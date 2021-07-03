Таджикистан мобилизует 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном

20:55 05.07.2021

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления таджикско-афганской границы. Поручение было дано министру обороны на состоявшемся 5 июля заседании Совета безопасности страны.



Пресс-служба президента Таджикистана сообщает, что вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия мер по усилению охраны государственной границы был рассмотрен в связи с обострением ситуации на границе Афганистана с Таджикистаном.



"Глава государства также поручил наряду с усилением пограничного потенциала уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков", говорится в сообщении.



5 июля пресс-центр Погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщил, что боевики движения "Талибан" полностью захватили уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим афганской провинции Бадахшан. Таджикистан и Афганистан на бадахшанском направлении имеют общую границу, протяженностью 910 километров.



По официальным данным, количество афганских военных, укрывшихся в Таджикистане после столкновений с боевиками движения "Талибан", превысило 1500 человек.



Талибы утверждают, что последние месяцы захватили 143 уезда на севере Афганистана. Министерство внутренних дел Афганистана опровергает это сообщение.



Власти Таджикистана ранее заявили, что в связи с событиями на севере Афганистана готовятся к наплыву беженцев.