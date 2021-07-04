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Никто не хотел уступать: почему сделка ОПЕК+ оказалась на грани развала
00:26 06.07.2021

Нефть Brent вновь поднялась в цене

Оксана Белкина
Валерий Воронов

За полгода нефть подорожала на 50% - таких темпов не видели с 2009 года. Дальнейшую судьбу нефтяного рынка должна была определить июльская сделка ОПЕК+. От альянса ждали ответа на главный вопрос: сколько нефти мир будет получать с августа. Но в понедельник, 5 июля, после трех дней обсуждений переговоры зашли в тупик - исход, которого никто не ждал. Марка Brent на этом фоне взлетела до 77 долларов за баррель. Наблюдатели опасаются, что соглашение ОПЕК+ близко к развалу. В чем не сошлись участники альянса, что будет дальше с ценой на нефть, и обернется ли возможный крах сделки нефтяным кризисом - в материале "Известий".

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Рекордно подорожала

Нефть за первое полугодие 2021-го подскочила в цене на 44-52%. Такой бурный рост - следствие восстановления спроса на фоне массовой вакцинации и снятия карантинных мер. К тому же "пандемические" запасы уже иссякли. А сделка ОПЕК+ ограничивала производство.

Из-за обрушения цен и падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, страны ОПЕК+ с мая прошлого года сократили добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировали, и на июль 2021 года они составляют 5,76 млн баррелей в сутки. Базой отсчета для сокращения добычи взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 млн баррелей в сутки.

Аналитики указывали на то, что мировой рынок в целом сбалансирован, спрос соответствует предложению. Однако внутри самого картеля начали зреть разногласия - прогнозы по восстановлению спроса более чем оптимистичные, и все хотят влить на рынок побольше собственных баррелей.

В конце марта Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало увеличение спроса в этом году до 96,5 млн баррелей в сутки и возмещение около 60% прошлогодних "пандемийных" потерь. От июльской встречи участники рынка ждали решения: стоит ли с августа увеличивать добычу нефти, и насколько.

Изначально комитет ОПЕК+ утвердил рекомендацию продолжить рост добычи нефти в августе-декабре - ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки. В этом случае ограничения ОПЕК+ по добыче нефти к декабрю будут ослаблены еще на 2 млн баррелей в сутки и составят 3,76 млн баррелей в сутки.

Однако обсуждение, растянувшееся почти на три дня, завершилось безрезультатно. Заседание перенесли, а потом вообще отменили. Причина - возникшие разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией. Объединенные Арабские Эмираты заявили: нужно пересмотреть базовый уровень, от которого альянс наращивает добычу, начиная с мая прошлого года.

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Позиция ОАЭ агрессивная - третий по объемам добычи член ОПЕК считает себя несоразмерно пострадавшим в рамках соглашения (18% снижения добычи для ОАЭ против 5% для Саудовской Аравии и России). И требует увеличения уровня добычи, от которого отсчитывают квоты. Только в этом случае в ОАЭ готовы согласиться с планом стран ОПЕК+ продлить соглашение по нефти после апреля 2022 года. Но при этом, считают, что вопрос продления соглашения должен рассматриваться отдельно.

"ОАЭ выступают за безусловное увеличение производства, которое необходимо рынку", - заявил министр энергетики Сухайль аль-Мазруи. Базовый уровень добычи для ОАЭ - 3,2 млн баррелей в день. Как заявил Аль-Мазруи, такое ограничение несправедливо и неприемлемо.

По данным Bloomberg, ОАЭ хотят поднять базовый уровень до 3,8 млн баррелей в сутки. Это позволит стране дополнительно добывать почти 700 тыс. баррелей.

Как подчеркивают в Абу-Даби, точка отсчета сокращения добычи должна отражать реальные производственные мощности, а не устаревший уровень производства октября 2018-го. Между тем, именно в том году ОАЭ и ее зарубежные партнеры предприняли масштабные инвестиции в расширение нефтедобывающих мощностей. Теперь более трети производственных мощностей простаивает - больше, чем у других участников соглашения, а в их поддержание опять нужно вкладывать деньги.

Однако Саудовская Аравия считает иначе. Как заявил министр энергетики ближневосточной монархии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, ни одна страна, участвующая в соглашении ОПЕК+, не должна рассчитывать на установление индивидуального базового уровня добычи нефти. По его словам, это станет плохим примером для других участников соглашения.

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Порешать вопросы

Столь резкие разногласия между традиционными союзниками стали неожиданностью и для участников картеля, и для аналитиков. Ряд экспертов усматривают в противостоянии Абу-Даби и Эр-Рияда в ОПЕК+ попытку решить свои внешнеполитические проблемы, которые не имеют ничего общего с условиями по сокращению нефтедобычи.

"Внешне ситуация преподносится как редкий и резкий протест против Саудовской Аравии, к политике которой ОАЭ обычно лояльны. В последние годы между этими странами наблюдался ряд расхождений, включая вывод войск ОАЭ из Йемена, где до сих пор воюет СА. Некоторые реформы в СА (например, требование перенести на территорию страны штаб-квартиры компаний, участвующих в тендерах масштабных госконтрактов) открыто бьют по интересам ОАЭ, где находятся штаб-квартиры многих саудовских компаний", - отмечает Михаил Никитин, вице-президент аналитической компании Borsell.

Интересно, что проблем ждали с другой стороны - между Россией и Саудовской Аравией. Как утверждали источники, перед самым началом переговоров Россия предлагала добавить на рынок от 500 тыс. до 1 млн баррелей новых поставок. Но против выступала Саудовская Аравия, которую поддерживают Кувейт, Ирак и Алжир. Однако, как заверил бен Сальман, Эр-Рияд и Москва "едины в том, что касается продления соглашения ОПЕК+ и повышения уровня добычи".

Вперед и вверх

Таким образом, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях. Нефть после того, как стало известно, что переговоры провалены, обновила очередные максимумы. Стоимость барреля Brent впервые с 30 октября 2018 года перешагнул отметку в 77 долларов.

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"Из-за того, что страны не пришли к согласию, у инвесторов возникли подозрения, что возникнет дефицит топлива, поэтому Brent подорожала до 77 долларов за баррель. Если в ближайшее время сделка не будет заключена, а имеющиеся уровни добычи сохранятся, это будет позитивно для рынка и стран-добытчиков, в том числе и бюджета России", - поясняет Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets.

Обвал или развал

Но возможны и другие сценарии, два из которых могут обрушить стоимость нефти, считает Михаил Никитин из Borsell.

Первый - ОАЭ действительно недовольны сложившимся положением, договоренность достигнута не будет и конфликт Саудовской Аравии с ОАЭ может привести к выходу Эмиратов из ОПЕК. Это чревато возникновению ситуации "каждый сам за себя", демпинговым войнам и катастрофическому падению нефтяных котировок.

Еще один вариант - сговор Абу-Даби с Эр-Риядом, который также не желает увеличивать объемы добычи, но напрямую ссориться с Россией не хочет. Это может некоторое время удерживать нефтяные котировки на высоте, но чревато развалом ОПЕК+ или резким ростом добычи сланцевой нефти в США.

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Но все это, скорее, экстремальные сюжеты. В целом аналитики рассчитывают на благоприятный исход. Нефть - это те же деньги, и они очень тяжело делятся, указывает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ "Альпари". По его мнению, стороны в итоге договорятся, и начиная с августа увеличение добычи составит 400 тыс. баррелей в сутки. Если будет именно этот сценарий, то цены на нефть серьезно не изменятся. Главное, чтобы ОПЕК+ продолжил работать в 2022 году.

"Почти исключено, если участника картеля разругаются и начнут качать нефть кто сколько хочет, то в этом случае, конечно, цена может очень сильно упасть. Отрицательных отметок, конечно, мы не увидим, но ценник вполне может сложиться пополам, до 30-35 долларов за баррель. Понятно, что ни Россия, ни Саудовская Аравия, ни другие игроки в этом не заинтересованы" - заключил эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625520360
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