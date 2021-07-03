Ну вот поспали, теперь - поесть... КырПарламент решил еще продлить свою "работу"

15:25 05.07.2021

5 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Депутаты парламента возобновили работу



Депутаты парламента возобновили работу. Сегодня они торжественно открыли внеочередную сессию.



Нардепы с 5 по 30 июля будут работать в обычном режиме: комитеты - по понедельникам и вторникам, пленарные заседания - в среду-четверг и фракционные - по пятницам.



Парламентариям предстоит принять два конституционных законопроекта - о кабинете министров и пакет поправок в избирательное законодательство. Кроме того, депутаты должны рассмотреть новую редакцию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.