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Драка-Война. Об индийско-китайском соперничестве, - Вл.Прохватилов
07:27 06.07.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 06.07.2021
Об индийско-китайском соперничестве
Главное, чтобы не мешали нерегиональные державы

Индия направила не менее 50 тысяч военнослужащих на границу с Китаем, на горное плато Ладакх в дополнение к уже расквартированному там 200-тысячному военному контингенту. Общая численность индийских войск на спорной с Китаем территории увеличилась в полтора раза по сравнению с июнем прошлого года, когда произошли столкновения, в ходе которых погибли 20 индийцев и 4 китайца.

Индия перебросила также в спорный район боевые самолеты, а ее ВМС "направили военные корабли по ключевым морским путям в Индийском океане, чтобы следить за морской торговлей в Китай и из Китая", сообщает Asia Times.

КНР усилила военную группировку Синьцзянского командования, отвечающего за патрулирование спорных районов на границе с Индией в предгорьях Гималаев и строит в пограничных районах бункеры и взлетно-посадочные полосы.

Несмотря на несколько раундов переговоров об урегулировании территориального спора, напряженность не спадает. Стороны не доверяют друг другу. Китай укрепляет военно-транспортную инфраструктуру в Тибете, Индия отвечает тем же.

Японская деловая газета Nikkei Asia обвиняет в обострении напряженности в Ладакхе Пекин. Он якобы воспользовался тем, что Индия была в прошлом году отвлечена от ситуации в приграничных районах "введением строжайшей в мире изоляции от коронавируса", и "незаметно проник в ключевые приграничные районы в высокогорном регионе Индии Ладакх"; в результате "потрясенная Индия обнаружила, что Народно-освободительная армия [Китая] оккупировала сотни квадратных километров приграничных территорий, укрепленных хорошо вооруженными базами", – пишет японская газета.

Cамая популярная в Индии газета Hindustan Times бьет тревогу: "Китайская армия пытается захватить индийскую землю. Китайский флот пытается захватить территориальные воды других стран". Индийское правительство сохраняет спокойствие, но это лишь усиливает критику премьер-министра Нарендры Моди со стороны оппозиции.

Китайская Global Times переводит стрелки на индийскую сторону, отмечая, что Индия может спровоцировать "новый приграничный конфликт, чтобы отвлечь внимание от ухудшающейся экономической и пандемической ситуации" в стране.

В этой ситуации западные СМИ демонизируют Китай и одновременно преувеличивают дрейф Индии в сторону Запада. Deutsche Welle, например, утверждает, что "Индия взяла курс на военное и экономическое сближение с Соединенными Штатами, Евросоюзом и Великобританией и встала на сторону Запада против Китая". Немецкий политолог профессор Хериберт Дитер убежден, что июньский саммит G7, куда были приглашены Индия, ЮАР, Австралия и Южная Корея, стал "первым саммитом коалиции против Китая" и одновременно продемонстрировал слабость сотрудничества в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка).

Deutsche Welle настаивает на "глубоком конфликте между Индией и Китаем, который приводил уже к вооруженным столкновениям с ранеными и убитыми", и считает симптоматичным "расширение военного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе между США, Японией, Австралией и Индией в рамках группы Quad, которую некоторые называют тихоокеанской НАТО".

Между тем участие Индии в экономическом и военном сотрудничестве с Западом отнюдь не тождественно ее намерению развязать военный конфликт с Китаем. Известный индийский аналитик, общественный деятель и бывший дипломат Бхадракумар критикует и публикации в западных СМИ, и позицию индийских "гипернационалистов", препятствующих мирному решению территориальных проблем между двумя гигантами Азии. "Чтобы достичь мира на границе, Индия должна демилитаризировать свою политику в отношении Китая", – говорит Бхадракумар. Он указывает на примирительный тон опубликованного 15 июля китайским агентством Синьхуа комментария о пограничном противостоянии еще в одном спорном регионе – на плато Доклам. Опытный политик трезво оценивает ситуацию, понимая, что "война с Китаем погубит Индию как минимум на два следующих поколения".

Между тем Вашингтону Индия представляется удобным средством сдерживания "китайского дракона". Американские СМИ представляют Китай "международным преступником, аннексирующим территории других стран и готовящимся к войне не только с Индией, но и с Америкой и Россией".

Однако реальное положение дел в спорных регионах Гималаев выглядит иначе.

Сунь Вэйдун, посол КНР в Индии, недавно заявил, что "пограничный спор – это вопрос, оставшийся из истории, который следует должным образом включить в двусторонние отношения, и Китай настаивает на разрешении споров путем переговоров… У Индии и Китая больше общих интересов, чем расхождений".

Директор исследовательского отдела Института национальной стратегии Университета Цинхуа Цянь Фэн в интервью Global Times сообщил, что китайские и индийские солдаты в зонах конфликтов на данный момент разведены и масштаб противостояния значительно снизился, хотя согласия по всем спорным территориям пока нет. По словам китайского специалиста, две страны поддерживают связь по военным и дипломатическим каналам, горячая линия и телефонная связь также доступны. "Нынешняя ситуация на границе между Китаем и Индией намного лучше, чем за тот же период прошлого года".

Тем не менее одним из факторов недоверия Пекина к политике Индии остается усиление в последние годы риторики индийских "гипернационалистов". Лидер оппозиционной партии Индийский национальный конгресс Рахул Ганди, внук Индиры Ганди и правнук Джавахарлала Неру, во время столкновений в июне прошлого года не скрывал возмущения. "Почему премьер молчит? Почему он прячется? Мы имеем право знать, что случилось. Как посмел Китай убивать наших солдат? Как они посмели забирать нашу землю?" – писал Рахул Ганди.

Влияет на обострение китайско-индийских отношений и негативный вклад США в эту проблему. В феврале 2021 года Джо Байден и Нарендра Моди, разговаривая по телефону, договорились укреплять сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе "против угроз Китая". В марте Индия и США провели совместные военно-морские учения в восточной части Индийского океана.

Между тем решение пограничных споров между Индией и Китаем мирным путем вполне реально. Как отметил В. Путин на заседании Петербургского международного экономического форума, лидеры Китая и Индии – ответственные люди. Они "всегда найдут способ решения тех проблем и вопросов, с которыми они сталкиваются, главное, чтобы им не мешали нерегиональные державы".

Источник - fondsk.ru
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