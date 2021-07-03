Ось пазла. Эксперты оценили последствия возможного вступления Узбекистана в ЕАЭС, - "Къ"

15:34 05.07.2021

Газета "Коммерсантъ" №114/П от 05.07.2021, стр. 6

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) оценили последствия возможного присоединения Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). По их прогнозу, такой шаг позволил бы Ташкенту существенно нарастить приток инфраструктурных инвестиций и денежных переводов, увеличить экспорт, усилить промышленную кооперацию. Сам ЕЭАС, по мнению экспертов, также выиграл бы от расширения: Узбекистан они называют одним из ключевых элементов "пазла" экономической интеграции в Центральной Азии. В Ташкенте, впрочем, пока не спешат принимать судьбоносных решений.



Аналитики ЕАБР выпустили доклад о перспективах и потенциальных эффектах экономической интеграции Узбекистана в ЕАЭС (в котором помимо России состоят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). По их оценке, вступление этой страны в ЕАЭС даст ей ряд преимуществ. Во-первых, по мнению экспертов, ежегодный потенциальный объем инфраструктурных инвестиций из ЕАЭС в Узбекистан может составить $1–1,5 млрд. Это обеспечит дополнительные 0,3–0,4 процентного пункта прироста реального ВВП республики в год. Аналитики ЕАБР отмечают, что Узбекистан привлекателен с точки зрения расширения бизнеса и направления прямых иностранных инвестиций из действующих государств-членов союза, поскольку республика обладает существенными природными и трудовыми ресурсами, а также производственной базой. Привлечение инвестиций, в свою очередь, будет способствовать увеличению производительности труда в Узбекистане как за счет обновления физической инфраструктуры, так и благодаря внедрению новых технологий.



Во-вторых, как следует из доклада, доступ к общему рынку труда ЕАЭС в среднем даст дополнительный приток денежных переводов в Узбекистан в размере $1,5–2 млрд в год, а дополнительный вклад в ежегодный прирост реального ВВП составит 0,3–0,4 процентного пункта. Увеличение объема денежных переводов приведет к повышению благосостояния населения Узбекистана, что, в свою очередь, положительно скажется на потребительском спросе. По прогнозу экспертов ЕАЭС, трудовая миграция в государства-члены ЕАЭС позволит смягчить негативные социально-экономические последствия в Узбекистане, вызванные безработицей и неполной занятостью.



И в-третьих, как предсказывают эксперты, расширение внутриотраслевой торговли и промышленная кооперация между Узбекистаном и действующими государствами-членами ЕАЭС будут способствовать диверсификации структуры экономики и экспортной корзины страны. По итогам 2020 года экспорт республики в страны-участницы ЕАЭС составил $3 млрд. Аналитики предполагают, что в случае вступления Узбекистана в союз эта цифра может значительно вырасти.



С учетом всех факторов темп прироста потенциального ВВП Узбекистана после вступления в ЕАЭС может повыситься до 6,9–7,2% в год с нынешних 5,5%.

О некоторых минусах присоединения к ЕАЭС для экономики Узбекистана в докладе тоже говорится, но акцент явно сделан на преимуществах. Из обзора следует, что и сам ЕАЭС весьма заинтересован в расширении за счет Узбекистана. По мнению экспертов, "без участия Узбекистана как крупного и стратегически расположенного игрока на пространстве Центральной Азии решение вопросов развития региона не будет иметь сильной динамики". Анализируя основные индикаторы социально-экономического развития Узбекистана, они напоминают, что Узбекистан является весьма крупной экономикой Центральной Азии с объемом ВВП $57,7 млрд (для сравнения: у Киргизии ВВП всего $7,7 млрд) и населением 34,6 млн человек (по этому показателю из всех стран ЕАЭС Узбекистан опережает только Россия). Рост экономики Узбекистана составлял 6,6% в среднем за 2011–2019 годы. Это выше, чем в странах ЕАЭС.



При этом по уровню дохода на душу населения Узбекистан отстает от большинства стран-членов ЕАЭС. ВВП республики на душу населения по паритету покупательной способности составил $7,4 тыс. в 2020 году. По этому показателю Узбекистан превосходит Киргизию, но более чем в 3,5 раза отстает от России и Казахстана, более чем в 2,5 раза - от Белоруссии и почти в 2 раза - от Армении. Как сказано в докладе, одна из причин отставания в уровне доходов - низкая производительность секторов экономики: в сельском хозяйстве (формирует 25% ВВП) этот показатель в два раза ниже, чем в России и Белоруссии, в промышленности и строительстве - в четыре раза ниже, чем в Казахстане. В системном же плане увеличению производительности экономики препятствует недостаток инвестиций, технологий, а также текущее состояние физической инфраструктуры.



Как Владимир Путин поучаствовал в заседании ЕАЭС

Тем не менее эксперты ЕАБР называют Узбекистан, находящийся "на перекрестке" Евразии, одним из ключевых элементов "пазла" экономической интеграции в Центральной Азии. "Без участия Узбекистана как крупного и стратегически расположенного игрока на пространстве Центральной Азии решение вопросов развития региона затруднено,- говорится в докладе.- Это в полной мере относится к транспорту, логистике и водно-энергетическому комплексу, где без координации усилий и взаимопонимания невозможно прийти к оптимальному разрешению проблемных вопросов". По мнению аналитиков, от глубины и интенсивности участия Узбекистана в региональных и евразийских интеграционных процессах будет зависеть их сбалансированность и успех, а более активная экономическая интеграция Узбекистана с ЕАЭС может стать значимым драйвером инвестиционного и торгового сотрудничества.



Напомним, в конце прошлого года Узбекистан присоединился к ЕАЭС в качестве наблюдателя, а президент страны Шавкат Мирзиеев принял участие в виртуальном саммите объединения. Объясняя логику сближения с союзом, узбекский лидер сказал, что такие шаги "позволят выйти на качественно новый этап практического и многопланового взаимодействия (с ЕАЭС.- "Ъ"), глубже и лучше понимать важные процессы, происходящие в рамках объединения".



Между тем источники "Ъ" в госструктурах РФ говорят, что США и Евросоюз отговаривают Узбекистан от полноценного вступления в ЕАЭС, угрожая ему препятствиями на пути присоединения к Всемирной торговой организации, войти в которую Ташкент стремится с середины 1990-х.

Получить подтверждение этой информации у американских и европейских источников "Ъ" не удалось.



Как бы то ни было, Москва открыто дает понять, что в дальнейшем предпочла бы именно полноценную интеграцию Ташкента в ЕАЭС. На прошедшем 22 июня заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана российский премьер Михаил Мишустин заявил, что "полноформатное участие в ЕАЭС даст дополнительные возможности для роста узбекской экономики и ощутимые плюсы для граждан страны".



Елена Черненко