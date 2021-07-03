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|УзбГоскомпаниям запретили проводить госзакупки без тендера
14:21 05.07.2021
Для госкомпаний отменяются индивидуально введенные порядки проведения госзакупок без тендеров. Их также обязали размещать объявления о проведении закупочных процедур и информацию о результатах госзакупок в интернете и СМИ.
Сегодня, 13:50 Экономика
Президент Узбекистана 2 июля подписал постановление "О дополнительных мерах по обеспечению прозрачности и повышению эффективности государственных закупок".
Согласно документу, с 5 июля корпоративные закупщики из числа государственных компаний обязаны размещать объявления о проведении закупочных процедур и информацию о результатах государственных закупок на специальном портале и в СМИ. Для них также отменяются действующие порядки проведения госзакупок напрямую или без тендерных торгов, определенные в индивидуальном порядке в соответствии с решениями президента и правительства.
К корпоративным закупщикам относятся:
АО "Навоийский ГМК";
ГП "Навоийуран";
АО "Узбекнефтегаз";
АО "Узметкомбинат";
АО "Узкимесаноат";
АО "Навоиазот";
АО "Ферганаазот";
АО "Региональные электрические сети";
АО "Узбекистон темир йуллари";
АО "Худудгазтаъминот";
АО "Тепловые электрические станции";
АО "Uzbekistan Airways";
АО "Национальные электрические сети Узбекистана";
АО "Алмалыкский ГМК";
АК "Узбектелеком";
АО "Узтрансгаз";
АО "Узавтосаноат";
АО "Узбекгидроэнерго";
АО "Узбеккумир";
АО "Uzbekistan Airports";
АО "Узбекгеофизика";
АО "Узвторцветмет";
ГУП "Давлат белгиси";
Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам, ГП "Геолтехтаъминот".
В списке тех, чей процесс госзакупок будет контролироваться в особом порядке, есть также бюджетные заказчики:
Министерство здравоохранения;
Министерство водного хозяйства;
Министерство народного образования;
Министерство жилищно-коммунального обслуживания;
Министерство дошкольного образования;
Министерство высшего и среднего специального образования;
Комитет по автомобильным дорогам.
Документом образована Республиканская комиссия по обеспечению открытого и прозрачного осуществления госзакупок во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Комиссии поручено в месячный срок провести инвентаризацию договоров корпоративных и бюджетных заказчиков стоимостью более 1 млн долларов, включая импортные контракты, и принять меры по их оптимизации. Комиссия также установит системный контроль за открытым и прозрачным проведением госзакупок.