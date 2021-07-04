Суровые грузины не дали провести гей-парад в Тбилиси. Били битами...

07:09 06.07.2021

"Позор для нашего общества": Тбилиси празднует победу над ЛГБТ-парадом

Полиция задержала 8 человек на митинге противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси

Ангелина Мильченко 06.07.2021, 00:38 Прослушать новость



В Тбилиси тысячи человек выступили против "Марша достоинства", который планировали организовать представители ЛГБТ. Сторонники традиционных ценностей ворвались в офис организации Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. Кроме того, пострадал один иностранец с серьгой в ухе и более полусотни журналистов, которых местные жители обвинили в поддержке ЛГБТ.



На 17.00 мск 5 июля в Тбилиси был запланирован "Марш достоинства". Его собирались организовать члены организации Tbilisi Pride, которая занимается защитой прав представителей ЛГБТ-сообщества.



Утром понедельника противники ЛГБТ проникли в офис Tbilisi Pride и сорвали радужные флаги. Кроме того, выступающие против марша кинули неизвестное взрывное устройство в здание одной из неправительственных организаций, поддерживающих секс-меньшинства. В это время там находились представители разных НПО, которые помогали ЛГБТ-сообществу организовывать мероприятие. По данным телеканала "Пирвели", пострадала девушка.



На этом противники квир-прайда не остановились. Тысячи сторонников традиционных ценностей собрались на проспекте Руставели, чтобы помешать проведению марша.



Агрессивно настроенные жители Тбилиси ходили по центру города и искали людей с радужной символикой. В частности, нападению подвергся иностранец. По данным телекомпании "Формула", его дважды ранили ножом из-за серьги в ухе.



"Следствием установлено, что 5 июля текущего года в на улице Хетагурова иностранный гражданин внезапно подвергся нападению и был ранен холодным оружием", - говорится в сообщении МВД Грузии. Пострадавшего госпитализировали, а обвиняемого задержали на месте преступления.



Правоохранители со ссылкой на семью задержанного сообщает, что у мужчины могут быть проблемы с психикой. За нападение ему грозит от 7 до 15 лет заключения.



Противники ЛГБТ-сообщества также провели акцию протеста у здания грузинского парламента. Там наиболее агрессивно настроенные жители столицы напали на журналистов, обвинив их в поддержке нетрадиционных ценностей. Пострадали десятки телеоператоров и корреспондентов. К вечеру были задержаны восемь человек.



"В результате проведенных следственных мероприятий были выявлены факты насилия, совершенные в отношении 55 человек, 53 из которых являются представителями СМИ", - сказано в заявлении грузинского МВД.



Из-за нападения на журналистов правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности" и "Насилие", пишет ТАСС.



Мэр столицы Грузии Каха Каладзе написал на своей странице в Facebook о неприемлемости нападения на журналистов. "СМИ неприкосновенны даже в горячих точках мира. Выраженная в отношении наших журналистов агрессия является позором нашего общества. Дайте им возможность работать", - подчеркнул чиновник.



Мэр Тбилиси призвал жителей города к спокойствию. "Неприемлемо насилие! Фиксируются невероятные факты нападения на подростков, женщин, даже туристов", - написал он.



Нападение на представителей СМИ также осудили политики. Среди них - спикер парламента Кахабер Кучава. В настоящий момент ситуация на центральном проспекте города спокойная, но проезжая часть частично перекрыта для автомобилей, отмечает ТАСС.



В Грузинской православной церкви незадолго до проведения ЛГБТ-мероприятия призывали жителей Тбилиси помешать гей-параду. "Я лично, как первосвященник, как обычный грузин, призываю всех идти, стоять там и не допустить этого разврата в Грузии", - сказал в эфире телеканала "Мтавари архи" архиепископ Схалтский ГПЦ Спиридон (Абуладзе). По его словам, подобные акции вызывают "гнев Божий" на страну.



Против парада выступил и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, заявив, что считает мероприятие нецелесообразным. "Сегодняшняя акция содержит угрозу гражданского противостояния. Как вам известно, для большинства населения проведение указанной акции является неприемлемым. Соответственно, я считаю, что указанная акция не должна состояться на проспекте Руставели", - подчеркнул политик.



Премьер-министр заверил, что из-за угрозы, которую несет проведение марша, организаторам предложили "выбрать альтернативные локации".



Вместе с тем он выразил мнение, что подобные акции, наоборот, дискриминируют представителей секс-меньшинств. "Когда излишне происходит апеллирование и подчеркивание их отличия - именно это я считаю дискриминацией этих людей. У нашего населения ни с кем, безусловно, нет никакой проблемы, в том числе и с этими людьми", - добавил он.



Гарибашвили подчеркнул, что представителям меньшинств "ничего не угрожает" в Грузии: "Ежедневно эти люди живут и работают в абсолютно нормальной обстановке и режиме".



После беспорядков и погромов, устроенных противниками ЛГБТ-представителей, организаторы марша сообщили об его отмене. "Власть не то, чтобы не смогла обеспечить безопасность нашей общины и сторонников, а своими активными действиями помешала нам воспользоваться правом собраний", - говорится в заявлении Tbilisi Pride, опубликованном в Facebook.



В квир-сообществе считают, что в происходящем виноваты грузинская власть и местная Патриархия. "С учетом сегодняшних событий у нас нет ожиданий, что МВД адекватно будет выполнять свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие у них на глазах, а огромная волна ненависти, за которой мы наблюдаем, поддержана и воодушевлена властью и Патриархией", - добавили в организации.



После отмены гей-парада на улицах Тбилиси начались массовые празднования.



ЛГБТ-представителей поддержали иностранные дипмиссии, расположенные в Грузии. Представительства США, Великобритания, ЕС и ряда других стран опубликовали совместное заявление, пишет "Би-би-си". Дипломаты призвали власти республики "незамедлительно принять меры для защиты тех, кто осуществляет свои конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также для защиты журналистов, пользующихся свободой прессы, и публично осудить насилие".



"Марш достоинства" должен был стать завершающим мероприятием серии акций "Неделя прайда", которая проходила в Тбилиси с 1 по 5 июля. 1 июля был показан документальный фильм, в котором шла речь о жизни ЛГБТ-активистов в Грузии. На мероприятии присутствовали послы Великобритании, Франции, Германии и Израиля.



В первый же день сторонники ультраправых и ультраконсервативных групп выступили против ЛГБТ. Они закидали участников "Недели прайда", в том числе представителя посольства США, яйцами и пластиковыми бутылками. Одну девушку из квир-сообщества ударили в живот. В результате беспорядков правоохранители задержали 23 нарушителя порядка, из них 20 человек вскоре выпустили под подписку, пишет Civil.