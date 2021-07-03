Еще одну статую дорогому Елбасы водрузили в Туркестане

15:28 05.07.2021

В Туркестане установлен памятник Елбасы Нурсултану Назарбаеву

Автор описывает момент, когда Первый Президент внимательно смотрит на бескрайние степи в предгорьях Каратау. Композиция и движение скульптуры выбраны не случайно, и символизируют человека мирового уровня, вышедшего из простого народа



Пресс-служба акима Туркестанской области, 3 июля



В Туркестане установлен памятник Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву. Высота памятника, установленного в административно-деловом центре города составляет 4 метра, высота горы из гранита габбро - 2,70 м. Автор бронзовой скульптуры - заслуженный художник Казахстана, член Союза художников РК Тлеуберди Бинаш.

Автор описывает момент, когда Первый Президент внимательно смотрит на бескрайние степи в предгорьях Каратау. Композиция и движение скульптуры выбраны не случайно, и символизируют человека мирового уровня, вышедшего из простого народа.

Отметим, с инициативой установить памятник Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву выступил предприниматель Болатбек Алиев. Его идею поддержали ветераны-старейшины Туркестана, представители интеллигенции, депутаты маслихата, предприниматели, представители общественных организаций. Обращения жителей к акиму области, осуществлялись по согласованию с центральными государственными органами.

Кроме того, акиматом города Туркестан был проведен опрос среди местных жителей. В опросе приняли участие 1000 респондентов, из них 93% заявили, что поддерживают инициативу, 4,5% респондентов - против, 2,5% - выразили нейтральную позицию.

В торжественном открытии памятника, установленного на средства спонсора, приняли участие народный артист Казахстана, государственный и общественный деятель Асанали Ашимов, председатель Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" Умирзак Озганбаев, президент Национальной Академии Наук Казахстана, академик, доктор химических наук, профессор Мурат Журинов, автор Государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков, писатель, лауреат Международной литературной премии "Алаш" Мархабат Байгут, писатель, лауреат Международной литературной премии "Алаш", общественный деятель, Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Дархан Мынбай, председатель Общественного объединения "Организация ветеранов" Туркестанской области Женисбек Мауленкулов.

Председатель Республиканского общественного объединения "Организация ветеранов" Умирзак Озганбаев выразил свою радость запечатлеть этот знаменательный момент.

"По просьбе жителей Туркестанской области, по инициативе предпринимателей был установлен памятник Нурсултану Абишевичу Назарбаеву в Туркестане. Мы высоко оцениваем заслуги Елбасы, который внес большой вклад в развитие древнего города. Первый Президент инициировал идею реализации тюркской интеграции, вернул Туркестану исторический статус. Это высокая дань уважения мудрому аксакалу тюркского мира, который стоял у истоков нового Независимого Казахстана, заложил основы мира и процветания нашей страны", - сказал общественный деятель.



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ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ПОДДЕРЖАЛА ОТКРЫТИЕ МОНУМЕНТА ЕЛБАСЫ

Монумент "Ұлы даланың ұлы", посвященный Первому Президенту страны Нурсултану Назарбаеву установили в Туркестане. По словам представителей интеллигенции, участвовавших в торжественной церемонии открытия, символично, что памятник Елбасы был установлен в Туркестане.

"Город, который является второй Меккой для всей мусульман, теперь будет развиваться в туристическом направлении. Новые объекты - это только начало. Кроме того, здесь на священной земле покоятся многие исторические личности, ханы и бии. Туркестан должен быть городом памятников. Все личности, начиная с Абу-Насра аль-Фараби, должны быть дополнением и продолжением друг друга. История народа должна продолжаться, нам следует глубоко задуматься об этом. Роль Елбасы в становлении нашего государства неоценима. С его именем связана история независимой республики", - сказал на открытии народный артист Казахстана, государственный и общественный деятель Асанали Ашимов.

"Туркестан изменился. Считаю, что в этом городе должен быть памятник нашему Первому Президенту Н. Назарбаеву, он внес большой вклад в становление Независимости Казахстана. С предложением установить памятник в Туркестане выступили старейшины этого региона. Очевидно, инициатива туркестанцев – высокая дань уважения", - отметил президент Национальной Академии Наук Казахстана, академик, профессор Мурат Журинов.

Напомним, ранее на конференции "Туркестан - духовная столица тюркского мира: перспективы интеграции и сотрудничества" с инициативой установить памятник Елбасы в городе Туркестан выступил заместитель Генерального секретаря ТЮРКСОЙ, доцент, доктор г-н Билал Чакыджи. Участники конференции единодушно поддержали предложение зарубежного ученого, выразив признательность Елбасы за весомый вклад в развитие всего тюркского мира.

Билал Чакыджи, присутствовавший на открытии памятника, подчеркнул, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, внес значительный вклад в развитие тюркской духовной столицы – Туркестана.

"Установить памятник Елбасы - это особое уважение к мудрому аксакалу тюркского мира. Будучи главой государства, он радеет за объединение тюркских народов, стремится к обеспечению процветания и спокойствия казахского народа, сохранению его независимости", - сказал он.

"Я приветствую инициативу народа. Могут быть разные мнения. В целом, строительство Астаны и процветание Туркестана, а также развитие Казахстана - это все связано с нашим Первым Президентом. До обретения Независимости в казахской степи таких масштабных строительных площадок не было. Считаю, что развитие Казахстана - это заслуга Елбасы. Я лично говорил Нурсултану Абишевичу об установлении ему памятника, так как он это заслужил. Считаю это результатом нашей 30-летней Независимости. Какой бы памятник мы ни воздвигали, мы должны уважать и чтить его", - сказал автор Государственного герба Республики Казахстан Жандарбек Малибеков

"Одно из величайших событий Великой степи конца XX – начала XXI века - строительство столицы. Сегодня город Нур-Султан – это детище Елбасы, сердце всего нашего необъятного Казахстана, а Туркестан - духовная опора. Поэтому было очень уместно установить памятник Первому Президенту в Туркестане. За три года город изменился до неузнаваемости и обрел новый облик. Этот памятник создал Тлеуберды Бинаш, заслуженный деятель Казахстана, член Союза художников РК, скульптор международного уровня. Название монумента "Ұлы даланың ұлы" очень уместно и несет глубокий смысл. Получилось красивое произведение искусства", - считает писатель, почетный гражданин Туркестанской области Мархабат Байгут.

Отметим, с инициативой установить памятник Елбасы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву выступил предприниматель Болатбек Алиев. Его идею поддержали ветераны-старейшины Туркестана, представители интеллигенции, депутаты маслихата, предприниматели, представители общественных организаций. Обращения жителей к акиму области проходили по согласованию с центральными государственными органами.