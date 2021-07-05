 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.07.2021
08:57  Яков Кедми: Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана
08:54  Грядет обострение в Средней Азии, - Евг.Гагарин
08:25  В Кz закрыли липовый "университет Астана" и откроют... "Университет искусственного интеллекта"
08:03  Земельный вопрос испортил казахстанцев, - Р.Бахтигареев
08:00  УзбПремьер Арипов поручил ускорить переход на латиницу
07:49  Горящая граница: афганские силовики бегут от талибов в Таджикистан, - И.Кармазин
07:46  В США начинается решающая битва за власть, - Дм.Дробницкий

07:42  Очень многие в ЦА захотят стать "Талибаном", - А.Серенко
07:27  Драка-Война. Об индийско-китайском соперничестве, - Вл.Прохватилов
07:24  Зачем ОАЭ взрывают ОПЕК+, - А.Ситников
07:19  Рынок недобычился. Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти, - "Къ"
07:16  Туркменистан загнали в демографическую яму, - В.Панфилова
07:09  Суровые грузины не дали провести гей-парад в Тбилиси. Били битами...
00:58  "Мы тут как подопытные". Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы
00:57  Присылайте янычар: Турция усиливается в Центральной Азии
00:30  Гастарбайтеры в России попали в прививочный круг
00:26  Никто не хотел уступать: почему сделка ОПЕК+ оказалась на грани развала
Понедельник, 05.07.2021
21:10  Умерла от КОВИ теща Рахмона - 88-летняя Узбекби Асадуллоева
20:55  Таджикистан мобилизует 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном
20:47  5-й зять Эмомали Рахмона - Гулов (муж Парвины) назначен послом Таджикистана в Турции
20:41  От многочисленных пожаров в Карагандинской области массово гибнет скот
20:34  Все хорошо, прекрасные маркизы... Путин потелефонировал с Рахмоном и Мирзиеевым
20:27  Как консолидирует власть Си Цзиньпин, - "НГ"
15:34  Ось пазла. Эксперты оценили последствия возможного вступления Узбекистана в ЕАЭС, - "Къ"
15:28  Еще одну статую дорогому Елбасы водрузили в Туркестане
15:25  Ну вот поспали, теперь - поесть... КырПарламент решил еще продлить свою "работу"
15:12  Жив ли мозг Байдена? - New York Post
14:25  Сербия и Венгрия достроили "Турецкий поток" в обход Украины
14:21  УзбГоскомпаниям запретили проводить госзакупки без тендера
14:05  Русских Украины объявляют неполноценными. Новости из страны апартеида, - В.Пойманов
13:45  Альянс воров и исламистов. что происходит в Узбекистане
13:42  К.Токаев открыл памятник основателям Казахской автономии "Алаш" - Букейханову, Байтурсынову и Дулатову
13:40  Группа верующих, устроившая "рейд" на книжном рынке Ташкента, признала произведения Да Винчи и Рембрандта чуждыми для узбекского народа
13:39  Реабилитация незаконно осужденных в Узбекистане: замкнутый круг
13:32  "Талибан*" деградировал и ослаб": чего ждут от Афганистана в соседних странах
11:52  Турция и Украина кооперируются в производстве боевых вертолетов
11:16  Новая стратегия медведя (России), - Тимофей Бордачев
11:09  Умер советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. "Москва слезам не верит..."
11:00  Нусай пал: талибы захватили очередной район на границе с Таджикистаном
10:18  Умер (от КОВИ?) экс-замМинобороны Таджикистана генерал Розикзода
10:12  Оливер Стоун снял фильм о "скромном диктаторе" Нурсултане Елбасы Назарбаеве
09:02  Талибы один за другим захватывают уезды афганского Бадахшана - Хохон, Шугнон, Ишкашим...
08:21  Талибы становятся реальной угрозой для России и ее союзников, - Вл.Мухин
08:18  Израильская разведка пустила корни в Иране, - И.Субботин
08:16  Афганская армия... переселяется в Таджикистан, - В.Панфилова
08:13  Там за Пянджем-рекой догорали огни.., - К.Кривошеев
00:08  Китай сосредотачивается. Прогноз до 2035 года, - Юрий Тавровский
00:05  Золото МВФ на службе доллара США, - В.Катасонов
00:02  Почему Россию постоянно обвиняют в кибератаках, - Б.Толчинский
Воскресенье, 04.07.2021
16:14  Выборы в Узбекистане: как Мирзияев расчищает путь к победе, - Брюс Панниер
16:12  В Канаде активисты повалили памятники королеве Виктории и Елизавете II
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Туркменистан загнали в демографическую яму, - В.Панфилова
07:16 06.07.2021

Бердымухамедову боятся сообщить о рекордном сокращении населения

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
5.07.21

Гурбангулы Бердымухамедов может получить
очень неприятные официальные результаты
переписи населения.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился провести в 2022 году перепись населения. По официальным данным, в республике проживает 6,2 млн человек. Между тем в стране демографический кризис.
По подсчетам представителей государственных органов, "фактическая численность" населения составляет 2,7–2,8 млн человек. Об этом туркменской службе Радио "Свободы" рассказал хорошо осведомленный источник. "Сейчас завершили "теневую" перепись. Методики использованы разные, в основном – подомовой обход, учитывались и другие данные – количество призывников в армию, выпускников школ, учащихся в вузах, воспитанников детсадов, заключенных, учитывались данные миграционной службы о прибывших и убывших, информация из ЗАГСов о рожденных и умерших и т.п.

По всем выкладкам, население Туркменистана на начало 2021 года составляет примерно 2,7 млн человек", – утверждает источник. Два других независимых источника подтверждают эту информацию.

Предыдущая перепись населения в Туркменистане была проведена в декабре 2012 года. Но по понятным только туркменским властям причинам, результаты опубликованы не были. Что их заставило отказаться от публикации, остается загадкой – то ли информация об истинном количестве населения, о национальном составе, о продолжительности жизни, половозрастном составе, – все это было самым тщательным образом засекречено. При этом в разные годы после прихода Бердымухамедова к власти выдвигались версии, что количество населения в Туркменистане превышает 6 млн человек. Эти цифры перекочевали в официальные источники из явно политического и к тому же устного заявления еще первого президента Ниязова при "рождении шестимиллионного жителя Туркменистана" в 2003 году.

Причиной демографического кризиса стали резкое ухудшение социальной ситуации, повальная безработица, как следствие – падение уровня и качества жизни, тотальная коррупция и беспредел силовиков – все это в результате привело к массовой миграции, точные масштабы которой определить трудно, но, по данным тех же утечек из миграционной службы Туркменистана, они могут достигать 2 млн за последние 10 лет.

"Под запрет попадает информация о стихийных бедствиях и техногенных катастрофах, неурожае, дефиците продуктов, миграции и любой негатив, свидетельствующий хоть о малейшей недееспособности власти. Разрушительное землетрясение в городе Казанджик, взрывы на военном складе в пригороде Ашхабада – Безмеине (Абадане) – и, конечно, наличие коронавируса в Туркменистане – все это скрывалось, отрицалось, маскировалось властями. В этой стране не может быть ничего подобного! Дошло до того, что даже слово "проблема" было изъято из всех без исключения материалов, которые касаются внутреннего положения в стране", – сказал "НГ" туркменский эксперт Сердар Айтаков. По его мнению, данные о демографии – численность населения, продолжительность жизни, показатели детской смертности – также подвергаются тотальной цензуре, а затем и манипуляциям. Эксперт говорит, что власть не может допустить "плохой жизни народа", наоборот, все должны демонстрировать радость, петь, плясать и, конечно, плодиться и размножаться. Рост населения – один из фетишей властей.

Сокрытие информации несет несколько серьезных вызовов для самой власти, считает Сердар Айтаков. Первый заключается в том, что информации, предоставляемой туркменскими властями мировому сообществу о состоянии экономики, демографии и прочих показателях состояния государства как жизнеспособного механизма, перестали доверять на международном уровне. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) просто отказались использовать данные властей в своей отчетности и планировании, что, без сомнения, скажется не только на намерениях этих структур в отношении Туркменистана, но и отразится на его репутации в целом.

"Про участие в международных рейтингах, индексах можно просто забыть. Конечно, есть возможность апеллировать к фактам включения многочисленных туркменских экзерсисов в Книгу рекордов Гиннесса, чем безмерно гордится лично президент Бердымухамедов, но реального авторитета, доверия и репутации эти "гиннессы" не приносят", – полагает Айтаков.

Вторым вызовом, отмечает эксперт, является тот факт, что информация о реальном, то есть относительно малом, количестве населения снизит объем инвестиций в туркменскую экономику, что еще больше будет сдерживать ее развитие. Да и само развитие, по мнению Айтакова, уже под вопросом: в стране просто некому работать, а уровень образования и реальный дефицит квалифицированных кадров не позволяют использовать потенциал уже построенных высокотехнологичных объектов, как промышленных, так и городских инфраструктурных. "И решения проблемы не видно – квалифицированные специалисты покинули страну, а талантливая молодежь идет тем же путем", – сказал Айтаков.

Еще один очень серьезный вызов, стоящий перед властями, – военная безопасность. Огромные территории Туркменистана и колоссальные запасы газа вскоре некому будет охранять, так как при малочисленном населении трудно создать боеспособную армию и поддерживающую ее военную экономику, говорит эксперт. Ставка властей на войска специального назначения, на борьбу с "внутренним экстремизмом" может не сработать не только в случае полномасштабного конфликта, но и серьезного обострения на границе – Афганистан рядом.

"Скандальные результаты предварительной переписи говорят о банкротстве властей и их политики. Бердымухамедов увлекся строительством дворцов, отелей, стадионов, оставив основную часть населения без реальной работы, без необходимой социальной инфраструктуры. Все многомиллиардные государственные инвестиции, а других в Туркменистане практически нет, направленные на создание промышленной инфраструктуры, остаются в категории "ни о чем" – как уже упоминалось, на построенных предприятиях некому работать и их некому обслуживать, они испытывают жесточайший кадровый голод", – считает Сердар Айтаков.

Кстати, в одной из недавних рекомендаций ВБ отдельной строкой звучал призыв к властям Туркменистана отказаться от инвестирования в избыточные инфраструктурные объекты и сосредоточиться на сохранении и развитии "человеческого потенциала" – на медицине, образовании, повышении уровня и качества жизни. Но власти не слышат и продолжают гнуть свою линию, за которую можно в очередной раз угодить в Книгу рекордов Гиннесса – "за самое быстрое сокращение собственного населения в мирное время", считает эксперт.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625544960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием "зеленого пояса" столицы
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №605
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2021 года №615
- Маулен Ашимбаев рассказал дипкорпусу о законах принятых Парламентом
- Земля и люди
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1-го полугодия 2021 года)
- А. Мамин провел совещание по вопросам развития Алматинской агломерации
- А. Мамин провел заседание ЕАБР – Утверждена Стратегия Банка на 2022-2026 годы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года №449
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  