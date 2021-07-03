 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умерла от КОВИ мать первой леди Таджикистана 88-летняя Узбекби Асадуллоева
21:10 05.07.2021

Скончалась мать супруги Эмомали Рахмона

Они была госпитализирована с симптомами коронавируса.
Супруга главы государства Азизамох Асадуллоева
Мать супруги президента Таджикистана Эмомали Рахмона скончалась от болезни с симптомами коронавируса. Об этом сообщает Радио Озоди

По данным радио, 88-летняя Узбекби Асадуллоева, мать супруги президента Азизамох Асадуллоевой и главы "Ориенбанка" Хасана Асадуллозода в течение последней недели была под наблюдением врачей в Институте гастроэнтерологии в Душанбе (Клиника Мансурова).

Несколько дней она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Власти официально не сообщали об ее смерти, однако один из врачей Института ранее сообщал "Озоди", что у женщины был коронавирус.

Узбекби Асадуллоева проживала в районе Джалолиддини Балхи Хатлонской области и из-за ухудшения состояния здоровья была госпитализирована в Клинику Мансурова в Душанбе.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - asiaplustj.info
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