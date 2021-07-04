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Рынок недобычился. Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти, - "Къ"
07:19 06.07.2021

Газета "Коммерсантъ" №115 от 06.07.2021, стр. 1
Страны ОПЕК+ уже почти неделю не могут договориться об уровнях добычи с августа. ОАЭ блокирует согласованный Саудовской Аравией и Россией вариант медленного повышения квот, настаивая на росте собственной добычи. Противостояние внутри ОПЕК ставит под угрозу всю сделку и лишает рынок необходимых дополнительных поставок. Однако эксперты не считают ситуацию тупиковой.

Страны ОПЕК+ даже после трех дней переговоров и перерыва на выходные не смогли согласовать новые уровни добычи на август. Предполагалось, что альянс объявит о своем решении 5 июля, но по итогам очередных многочасовых консультаций компромисс так и не был выработан, и в результате официальная встреча ОПЕК+ была отменена. Более того, дата новых переговоров пока не назначена.

Причина неразберихи - позиция ОАЭ, которые категорически отказались поддержать уже согласованный лидерами альянса Россией и Саудовской Аравией план роста добычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в месяц с августа и до конца года (см. "Ъ" от 2 июля). ОАЭ, вложившие значительные средства в расширение добычных мощностей, настаивают на пересмотре своего базового уровня добычи, от которого рассчитываются квоты (3,8 млн б/с вместо 3,168 млн б/с). Фактически пересмотр этого уровня позволит ОАЭ нарастить добычу больше, чем другим членам ОПЕК+, что создаст опасный прецедент и осложнит все будущие дискуссии о размере квот, поскольку прочие участники сделки смогут выдвинуть аналогичные требования. Саудовская Аравия категорически отвергла "шантаж", а глава Минэнерго страны принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что "немного здравого смысла и компромисса могут спасти ОПЕК".

Отсутствие договоренности означает, что квоты ОПЕК+ на август не вырастут, тогда как до заседания большинство участников рынка ждали роста квот на 500 тыс. б/с и большинство трейдеров уже закладывали эти цифры в свой план покупок.
Отсутствие дополнительных поставок усугубит и так явный дефицит на физическом рынке: ближайший сентябрьский фьючерс на Brent на бирже ICE на этом фоне прибавил 1,2%, и цена впервые с октября 2018 года превысила уровень в $77 за баррель.

По оценкам IEA, спрос на нефть с текущего уровня может увеличиться на 3 млн б/с до конца года, поэтому все участники ОПЕК+ поддерживают рост добычи, считает Дарья Козлова из Vygon Consulting. Ключевой вопрос, что делать в более долгосрочной перспективе, поэтому нынешнее заседание носит уже стратегический, а не технический характер, полагает она.

Инвестиции в разведку и добычу нефти в мире в 2020 году рухнули до 15-летнего минимума, отмечает эксперт: хотя в 2021 году ожидается восстановление на 10–15%, объем по-прежнему значительно ниже максимумов 2012–2014 годов. Это создает риски дефицита предложения, поэтому логично, что производители со свободными мощностями добычи, такие как Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Иран, хотят занять перспективную нишу на рынке. В то же время Дарья Козлова считает, что компромисс внутри ОПЕК+, скорее всего, будет найден, так как кооперация крупнейших производителей доказала свою пользу для всех.

Спрос на нефть стремительно восстанавливается, и торг за квоты становится острее, считает Антон Усов из KPMG:

Надо увеличивать добычу сейчас, чтобы захватить максимум апсайда от растущего рынка".

По его мнению, ОПЕК+ имеет шансы договориться в течение недели, а "ОАЭ в какой-то части пожеланий вынуждены будут пойти навстречу".

Пока спрос не восстановился, отпускать добычу опасно, считает Дмитрий Маринченко из Fitch: если сделка развалится, может повториться ситуация марта 2020 года, когда Саудовская Аравия начала наращивать добычу при падающем спросе. Но и сдерживать добычу неправильно, полагает эксперт, это приведет к росту дефицита и нездоровому падению уровня товарных запасов.

Дмитрий Козлов

Источник - kommersant.ru
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