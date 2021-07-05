Зачем ОАЭ взрывают ОПЕК+, - А.Ситников

07:24 06.07.2021

Александр Ситников



Зачем ОАЭ взрывают ОПЕК+, и почему бакс улетит за 100 деревянных

5.07.21



Агентство Bloomberg сообщило об усиливающихся противоречиях в ОПЕК+ между Саудовской Аравией (СА) и Объединенными Арабскими Эмиратами. Переговоры в картеле приняли неожиданный оборот еще в конце прошлой недели. Судя по всему, сначала все участники готовились к сделке по увеличению квоты на 400 тысяч баррелей сырой нефти в день с августа по декабрь. Но договориться не удалось вопреки здравому смыслу.



"Если альянс не сумеет достичь компромисса, то автоматический консенсус будет заключаться в переносе текущих квот на август и далее, - пояснил Мэтью Холланд, геополитический аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. - Это приведет к резкому росту цен, чего большинство членов ОПЕК+ хотят избежать".



Однако эффект, скорей всего, будет противоположным. Картель обсуждает свою политику нефтедобычи не только до конца года, но и на 2022 год, следовательно, текущее решение сформирует рынок и в следующем году. Обычно СА и ОАЭ не выносят сор из избы, однако на этот раз склока стала достоянием известности.



По сути Абу-Даби выступает за развал не только ОПЕК+, но и ОПЕК, поскольку предлагает вообще отказаться от квот. "ОАЭ за увеличение добычи без каких бы то ни было условий, как того требует рынок", - заявил министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в интервью Bloomberg и подчеркнул, что сейчас в продлении соглашения нет особой необходимости.



Ключевые игроки СА и РФ держатся вместе и отвергают "хотелки" ОАЭ. Эр-Рияду и Москве, как никогда, нужна стабильность не только в этом, но и в следующем году. Саудовский принц Абдулазиз бин Салман, похоже, находится в шоке и с трудом сдерживает эмоции. "В этой игре присутствует и более драматичный сценарий - единство ОПЕК+ может полностью распасться, рискуя тем самым обвалить цены до уровня прошлого кризиса, - отмечает Bloomberg. - Тогда тоже разногласия […> спровоцировали картельную ценовую войну".



Абдулазиз бин Салман признал, что без участия ОАЭ в новой сделке квоты потеряют какой-либо смысл, дескать, хотя и Эмираты являются карликовым государством, но его политическое влияние в картеле огромно.



Есть мнение, что между двумя наследными принцами СА и ОАЭ - Мухаммедом бен Салманом и Мухаммедом бен Заидом соответственно, когда-то очень дружившими, пробежала черная кошка. Дело в том, что в мусульманском, прежде всего в арабском мире антипатии и симпатии имеют большое значение, в отличие, скажем, от христианского, точнее - западного мира.



Например, Путин по сути закрыл глаза на личное оскорбление со стороны Байдена, когда глава Белого дома назвал хозяина Кремля убийцей. И даже пожелал в ответ здоровья, в том числе, видимо, и психического. Короче, лидеры США и РФ могут очень отрицательно относиться друг к другу, тем не менее на первое место ставят национальные интересы. Но если обидятся арабские принцы, то они палки начинают вставлять где надо и где не надо.



"Отношения между двумя наследниками, похоже, остыли в последние месяцы, Абу-Даби геополитически напрягает свои мускулы, утверждая свою собственную и независимую от своего старого саудовского союзника внешнюю политику", отмечает Bloomberg.



Возможно, так оно и есть. Однако прежде всего испортились отношения между США и СА, а потом уж между СА и ОАЭ. Все началось с того, что едва придя во власть, Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты прекращают поддержку политики Саудовской Аравии в Йемене. Эта тема в российских СМИ освещается скудно, в том числе из-за ценности ОПЕК+ для нашей экономики. Однако в ЕС, да и в самих Штатах вдруг стали широко критиковать варварство саудовских военных.



Нюанс заключается в том, что именно Вашингтон стоит за развязыванием войны против хуситов. К этому выводу пришла группа следователей ООН, которая в 2019 году по заказу Совета ООН по правам человека представила в Женеве обличительный 274-страничный доклад, в котором подробно описывалось, как США наряду с Великобританией и Францией были причастны к военным преступлениям в Йемене.



По данным правозащитников, с 2015 по 2019 год в ходе вторжения армий СА и союзников, возможно, было убито более 233 тысяч гражданских лиц, включая большое количество детей. Еще порядка 10 млн. человек отчаянно голодают. Организация Human Rights Watch задокументировала только в прошлом году по меньшей мере 90 явно преступных авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией, включая уничтожение йеменских рыболовецких судов в море.



Короче, в Йемене творится что-то страшное, но с точки зрения саудовского королевства ситуация выглядит дико подругой причине. Янки по сути благословили Эр-Рияд на уничтожение хуситов. Еще бы: почти половина (47%) американского экспорта оружия приходится на Ближний Восток, главным образом на Саудовскую Аравию, которая покупает 24% экспортируемого американского оружия. Теперь США, однако, грозит пальчиком и говорит: "Нехорошо убивать детей". Цинично, но эффективно.



Все это происходит на фоне сворачивания сланцевых проектов в самих США как экологически вредных. Кто не в курсе: Байден, едва оказавшись в президентском кресле, запретил сдачу в аренду федеральных земель по новым договорам для нефтегазодобычи. "Зеленое" решение Белого дома уже поставило на паузу бурение новых скважин в Луизиане, Алабаме, Аляске, Арканзасе, Джорджии, Миссисипи, Миссури, Монтане, Небраске, Оклахоме, Техасе, Юте и Западной Вирджинии. Естественно, взлетели мировые цены на нефть - до $ 75 за баррель, что никак не нравится американскому бизнесу.



Обычно в таких случаях Вашингтон давал команду Эр-Рияду, и Саудовская Аравия заливала мир дешевой нефтью. Так, по свистку дяди Сэма в январе 2016 года бочка марки Brent опускалась до $ 28, а в апреле 2020 года - до $ 15. Но сейчас королевство не может себе позволить низкие цены: ее бюджет сверстан исходя из $ 75 за баррель, а ЗВР истощены.



По сути наблюдается классический конфликт интересов между ОПЕК+ с одной стороны, и США и ЕС - с другой. Скорей всего, это и стало главной причиной, почему ОАЭ поменяли свое мнение фактически в самый последний момент. Предложение Абу-Даби по развалу картеля соответствует только интересам Вашингтона и навязывается в ущерб всему арабскому миру.



В условиях "зеленой революции" Запад больше вообще не нуждается в картеле, хоть с Россией, хоть и без. Но если квоты будут разрушены, то, как и предполагает Bloomberg, нефть пусть не сразу, но упадет до уровня 2015−2016 годов. А это, безусловно, самым отрицательным образом отразится на курсе рубля. Тогда сбудутся самые мрачные прогнозы "всепропальщиков" о том, что за один бакс будут с радостью отдавать сто и даже больше деревянных.



Впрочем, Саудовской Аравии будет еще хуже, чем России. Ее экономика вообще недиверсифицированная, а человеческий капитал крайне низок. Именно поэтому есть шанс, что будет найдена формула, устраивающая большинство членов картеля. Не исключено, что ОПЕК+ лишится ОАЭ. Правда, данное решение будет временным, слишком уж велико влияние США на страны Персидского Залива. Если арабы не послушаются, янки вспомнят доклад ООН по катастрофе в Йемене.