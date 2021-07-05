Гастарбайтеры в России попали в прививочный круг

00:30 06.07.2021

Чиновники ждут активности в кампании по вакцинированию от работодателей и самих приезжих

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



коронавирус, пандемия, covid 19, вакцинация, трудовые мигранты За сплошную вакцинацию трудовых мигрантов придется заплатить либо деньгами, либо ростом числа нелегалов. Фото РИА Новости

Активизация кампании по вакцинированию гастарбайтеров может провоцировать их на переход в нелегальную зону. Это связано с тем, что работодатели не смогут брать мигрантов на работу без прививки, но приезжие и не получат ее без помощи нанимателя, поскольку не имеют российских полисов ОМС. Таким образом, бизнесу или придется идти на дополнительные расходы, или пытаться использовать труд нелегалов. Правозащитники уже настаивают, что прививать иностранных рабочих следует за счет государства. Однако ряд экспертов утверждают, что, поскольку чиновники не несут ответственности за результат своей деятельности, мигранты будут вакцинированы лишь на бумаге. Тем более что реального их количества в РФ никто и не знает.



В контексте непринудительной, но обязательной во многих сферах вакцинации обостряется проблема с отсутствием прививок у массы трудовых мигрантов из государств СНГ, находящихся в России как легально, так и нет. Сплошная вакцинация гастарбайтеров должна развернуться до 15 июля, в ряде регионов к ней уже приступили реально, например в Москве.



Напомним, что на сайте Кремля опубликовано поручение президента "организовать вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности". Правда, поясняют эксперты, платить за укол будет не государство или страховые компании, а работодатели. На местах уже возникают сложности, с которыми успели столкнуться легальные трудовые мигранты, которые только устраиваются на работу. Например, прививочные пункты отказываются обслуживать их без соответствующей заявки от нанимателя, который должен заранее оплатить 1,3 тыс. руб. за каждого сотрудника. Но проблема в том, что большинство работодателей не хотят официально оформлять непривитых иностранцев. "На работу устроиться нельзя без прививки, а прививать не хотят, потому что нет официальной работы" – так описывают ситуацию сами приезжие.



Также непонятно, что делать незарегистрированным мигрантам: стоимость эпидемиологического обслуживания в частных клиниках достигает 15 тыс. руб., что многим не по карману. Да и нет ясности в том, будет ли такая прививка считаться законной. Как отметила эксперт Форума переселенческих организаций Галина Рагозина, многие иностранцы успели привиться у себя на родине, например, Казахстан провел обязательное вакцинирование всех своих жителей. Но теперь возникли опасения, что Россия не станет принимать зарубежные сертификаты. Многие приезжие опасаются вакцинироваться, поскольку знают, во что им могут обойтись постпрививочные осложнения: платная госпитализация будет стоить не менее 20 тыс. руб.



Член Общественного совета при МВД РФ Владимир Волох согласился, что на практике вряд ли удастся избежать проблем, в том числе разночтений и даже злоупотреблений. Так что, по его словам, власти взяли "верное направление", но главный вопрос теперь – в эффективной реализации замысла: "Новое не сразу доходит до мест". Он, кстати, не исключил, что и сами работодатели не захотят тратиться на приезжих, так что если те не смогут или не захотят привиться, то будут вынуждены уйти в серую зону. И как чиновники будут контролировать здоровье нелегалов, остается только гадать. Как заметил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, удивительно, что власти только сейчас озаботились этой проблемой. По его мнению, если вакцинация для иностранцев становится обязательной и даже принудительной, то она тоже должна быть, как и для россиян, бесплатной. Но до этого, подчеркнул Кагарлицкий, было бы необходимо сперва разобраться, сколько на самом деле у нас работает мигрантов и на каких основаниях: "Вполне возможно, что изрядная часть иностранных граждан, живущих у нас, не собираются никуда возвращаться. В таком случае надо помочь им ассимилироваться и в медицинском плане".



Однако доцент кафедры политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Михаил Бурда, сам бывший сотрудник Федеральной миграционной службы, убежден, что проводить бесплатную вакцинацию мигрантов нецелесообразно. Поскольку "вакцины не всегда хватает и россиянам", которые должны быть в абсолютном приоритете. Мигранты, которые приезжают в РФ, должны прививаться на родине, но тогда следует решать проблему признания таких сертификатов. "В мою бытность в ФМС коллеги из Минздрава неоднократно поднимали вопрос о достоверности предоставляемых мигрантами медицинских справок и документов. Не думаю, что ситуация сейчас улучшилась, а может, и наоборот. Выдача медсправок уже стала одной из главных статей дохода для организаторов нелегальной миграции", – подчеркнул Бурда. Он считает, что за привлеченного мигранта пусть платит работодатель, а те мигранты, кто оформляет разрешительные документы самостоятельно, – сами за себя. "Прививочный сертификат должен стать для мигранта в нынешних условиях неотъемлемой частью пакета документов. Если от россиян требуют подобные документы, когда они едут в другие страны, отчего мы не можем требовать этого от тех, кто едет к нам?" – заметил эксперт. Он подтвердил, что решение проблемы с нелегалами еще предстоит искать и найти: "Мы знаем, что они есть в России, но где они, чем занимаются, мы не знаем. Эти люди игнорируют либеральные требования миграционного законодательства, а мы хотим от них сознательности и вакцинирования. Это очень наивные представления". Бурда уверен, что сейчас необходимо усилить работу правоохранительных органов против нелегалов, подключать диаспоры. И по его мнению, тут, видимо, "будет нужен как кнут: нет прививки – выдворение, так и пряник: привился, покаялся в миграционных нарушениях, тогда оформляй документы и работай легально".



Как сказал "НГ" общественник и градозащитник Алексей Егоркин, наблюдая за неразберихой, связанной с кампанией по вакцинации населения, можно предположить, что не учтенные нигде приезжие будут привиты лишь на бумаге. Чиновники, напомнил он, даже не знают точного количества мигрантов в стране, тогда как некоторые эксперты утверждают, что их несколько миллионов. По его словам, в контексте сплошного вакцинирования надо было бы как минимум начать с формирования единой базы всех въезжающих на территорию РФ, обеспечить им минимальный соцпакет, включающий в том числе прививку от ковида и оказание медпомощи в случае необходимости. При этом электронный паспорт должен быть у приезжего на руках уже при прохождении въездного контроля. Однако в нынешних российских реалиях, заявил Егоркин, более вероятен другой вариант: "Очевидно, что вакцинацией на системной основе никто не будет заниматься, просто нарисуют цифры "привитых" и в очередной раз освоят бюджет".



Руководитель движения "Гражданская солидарность" Георгий Федоров считает, что "вакцинация мигрантов – это про работу для галочки на трендовой теме, в реальности будет минимальный практический результат с ура-отчетностью". "Я не сомневаюсь, что чиновники уже наметили красивый "план по цифрам", который потом будут "рисовать" исполнители на местах. Не исключаю, что кто-то из них уже наметил для себя получение орденов и благодарностей", – заметил он. На самом же деле вакцинация мигрантов невозможна, а точнее – возможна, но лишь малой их части, так как основная – это нелегалы. Но, по его мнению, гораздо важнее, кто в итоге заплатит за вакцинацию мигрантов, которых "завезли олигархи как сверхдешевую и безропотную рабочую силу". Скорее всего, предположил Федоров, все произойдет за счет налогоплательщиков: "Олигархи богатеют на труде мигрантов, которые демпингуют россиян по зарплатам, а народные деньги высасываются на очередные хотелки правящего класса и прислуги с маскировкой под заботу о здоровье граждан. Но какая может быть забота о здоровье, когда миллионы мигрантов в тени? И мы ничего не знаем об их реальном самочувствии, а ведь заразен не только ковид".



5.07.21