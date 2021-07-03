Все хорошо, прекрасные маркизы... Путин потелефонировал с Рахмоном и Мирзиеевым

20:34 05.07.2021

Путин обсудил с президентом Узбекистана обострение ситуации в Афганистане



Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 июля, провел телефонный разговор со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.



В частности, стороны обменялись мнениями по региональной проблематике в контексте обострения ситуации в Афганистане.



Также главы государств обсудили вопросы двусторонней повестки дня и дали высокую оценку развитию российско-узбекистанских отношений, уточнили в пресс-службе.



Путин и Мирзиеев условились о дальнейших контактах.



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Телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.



Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне. Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.



Лидерами выражен взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.



Условлено о продолжении контактов на различных уровнях.



http://www.kremlin.ru/events/president/news/66143