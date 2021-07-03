Сербия и Венгрия достроили "Турецкий поток" в обход Украины

14:25 05.07.2021

Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство газопровода-перемычки между двумя странами в рамках проекта "Турецкий поток", сообщает национальное телевидение Сербии. Теперь Венгрия сможет получать газ через Черное море и Балканы, минуя Украину.



На телевидении показали кадры сварки "золотого стыка" на границе двух стран. Поставки по новому маршруту начнутся с 1 октября. Гендиректор "Сербиягаза" Душан Баятович отметил, что Центральная Европа получит из России 15,75 млрд кубометров газа. Председатель правления FGSZ Ференц Саболч также выразил удовлетворение в связи с реализацией проекта. "Это значит, что мы видим конец этого проекта, и вскоре начнется снабжение газом", – подчеркнул он.



Напомним, что "Турецкий поток" заработал в январе 2020 года. Благодаря нему российский газ получают Турция, Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия и Босния и Герцеговина. Ожидается, что к проекту присоединится Австрия.