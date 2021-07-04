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Присылайте янычар: Турция усиливается в Центральной Азии
00:57 06.07.2021

Страны региона считают, что лишь Анкара защитит их от талибов

Ксения Логинова

Анкара усиливает влияние в Центральной Азии. Министр обороны Турции Хулуси Акар посетил Киргизию и Таджикистан. В центре внимания - усиление военного сотрудничества со странами, которые обеспокоены ухудшением обстановки в Афганистане. Турция - одно из немногих государств, готовых остаться в Афганистане после вывода оттуда контингента НАТО. Насколько сильно влияние Анкары в регионе и как это противоречит интересам России - в материале "Известий".

Радушный прием

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"Мы готовы углублять наше сотрудничество по вопросам обороны, безопасности и оборонной промышленности, готовы делиться опытом в области безопасности границ и борьбы с терроризмом", - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар во время своего визита в Таджикистан, где его принимали особенно радушно. По словам главы минобороны Турции, Душанбе - важный партнер Анкары, стороны связывают тесные отношения в культуре, религии и истории.

Его таджикский коллега Шерали Мирзо, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества между вооруженными силами двух стран, отметил, что государства поддерживают друг друга на международной арене, а также зачастую придерживаются общей позиции по разным региональным вопросам.

На встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Акар обсудил происходящее в Афганистане. В последние недели в ряде провинций, особенно на севере страны, все активнее стал действовать "Талибан" (движение запрещено в России).

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Эта же тема стала одной из главных на переговорах министра обороны Турции во время визита в Киргизию. "С учетом нестабильной ситуации в регионе и растущих угроз, особенно в связи с осложнением ситуации в Афганистане, военно-техническое сотрудничество является актуальным и своевременным", - отреагировал президент республики Садыр Жапаров. Киргизский лидер заявил, что готов расширять взаимодействие с Анкарой ради мира и стабильности в обеих странах и регионе в целом. Помимо этого в Турции пообещали обучать и подготавливать у себя киргизских военных специалистов.

За помощь Анкара просит признать FETO - организацию исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена - террористической, а также выдать Турции его сторонников. С Бишкеком, видимо, уже удалось договориться. 9 июня в турецкую столицу на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом прилетал президент Киргизии Садыр Жапаров. На совместной пресс-конференции турецкий лидер заявил, что они обсуждали вопросы борьбы с террористическими организациями, в том числе с FETO. "Последние политические проблемы обнажили темное, кровавое и неприятное лицо FETO. Даст бог, мы сообща преодолеем это, поддерживая друг друга", - отметил Эрдоган.

После этого появились сообщения о том, что Анкара окажет Бишкеку военно-техническую помощь на основе грантов.

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В разгар конфликта между Таджикистаном и Киргизией Турция старалась активно выступить переговорщиком. 29 апреля конфликт местных жителей приграничных районов двух стран перерос в военное столкновение, которое продолжалось более шести часов. Около 40 человек погибли, свыше 200 пострадали. Перемирие достигли к вечеру 30 апреля.

Спасибо, не надо

Сейчас Турция - одна из немногих стран, готовых остаться в Афганистане после вывода оттуда контингента западных сил. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что турецкие военные будут играть ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после завершения миссии НАТО в Афганистане. Об этом договорились Джозеф Байден и Реджеп Тайип Эрдоган.

Несмотря на неплохие отношения с Анкарой, руководство "Талибана" заявило, что Турция также должна вывести свои войска в соответствии с соглашением, подписанным 29 февраля 2020 года. "Если иностранцы хотят сохранить здесь военное присутствие для обеспечения безопасности аэропорта, афганцы не позволят это и будут рассматривать их как захватчиков, будь то Турция или любая другая страна", - заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

США и их союзники по НАТО уже начали покидать афганскую территорию, процесс вывода войск должен завершиться до 11 сентября 2021 года. При этом в стране останется около 650 военных для обеспечения безопасности американских дипломатов. Несколько сотен турецких солдат будут некоторое время находиться в кабульском аэропорту.

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В Анкаре утверждают, что не собираются отправлять в исламскую республику новых военных. Контролируя аэропорт в Кабуле, Турция увеличит свое влияние в регионе, в то время как западное присутствие здесь сворачивается.

Пока Москва молчит

На фоне этого также улучшаются отношения между Турцией и США. У двух союзников по Североатлантическому альянсу в последнее время осталось не так много пунктов для сотрудничества, а здесь появляется возможность наладить взаимодействие. Чтобы не возникало напряженности внутри НАТО, Вашингтон не мешает Анкаре наращивать влияние в тех регионах, которые не относятся к традиционным сферам влияния США. В том числе на Кавказе, в Центральной, Средней Азии, отчасти в Южной Азии и на Ближнем Востоке, когда это не касается вопросов, связанных с курдами и Израилем, отметил в беседе с "Известиями" научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Давыдов.

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- У Турции есть одно значительное преимущество: у нее самые подготовленные военно-воздушные силы среди стран - членов НАТО. Учитывая, что Анкара собирается охранять аэропорт в Кабуле, у Турции появляется дополнительный аргумент в пользу укрепления отношений с центральноазиатскими странами. Нельзя исключать, что "серая зона" Афганистана будет распространяться на сопредельные государства. Но учитывая экономическую ситуацию в Турции, страна может столкнуться с проблемами. В случае если она возьмет на себя дополнительные военно-политические обязательства, в том числе в таком горячем регионе, эта идея может стать крайне непопулярной внутри самой Турции, - отметил политолог.

Что касается влияния Анкары в Центрально-Азиатском регионе, то оно очень велико, считает ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский.

- Оно устанавливается не первый год. В 1992 году Фетхуллах Гюлен призвал молодых турок ехать в Азию, они организовали турецкие лицеи, было выдано 26 тыс. стипендий, была подготовлена новая протурецкая элита. Поддержать этот регион экономически турки особо не могли, не хватало ресурсов. Но в создании надгосударственного проекта они достигли многого: тюркский совет в области культуры ТЮРКСОЙ, который объединяет тюркоязычные страны и регионы России; военные обучаются в турецких военных академиях, - пояснил эксперт в беседе с "Известиями".

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По словам специалиста, турецкие фирмы вкладывали деньги в регион, строили совместные предприятия.

- Органы внутренней безопасности имеют общую структуру, сотрудники проходят обучение в Турции. Соответственно, растет и влияние на их политику, создается протурецкий взгляд на события. Наши среднеазиатские партнеры пытаются усидеть на двух стульях - сочетать членство в ОДКБ с идеями Турана, - пояснил эксперт.

Пока полностью заменить Россию в постсоветских странах туркам не удастся: не хватает финансовых возможностей. Среднеазиатские и центральноазиатские страны рассматривали Турцию в качестве помощника по сближению с Западом, отдаляясь от Москвы. Но осознав, что членство в Евросоюзе Анкаре не светит, решили пересмотреть свои внешнеполитические доктрины.

При этом, как добавил Надеин-Раевский, Турция все же серьезно закрепляется в регионе.

- А что касается интересов России, то турки опасаются, что Москва может перекрыть какие-то каналы, помешать им, но пока нет каких-то действий со стороны России, которые бы как-то ограничили турецкое влияние, - уверен тюрколог.

Источник - Известия
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