00:58 06.07.2021 "Мы тут как подопытные"Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы. Какую угрозу они несут России?



Россия, кажется, приблизилась к решению проблемы американских биологических лабораторий, размещенных вдоль ее южных границ. В мае Армения обязалась обеспечить мониторинг работы таких объектов. Аналогичный меморандум о гарантиях биологической безопасности вскоре подпишет и Казахстан. Как уже рассказывала "Лента.ру", в начале нулевых специалисты из Пентагона начали изучать на территории бывших советских республик особо опасные патогены - лихорадки, чуму и некоторые разновидности коронавируса. Известны случаи, когда начало новых исследований странным образом совпадало со вспышками инфекций в тех регионах, где располагались лаборатории. Москва не раз обращала на это внимание своих соседей и требовала гарантий безопасности. Теперь Казахастан готов сотрудничать, но сможет ли он сдержать обещание? Подробности - в материале "Ленты.ру".



Вирусный полигон



Еще до подписания меморандума о биобезопасности власти Казахстана обеспечили доступ российских специалистов в центральную референс-лабораторию (ЦРЛ) в составе Центра особо опасных инфекций (ЦООИ) в Алма-Ате, созданную на средства Пентагона.



Власти Казахстана усиливают контроль за работой биологических лабораторий под влиянием протестов внутри страны. Граждане считают подобные объекты источником угроз, особенно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Одним из первых против иностранных лабораторий выступил бывший заместитель министра обороны Казахстана Амирбек Тогусов. Летом 2020 года он передал России материалы о проведении американскими военными экспериментов со смертельными вирусами на территории Казахстана.



Мы тут как подопытные обезьяны, а наша территория - естественный испытательный полигон Пентагона для тестирования новых вирусов (...) Лаборатории выводятся из-под национального контроля и работают в секретном режиме

генерал Амирбек Тогусов



Вскоре после этого генерал Тогусов скоропостижно скончался, но тему подхватили многие казахстанские знаменитости. Певица Дильназ Ахмадиева заявила, что источником эпидемии COVID-19 в республике стала та самая американская биолаборатория в Алма-Ате. В распространении коронавируса специалистов из США обвиняли спортсмен Куат Хамитов, певица Молдир Есембек (Say Mo) и другие известные в республике персоны.



Эти заявления получили широкий общественный резонанс, хотя власти Казахстана сделали все, чтобы пресечь их тиражирование, и даже возбудили более 100 уголовных дел по обвинению в распространении фейков. Однако общество осталось при своем мнении.



В итоге было сорвано публичное обсуждение законопроекта о биобезопасности. Концепция нового закона собрала за час около сотни негативных отзывов, поскольку жители сочли, что он открывает дорогу дальнейшему сотрудничеству с иностранными военными биологами. Власти были вынуждены просто закрыть тему, которая превращалась в точку кристаллизации протеста. "Закройте лаборатории! Это живая угроза", - писали возмущенные казахстанцы.



Российская инспекция в Алма-Ате стала способом успокоить общественные страсти. Во всяком случае заявление заместителя министра обороны России Николая Панкова, что американцы покинули созданную ими лабораторию, казахстанские СМИ цитировали чрезвычайно широко, успокаивая авторитетом российской армии собственных граждан. Но многие сомневаются, действительно ли угроза устранена?



Кризис недоверия



Причина сомнений объясняется просто: позиция казахстанских властей по "лабораторному вопросу" в течение последнего года постоянно менялась. Так, в заявлении от 2 мая 2020 года МИД Казахстана вообще отрицал проблему, настаивая, что лаборатория контролируется профильным ведомством, ведет гражданские разработки, а иностранных военных исследователей там нет.



Но уже в июне президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что американцы все же были в алматинской лаборатории, но покинули ее. А в сентябре коммандер (подполковник) ВВС США Дэниэль Сингер сообщил, что американцы вопреки заявлениям властей не намерены прекращать взаимодействие с ЦРЛ:



Наше сотрудничество в этой области началось задолго до нынешней пандемии, и мы уверены, что оно будет продолжаться еще долго после ее завершения

подполковник ВВС США Дэниэль Сингер



Слова американского офицера подтверждаются с помощью опубликованного проекта бюджета иностранных программ Агентства по сокращению военных угроз (DTRA) Пентагона на 2021 год, отвечающего за изучение оружия массового поражения. В документе присутствует минимум два прямых упоминания работ, выполняемых в казахстанской ЦРЛ.



В отличие от МИД Казахстана, работу иностранных военных в Центре особо опасных инфекций открыто признает даже администрация самого исследовательского центра, которая объявила в апреле 2021 года, что продолжает работать с представляющей интересы Департамента обороны США фирмой CH2M Hill Constructors, Inc. (входит в военную корпорацию Jacobs Engineering).



"В ходе тесной работы с CH2M в течение последних пяти лет было завершено много сложных и высокоэффективных проектов... Мы выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество по совместной работе над новыми непростыми и важными проектами", - гласит пресс-релиз ЦООИ от 2 апреля 2021. Никаких сообщений о сокращении и пересмотре сотрудничества там нет.



CH2M работала в Казахстане по контракту с DTRA, предметом которого было управление и поддержка объектов, созданных в рамках "Совместной программы биологического взаимодействия" (CBEP) Пентагона. Именно в рамках этого документа американцами и строилась казахстанская референс-лаборатория. Бывший руководитель представительства CH2M в Казахстане Марк Каллагэн признавал в официальном письме: "CH2M была направлена (дословно "мобилизована" - прим. "Ленты.ру") в Алматы, чтобы работать по контракту с Агентством по сокращению военных угроз".



Степень вовлеченности армии США в работу компании хорошо показывает тот факт, что в официальном реестре руководителем филиала на текущий момент значится Эрик Грэхэм - офицер инженерного корпуса Армии США, участвовавший в строительстве американской военной биолаборатории в Грузии.



400

миллионов долларов

вложило Агентство по предотвращению угроз (DTRA) Департамента обороны США в создание сети биологических лабораторий в Казахстане



Таким образом, вопреки заявлениям МИД Казахстана, в биолаборатории в Алма-Ате представители Пентагона работали минимум до апреля. К моменту прибытия российских экспертов они, возможно, и покинули объект, но местная администрация "надеется на дальнейшее сотрудничество" с американскими военными. Возможно, власти Казахстана действительно хотят разорвать военно-биологическое сотрудничество с США, но пока заявления сторон расходятся с этим планом.



Череда совпадений



Согласно открытым данным американских источников, DTRA ведет исследования в Казахстане минимум с 2005 года. Сейчас там расположено шесть биологических объектов, созданных на деньги Пентагона в рамках проекта CBEP, за управление которыми и отвечают CH2M и Jacobs. Ключевые в списке этих объектов - ЦРЛ в Алма-Ате и оборудованная спецлаборатория высокой степени биозащиты BSL-3 в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности (Кордайский район Жамбылской области).



Многие казахстанцы высказывают подозрения, что ряд эпидемий в стране был спровоцирован именно исследованиями на этих закрытых объектах. Официальных подтверждений этим фактам нет. Однако по открытым данным и статьям в научной периодической литературе можно отметить как минимум три случая, когда аномальная вспышка заболевания в Казахстане по времени совпадала с началом исследования такого же патогена в лабораториях США.



28

проектов

было реализовано в американских биологических лабораториях Казахстана при участии американских военных специалистов (по открытым данным)



В 2007 году Пентагон выделил грант KZ-2 на изучение бруцеллеза в Казахстане. В исследованиях участвовали специалисты, работающие на Министерство обороны США: сотрудник Института имени Уолтера Рида Вооруженных сил США Микельджон Николич, заведующий лабораторией пространственной эпидемиологии во Флордире (финансируемой DTRA) Джейсон Блэкборн и Филипп Элзер, участник исследовательских программ НАТО.



Ровно через год после старта исследований четырехлетний спад данного заболевания в Казахстане сменился его резким ростом, по данным местного ветеринарного контроля. Рост продолжался до 2013 года. После этого в Жамбылской области ветеринарами были зафиксированы нетипичные для Казахстана разновидности бруцеллеза, характерные для стран США и Западной Европы.



В 2013 году был выделен грант KZ-29 на изучение способа передачи клещами конго-крымской геморрагической лихорадки. Проектом, реализуемым на объектах в Казахстане, руководили лейтенант-коммандер ВМС США Аллен Ричардс, лейтенант Кристин Фаррис из Центра медицины ВМС США и еще трое исследователей, работающих по контрактам Армий США и Вооруженных сил Великобритании.



В 2014 году произошла аномальная вспышка указанного заболевания, охватившая Казахстан и Грузию, в которой действует еще одна лаборатория США, известная как Центр Лугара (Тбилиси). Кордайский район Жамбылской области Казахстана и Тбилиси в течение первой половины 2014-го посетил, судя по материалам его блога, доктор Микельджон Николич, занимавшийся исследованиями бруцеллеза в Казахстане.



Незадолго до вспышки лихорадки он занимался транспортировкой биообразцов между зарубежными лабораториями США, обходя ограничения стран пребывания на вывоз биоматериалов. Американские документы свидетельствуют, что курьеры на тот момент пользовались для перевозки материалов ручным багажом, что создавало риски для перевозимых объектов (документы есть в распоряжении автора - прим. "Ленты.ру"). Так, в публикации 2019 года соавторства того же Ричардса, посвященной проекту KZ-29, говорится о проблемах при транспортировке образцов как раз накануне вспышки конго-крымской геморрагической лихорадки.



На примере KZ-29 (…) отмечена важность и сложность повышения научной транспарентности путем обмена образцами материалов



A Case History in Cooperative Biological Research: Compendium of Studies and Program Analyses in Kazakhstan

И снова коронавирус



В 2017 году в рамках гранта Департамента обороны США KZ-33 американские биологи Гэвин Смит и Ян Менденхолл исследовали популяции летучих мышей, зараженных альфа-коронавирусом (не передается человеку, как SARS CoV-2, но, как все вирусы, способен мутировать). Они быстро нашли две пещеры с зараженными животными, собрали массу данных. Однако согласно данным Центра особо опасных инфекций Казахстана, это заболевание в республике никогда не регистрировалось.



Известно, что DTRA финансировало исследования Пентагона по возможности использования коронавируса летучих мышей как биологического оружия в грузинском Центре Лугара и иных зарубежных лабораториях, в том числе в китайском городе Ухань, - там они финансировались через подставную контору EcoHealth Alliance (документы есть в распоряжении автора - прим. "Ленты.ру"). Через нее же в 2015 году финансировались исследования в Университете "Чапел-Хилл" (США, Северная Каролина) об управлении генетической трансформацией коронавируса летучих мышей и его опасности для человека.



А в 2019 году EcoHealth Alliance получила новый грант на исследование последствий передачи коронавируса человеку, способов лечения и рисков распространения, то есть задача сводилась к оценке последствий заражения вирусом, подобным тому, что разрабатывали в Северной Каролине.



По понятным причинам, на фоне пандемии коронавируса SARS CoV-2 такие исследования смотрелись крайне подозрительно несмотря на то, что они проводились над иным типом вируса. Президент EcoHealth Alliance Петер Дасзак даже опубликовал в феврале 2020 года открытое письмо против теорий об искусственном происхождении коронавируса - и очевидно, что беспокоила его не репутация китайских коллег, а своя собственная.



Происхождение коронавируса SARS CoV-2: версии



Возможно, в США были бы рады открыть свои биологические программы для сторонних наблюдателей и снять все подозрения. Даже нынешняя неопределенность наносит колоссальной ущерб репутации США и косвенно бьет по тем странам, где размещались американские биолаборатории, включая Казахстан. Но по каким-то причинам этого не происходит.



При этом совершенно очевидно, что за время работы в Казахстане представителей Пентагона построенные ими лаборатории фактически вышли из-под контроля правительства. Ярким подтверждением этому служит отказ американцев покинуть по решению Токаева биолабораторию в Алма-Ате в июне 2020 года. Однако старательно игнорируя подозрения граждан и странные вспышки заболеваний, власти Казахстана делают только хуже. Это создает недоверие не только со стороны избирателей, но и со стороны других стран - в частности, Россия еще с 2019 года открыто называла американские лаборатории в Казахстане прямой угрозой.



Единственным выходом в этой ситуации могла бы стать, напротив, полная откровенность властей Казахстана как минимум на уровне официальных заявлений. Как максимум - на уровне расследования странных вспышек заболеваний.



