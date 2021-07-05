 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Жив ли мозг Байдена? - New York Post
15:12 05.07.2021

5 июля 2021 г.
Эмили Джейкобс | New York Post
Байден с трудом ответил на вопрос журналистов о России, вызвав обеспокоенность по поводу ясности его ума
"Президент Байден на выходных столкнулся со сложностями, отвечая на вопрос журналиста по теме, о которой его только что проинформировали - ему пришлось потянуться за заметками", (...) когда он находится в кондитерской в Мичигане, сообщает New York Post.

"Этот диалог усилил опасения по поводу остроты ума Байдена", - отмечает издание.

(...) "Что касается последнего взлома, совершенного русскими, можете ли вы сказать, что это означает..." - начал журналист, прежде чем его прервали, имея в виду гигантскую кибератаку, поразившую более 200 американских компаний в пятницу.

"Мы не уверены, что это русские, - заявил Байден. - Меня проинформировали, когда я был в самолете. Вот почему я поздно вышел из самолета".

Затем, как пишет издание, видео диалога заело и зависло. (...) "Через несколько секунд, когда видео вернулось, Байден потянулся и вытащил из нагрудного кармана пиджака заметки по теме, о которой его только информировали. "Я буду в лучшей форме, чтобы поговорить с вами об этом", - пояснил Байден.

"Я озвучу вам, что они мне прислали, хорошо?" - сказал затем он, зачитывая текст с листа бумаги.

"Идея, - начал он после того, как ему потребовалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, - прежде всего и номер один, мы не уверены наверняка, кто стоит за этим. И я направил все ресурсы правительства для помощи в ответных действиях, если мы определим это..." (...)

"Дело в том, что я дал указание разведывательному сообществу представить мне всесторонний анализ того, что произошло, и завтра я буду знать лучше. И если это произошло либо с ведома России, либо вследствие ее действий, я сказал Путину, что мы ответим", - сказал он, затем убирая бумаги в карман.

"На вопрос, разговаривал ли он уже с Кремлем, Байден ответил, что еще нет, так как прежде чем действовать, он ждет подтверждения информации от разведывательного сообщества. Затем он озвучил сомнения представителей разведывательного сообщества в том, что источником взлома является Россия", - говорится в статье.

"Мы не уверены. Первоначально мы думали, что это не российское правительство, но мы еще не уверены", - сказал он.

"Ролик о диалоге в кондитерской был опубликован в Twitter Республиканским национальным комитетом и вызвал обеспокоенность.

"Оживший мем", - назвал это видео сайт Twitchy. Согласно другим предположениям, этот диалог показывает, что у Байдена может наблюдаться расстройство умственных способностей".

"Директор национальной разведки времен Трампа Ричард Гренелл написал в Twitter: "Американцы в ужасе от этих еженедельных видеороликов, в которых освещается психическое состояние Байдена. Вашингтонские репортеры игнорируют эти моменты - но мы их видим. И мы видим, как [СМИ] защищают Байдена".

(...) "Массивная кибератака в пятницу, в которой компания по кибербезопасности Huntress Labs обвинила связанную с Россией банду вымогателей REvil - нанесла удар не менее чем по 200 компаний в начале выходных, посвященных Дню независимости", - напоминает газета.

(...)"Уже далеко не в первый раз острота ума Байдена ставится под сомнение - и президент даже сам недавно поднял этот вопрос, спонтанно. Выступая в Висконсине в прошлый вторник, президент признал, что возникают вопросы о его ясности ума, заявив, что его несправедливо обвиняют в том, что он сдал умственно", - говорится в статье.

"Критики часто подмечали, когда Байден выглядел сбитым с толку или потерявшим ход мысли. Например, в прошлом месяце Байден сказал, что COVID-19 убил больше американцев, чем все войны прошлого века вместе взятые, включая войну США в Иране, которой никогда не было. В прошлом году он также набросился на журналистов, когда они спросили его об издевке Трампа, который заявил, что ему нужно пройти тест когнитивных способностей".

"В прошлом месяце более десятка республиканцев Палаты представителей - во главе с бывшим доктором Белого дома Ронни Джексоном, который теперь представляет Техас - попросили Байдена пройти тест когнитивных способностей и обнародовать результаты, "чтобы американский народ был в курсе полного психического и интеллектуального здоровья своего президента".

"Американский народ должен иметь абсолютное доверие к своему президенту", - говорится в письме к Байдену. "Он заслуживает того, чтобы знать, что он или она могут выполнять обязанности главы государства и главнокомандующего. Он заслуживает полной прозрачности в отношении умственных способностей своего главного избранного лидера".

Источник: New York Post

Источник - inopressa.ru
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