Ну вот поспали, теперь - поесть... КырПарламент решил еще продлить свою "работу"

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15:25 05.07.2021
5 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Депутаты парламента возобновили работу
Депутаты парламента возобновили работу. Сегодня они торжественно открыли внеочередную сессию.
Нардепы с 5 по 30 июля будут работать в обычном режиме: комитеты - по понедельникам и вторникам, пленарные заседания - в среду-четверг и фракционные - по пятницам.
Парламентариям предстоит принять два конституционных законопроекта - о кабинете министров и пакет поправок в избирательное законодательство. Кроме того, депутаты должны рассмотреть новую редакцию Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.