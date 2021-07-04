 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как консолидирует власть Си Цзиньпин, - "НГ"
20:27 05.07.2021

О консолидации власти Си Цзиньпином при помощи мотива противостояния внешним и внутренним врагам и угрозам

К своему 100-летию Компартия Китая пришла в статусе полного гегемона во всех областях жизни: политике, экономике, культуре и идеологии

1 июля в Пекине отметили 100-летие Компартии Китая (КПК). Руководитель государства Си Цзиньпин выступил с пламенной речью, отметив роль партии в национальном обновлении и противостоянии иностранному влиянию. Символическая дата в жизни партии – хороший повод поговорить о конкретных тенденциях и особенностях развития КНР.

Прежде всего стоит отметить стремительный и инструментально точный рост влияния нынешнего лидера Китая на все происходящее в стране.

Си Цзиньпин, придя к власти в 2012 году, немедленно приступил к реализации собственного видения дальнейшего развития КНР. В его основе лежало всемерное усиление контроля со стороны партии над государством, армией, обществом и экономикой. Для достижения цели необходимо было установить полный контроль над аппаратом нацбезопасности.

Важнейшим вкладом Си Цзиньпина в философию управления Китаем стала его Концепция национальной безопасности, которую он изложил в своей статье для агентства "Синьхуа" 15 ноября 2013 года.

Си утверждал, что Китай сталкивается с "двойным давлением". Первое давление идет извне и угрожает ключевым интересам КНР за рубежом, а также безопасности и суверенитету страны. Второе давление происходит изнутри и угрожает "политической безопасности" и "социальной стабильности". Си объяснил, что это двойное давление требует нового комплексного и централизованного механизма нацбезопасности. Вскоре, в январе 2014 года, была создана Центральная комиссия национальной безопасности (ЦКНБ), подчиненная КПК. Ее возглавил председатель партии.

ЦКНБ превратилась в высший орган, мониторящий все типы внутренних и внешних угроз для сфер политики, экономики, культуры и идеологии. Но главным элементом безопасности была объявлена защита политической безопасности партии.

Такой всеобъемлющий подход к вопросам нацбезопасности лег в основу Закона "О национальной безопасности" (2015).

Главным последствием новых подходов к этой проблематике стало то, что ЦКНБ принимает решения, что считать угрозой нацбезопасности. Другая новация – ужесточение наказания за поведение или идеи, которые признаны угрожающими нацбезопасности.

В полной мере эти особенности отразились во время волнений в Гонконге. Именно в Пекине определили, кто и что является угрозой для национальной безопасности Китая, какие политические оппоненты власти, выступающие за демократию, должны быть признаны "криминалом".

Председатель Си для усиления роли КПК в сфере нацбезопасности использует институциональные рычаги власти, конкретно – законодательные. За последние годы принят целый букет законов, связанных с безопасностью: "О контрразведке" (2014), "О контртерроризме" (2016), "О кибербезопасности" (2017), "О национальной разведке" (2017), "О морской полиции" (2021). Сюда же можно отнести и поправки к Закону "О Народной вооруженной полиции" (2020).

В июне нынешнего года Китай принял закон против иностранных санкций, нацеленный на защиту нацбезопасности и суверенитета. Этот документ содержит положения, направленные против "отдельных лиц и организаций, которые прямо или косвенно принимают участие в выработке формулировок, решений и применении дискриминационных ограничительных мер против Китая".

Председатель Си также радикально усилил роль КПК внутри правоохранительной системы и Вооруженных сил. В 2014-м создана Центральная военная комиссия (ЦВК) по углублению армейской реформы и национальной обороны, которую возглавил Си Цзиньпин. Проводимая реформа с 2016 года поставила ЦВК на вершину, откуда исходят решения в военной области. Более того, Си получил совершенно новую должность – Главнокомандующий объединенной оперативной командной системой. То есть в дополнение к должности председателя ЦВК Си Цзиньпин стал оперативным командующим.

КПК через Рабочий департамент Центрального объединенного фронта взял под прямой контроль аппарат нацбезопасности в сфере политической безопасности партии. Главная цель – обеспечить влияние в борьбе с оппонентами КПК внутри страны и за рубежом. С 2018 года полномочия департамента были расширены, и теперь он отвечает за внешнеполитические процессы в области религиозных и этнических отношений.

Итогом реформ аппарата нацбезопасности Китая с 2012 года стало, во-первых, усиление роли КПК в вопросах управления безопасностью. Очевидно, что партия взяла верх над государством. Во-вторых, Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках всю власть в государстве. Сейчас, после конституционных поправок, снявших ограничение сроков пребывания на высшем посту, следует ожидать дальнейшее усиление роли КПК – осенью 2022 года, после ХХ съезда партии с председателем Си во главе.

Следует иметь в виду, что нарушение традиции преемственности власти, заложенное Дэн Сяопином, отсутствие преемника требует разработки сильного и непротиворечивого нарратива со стороны власти. Авторитарные режимы всегда рискуют, когда выходят за рамки традиций. Это ведет к нарастанию внутренней нестабильности.

Удастся ли Китаю избежать подобного развития событий, покажет время.

4.07.21

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625506020
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