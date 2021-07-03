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|От многочисленных пожаров в Карагандинской области массово гибнет скот
20:41 05.07.2021
Десять степных пожаров произошли в Улытауском районе Карагандинской области за сутки. От дыма массово гибнет скот, сообщает zakon.kz.
Общая площадь пожаров предварительно составляет 368 гектаров. Информацию об этом разместил ЧС области в соцсетях.
В селе Байконур Улытауского района степь горит с первого июля. Продуктами горения смертельно отравились несколько сотен голов овец, передает patriotkaragandy.
Сельчане насчитали 300 голов мертвой скотины. Туши лежат по всей степи в Улытауском районе. Сельчане жалуются, что пожарных там нет, и население осталось без помощи оперативных служб.
Мы сами тушим пожар - подручными средствами. Мы выбиваем огонь тряпками. На наших глазах происходит массовый падеж домашних животных. Мы насчитали 300 голов павшего скота. Скот - это единственный источник нашего существования.
жители села Байконур Улытауского района
На месте пожаров работают огнеборцы.
Из-за сильной жары горят степи - за один день произошли десять степных пожаров. Какие-то участки еще горят. Какие-то потушены. Все пожары - на территории Улытауского района. Общая выгоревшая площадь - 368 гектаров. В частности, степь в Жангельдинском сельском округе горела на площади 48 гектаров, Коскольском сельском округе - 40 гектаров, Амангельдинский сельский округ - 44 гектара, Шенберский сельский округ - 40 гектаров, Борсенгирский сельский округ - 20 гектаров и так далее.
пресс-служба Департамента по ЧС Карагандинской области
В акимате Улытауского района создан оперативный штаб.