Туркменистан загнали в демографическую яму, - В.Панфилова

07:16 06.07.2021

Бердымухамедову боятся сообщить о рекордном сокращении населения



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

5.07.21



Гурбангулы Бердымухамедов может получить

очень неприятные официальные результаты

переписи населения.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился провести в 2022 году перепись населения. По официальным данным, в республике проживает 6,2 млн человек. Между тем в стране демографический кризис.

По подсчетам представителей государственных органов, "фактическая численность" населения составляет 2,7–2,8 млн человек. Об этом туркменской службе Радио "Свободы" рассказал хорошо осведомленный источник. "Сейчас завершили "теневую" перепись. Методики использованы разные, в основном – подомовой обход, учитывались и другие данные – количество призывников в армию, выпускников школ, учащихся в вузах, воспитанников детсадов, заключенных, учитывались данные миграционной службы о прибывших и убывших, информация из ЗАГСов о рожденных и умерших и т.п.



По всем выкладкам, население Туркменистана на начало 2021 года составляет примерно 2,7 млн человек", – утверждает источник. Два других независимых источника подтверждают эту информацию.



Предыдущая перепись населения в Туркменистане была проведена в декабре 2012 года. Но по понятным только туркменским властям причинам, результаты опубликованы не были. Что их заставило отказаться от публикации, остается загадкой – то ли информация об истинном количестве населения, о национальном составе, о продолжительности жизни, половозрастном составе, – все это было самым тщательным образом засекречено. При этом в разные годы после прихода Бердымухамедова к власти выдвигались версии, что количество населения в Туркменистане превышает 6 млн человек. Эти цифры перекочевали в официальные источники из явно политического и к тому же устного заявления еще первого президента Ниязова при "рождении шестимиллионного жителя Туркменистана" в 2003 году.



Причиной демографического кризиса стали резкое ухудшение социальной ситуации, повальная безработица, как следствие – падение уровня и качества жизни, тотальная коррупция и беспредел силовиков – все это в результате привело к массовой миграции, точные масштабы которой определить трудно, но, по данным тех же утечек из миграционной службы Туркменистана, они могут достигать 2 млн за последние 10 лет.



"Под запрет попадает информация о стихийных бедствиях и техногенных катастрофах, неурожае, дефиците продуктов, миграции и любой негатив, свидетельствующий хоть о малейшей недееспособности власти. Разрушительное землетрясение в городе Казанджик, взрывы на военном складе в пригороде Ашхабада – Безмеине (Абадане) – и, конечно, наличие коронавируса в Туркменистане – все это скрывалось, отрицалось, маскировалось властями. В этой стране не может быть ничего подобного! Дошло до того, что даже слово "проблема" было изъято из всех без исключения материалов, которые касаются внутреннего положения в стране", – сказал "НГ" туркменский эксперт Сердар Айтаков. По его мнению, данные о демографии – численность населения, продолжительность жизни, показатели детской смертности – также подвергаются тотальной цензуре, а затем и манипуляциям. Эксперт говорит, что власть не может допустить "плохой жизни народа", наоборот, все должны демонстрировать радость, петь, плясать и, конечно, плодиться и размножаться. Рост населения – один из фетишей властей.



Сокрытие информации несет несколько серьезных вызовов для самой власти, считает Сердар Айтаков. Первый заключается в том, что информации, предоставляемой туркменскими властями мировому сообществу о состоянии экономики, демографии и прочих показателях состояния государства как жизнеспособного механизма, перестали доверять на международном уровне. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) просто отказались использовать данные властей в своей отчетности и планировании, что, без сомнения, скажется не только на намерениях этих структур в отношении Туркменистана, но и отразится на его репутации в целом.



"Про участие в международных рейтингах, индексах можно просто забыть. Конечно, есть возможность апеллировать к фактам включения многочисленных туркменских экзерсисов в Книгу рекордов Гиннесса, чем безмерно гордится лично президент Бердымухамедов, но реального авторитета, доверия и репутации эти "гиннессы" не приносят", – полагает Айтаков.



Вторым вызовом, отмечает эксперт, является тот факт, что информация о реальном, то есть относительно малом, количестве населения снизит объем инвестиций в туркменскую экономику, что еще больше будет сдерживать ее развитие. Да и само развитие, по мнению Айтакова, уже под вопросом: в стране просто некому работать, а уровень образования и реальный дефицит квалифицированных кадров не позволяют использовать потенциал уже построенных высокотехнологичных объектов, как промышленных, так и городских инфраструктурных. "И решения проблемы не видно – квалифицированные специалисты покинули страну, а талантливая молодежь идет тем же путем", – сказал Айтаков.



Еще один очень серьезный вызов, стоящий перед властями, – военная безопасность. Огромные территории Туркменистана и колоссальные запасы газа вскоре некому будет охранять, так как при малочисленном населении трудно создать боеспособную армию и поддерживающую ее военную экономику, говорит эксперт. Ставка властей на войска специального назначения, на борьбу с "внутренним экстремизмом" может не сработать не только в случае полномасштабного конфликта, но и серьезного обострения на границе – Афганистан рядом.



"Скандальные результаты предварительной переписи говорят о банкротстве властей и их политики. Бердымухамедов увлекся строительством дворцов, отелей, стадионов, оставив основную часть населения без реальной работы, без необходимой социальной инфраструктуры. Все многомиллиардные государственные инвестиции, а других в Туркменистане практически нет, направленные на создание промышленной инфраструктуры, остаются в категории "ни о чем" – как уже упоминалось, на построенных предприятиях некому работать и их некому обслуживать, они испытывают жесточайший кадровый голод", – считает Сердар Айтаков.



Кстати, в одной из недавних рекомендаций ВБ отдельной строкой звучал призыв к властям Туркменистана отказаться от инвестирования в избыточные инфраструктурные объекты и сосредоточиться на сохранении и развитии "человеческого потенциала" – на медицине, образовании, повышении уровня и качества жизни. Но власти не слышат и продолжают гнуть свою линию, за которую можно в очередной раз угодить в Книгу рекордов Гиннесса – "за самое быстрое сокращение собственного населения в мирное время", считает эксперт.