К корпоративным закупщикам относятся:



АО "Навоийский ГМК";

ГП "Навоийуран";

АО "Узбекнефтегаз";

АО "Узметкомбинат";

АО "Узкимесаноат";

АО "Навоиазот";

АО "Ферганаазот";

АО "Региональные электрические сети";

АО "Узбекистон темир йуллари";

АО "Худудгазтаъминот";

АО "Тепловые электрические станции";

АО "Uzbekistan Airways";

АО "Национальные электрические сети Узбекистана";

АО "Алмалыкский ГМК";

АК "Узбектелеком";

АО "Узтрансгаз";

АО "Узавтосаноат";

АО "Узбекгидроэнерго";

АО "Узбеккумир";

АО "Uzbekistan Airports";

АО "Узбекгеофизика";

АО "Узвторцветмет";

ГУП "Давлат белгиси";

Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам, ГП "Геолтехтаъминот".

В списке тех, чей процесс госзакупок будет контролироваться в особом порядке, есть также бюджетные заказчики:



Министерство здравоохранения;

Министерство водного хозяйства;

Министерство народного образования;

Министерство жилищно-коммунального обслуживания;

Министерство дошкольного образования;

Министерство высшего и среднего специального образования;

Комитет по автомобильным дорогам.

Документом образована Республиканская комиссия по обеспечению открытого и прозрачного осуществления госзакупок во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Комиссии поручено в месячный срок провести инвентаризацию договоров корпоративных и бюджетных заказчиков стоимостью более 1 млн долларов, включая импортные контракты, и принять меры по их оптимизации. Комиссия также установит системный контроль за открытым и прозрачным проведением госзакупок.