 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 06.07.2021
08:57  Яков Кедми: Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана
08:54  Грядет обострение в Средней Азии, - Евг.Гагарин
08:25  В Кz закрыли липовый "университет Астана" и откроют... "Университет искусственного интеллекта"
08:03  Земельный вопрос испортил казахстанцев, - Р.Бахтигареев
08:00  УзбПремьер Арипов поручил ускорить переход на латиницу
07:49  Горящая граница: афганские силовики бегут от талибов в Таджикистан, - И.Кармазин
07:46  В США начинается решающая битва за власть, - Дм.Дробницкий

07:42  Очень многие в ЦА захотят стать "Талибаном", - А.Серенко
07:27  Драка-Война. Об индийско-китайском соперничестве, - Вл.Прохватилов
07:24  Зачем ОАЭ взрывают ОПЕК+, - А.Ситников
07:19  Рынок недобычился. Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти, - "Къ"
07:16  Туркменистан загнали в демографическую яму, - В.Панфилова
07:09  Суровые грузины не дали провести гей-парад в Тбилиси. Били битами...
00:58  "Мы тут как подопытные". Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы
00:57  Присылайте янычар: Турция усиливается в Центральной Азии
00:30  Гастарбайтеры в России попали в прививочный круг
00:26  Никто не хотел уступать: почему сделка ОПЕК+ оказалась на грани развала
Понедельник, 05.07.2021
21:10  Умерла от КОВИ теща Рахмона - 88-летняя Узбекби Асадуллоева
20:55  Таджикистан мобилизует 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном
20:47  5-й зять Эмомали Рахмона - Гулов (муж Парвины) назначен послом Таджикистана в Турции
20:41  От многочисленных пожаров в Карагандинской области массово гибнет скот
20:34  Все хорошо, прекрасные маркизы... Путин потелефонировал с Рахмоном и Мирзиеевым
20:27  Как консолидирует власть Си Цзиньпин, - "НГ"
15:34  Ось пазла. Эксперты оценили последствия возможного вступления Узбекистана в ЕАЭС, - "Къ"
15:28  Еще одну статую дорогому Елбасы водрузили в Туркестане
15:25  Ну вот поспали, теперь - поесть... КырПарламент решил еще продлить свою "работу"
15:12  Жив ли мозг Байдена? - New York Post
14:25  Сербия и Венгрия достроили "Турецкий поток" в обход Украины
14:21  УзбГоскомпаниям запретили проводить госзакупки без тендера
14:05  Русских Украины объявляют неполноценными. Новости из страны апартеида, - В.Пойманов
13:45  Альянс воров и исламистов. что происходит в Узбекистане
13:42  К.Токаев открыл памятник основателям Казахской автономии "Алаш" - Букейханову, Байтурсынову и Дулатову
13:40  Группа верующих, устроившая "рейд" на книжном рынке Ташкента, признала произведения Да Винчи и Рембрандта чуждыми для узбекского народа
13:39  Реабилитация незаконно осужденных в Узбекистане: замкнутый круг
13:32  "Талибан*" деградировал и ослаб": чего ждут от Афганистана в соседних странах
11:52  Турция и Украина кооперируются в производстве боевых вертолетов
11:16  Новая стратегия медведя (России), - Тимофей Бордачев
11:09  Умер советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. "Москва слезам не верит..."
11:00  Нусай пал: талибы захватили очередной район на границе с Таджикистаном
10:18  Умер (от КОВИ?) экс-замМинобороны Таджикистана генерал Розикзода
10:12  Оливер Стоун снял фильм о "скромном диктаторе" Нурсултане Елбасы Назарбаеве
09:02  Талибы один за другим захватывают уезды афганского Бадахшана - Хохон, Шугнон, Ишкашим...
08:21  Талибы становятся реальной угрозой для России и ее союзников, - Вл.Мухин
08:18  Израильская разведка пустила корни в Иране, - И.Субботин
08:16  Афганская армия... переселяется в Таджикистан, - В.Панфилова
08:13  Там за Пянджем-рекой догорали огни.., - К.Кривошеев
00:08  Китай сосредотачивается. Прогноз до 2035 года, - Юрий Тавровский
00:05  Золото МВФ на службе доллара США, - В.Катасонов
00:02  Почему Россию постоянно обвиняют в кибератаках, - Б.Толчинский
Воскресенье, 04.07.2021
16:14  Выборы в Узбекистане: как Мирзияев расчищает путь к победе, - Брюс Панниер
16:12  В Канаде активисты повалили памятники королеве Виктории и Елизавете II
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Очень многие в ЦА захотят стать "Талибаном", - А.Серенко
07:42 06.07.2021

СЕРЕНКО: ОЧЕНЬ МНОГИЕ ЗАХОТЯТ СТАТЬ "ТАЛИБАМИ*"

Эксперт рассказал о реальных и мнимых угрозах безопасности в Центральной Азии (*Талибан – запрещен. в РФ организация)
Серенко: Очень многие захотят стать "талибами*"
"Самая большая беда в том, что власти стран Центральной Азии готовятся к реальному вторжению отдельных групп боевиков, не подозревая, что их идеи и "стиль жизни" уже заразили умы людей. Пока военные Таджикистана охраняют свою границу от талибов* – они получают видео-приветы от своих земляков в Афганистане и слушают их обещания "скоро вернуться домой"," – заявил глава Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью Ia-centr.ru.

– Насколько страны Центральной Азии готовы к возможному вторжению талибов* (представители террористической организации, запрещенной в России и Центральной Азии) после окончательного вывода американских войск из Афганистана?

– Вторжения талибов* в Центральную Азию не будет. И едва ли страны региона к нему готовятся. Внимание государств ЦА сосредоточено сейчас на двух вещах.

Первая – активизация Талибана* в Афганистане и их пропагандистские успехи. Подчеркиваю, именно пропагандистские, а не реальные, неизбежно приведут к появлению подражателей.

Подобное уже случалось с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России и Центральной Азии). На волне пропагандистского успеха их "стиль" стали копировать радикальные организации в России и Центральной Азии, которые не имели к ним никакого отношения.

Сейчас, после вывода американских войск из Афганистана, который будет преподноситься как победа радикалов, очень многие, условно, "захотят стать талибами*". Стремление подражать этой модели – реальная угроза для стран Центральной Азии и России.
Это внутренняя проблема, она реальна. К ней нужно готовиться. Вторжение боевиков из Афганистана в Центральную Азии не так опасно, как вторжение и распространение их идей среди молодых мусульман. Именно под них заточена вся экстремистская машина.

Беда в том, что власти стран Центральной Азии готовятся к реальному вторжению отдельных групп боевиков, не подозревая, что их идеи и "стиль жизни" уже заразили умы людей. Пока военные Таджикистана охраняют свою границу от талибов* – они получают видео-приветы от своих земляков в Афганистане и слушают их обещания "скоро вернуться домой".

Десять или сто боевиков, пытающихся прорваться через границу, не представляют реальной угрозы. Они будут ликвидированы в приграничных боях. А вот экспорт идей, распространение пропагандистских лозунгов на русском языке и на национальных языках народов Центральной Азии одним только оружием не остановить.
Это реальная проблема, и она осложняется тем, что актуализирует внутреннюю угрозу нестабильности в регионе. Теперь для совершения джихада совсем не обязательно переправлять радикалов через границу. Исполнители давно есть на местах.

– Вы говорили о двух вещах, на которых будут сосредоточены талибы*. Какая вторая?

– Волна пропагандистского успеха талибского* проекта немедленно спровоцирует усиление конкуренции с другими джихадистскими проектами, в первую очередь с ИГИЛ*.

Хотя в реальном политическом пространстве Афганистана и Пакистана эти проекты, в целом, взаимодействуют, есть отдельные джихадистские группы игиловцев*, которые воюют против Талибана*. Их немного, они малочисленны, но они есть.

Соответственно, обострение конкуренции между Аль-Каидой* и Талибаном* – с одной стороны, а ИГИЛ* – с другой может спровоцировать ответную реакцию последних. Они попытаются взять реванш и укрепить свои позиции на джихадистском рынке.

Это означает новую волну пропаганды и борьбы за влияние на умы молодых мусульман. Кроме того, для повышения привлекательности своего "идеологического продукта" они могут попытаться совершить террористические акты на территории Центральной Азии и России.

Подобными действиями ИГИЛ* покажет своим последователям, что талибы* "не настоящие джихадисты", ведь они остаются в Афганистане и не идут в другие страны. Поэтому они расскажут, что подражать Талибану* бессмысленно, ведь они "не спасут угнетенные народы от кафиров (неверных – прим. автора), правящих их государствами".

И как это ни парадоксально, но на этой демонстративной сосредоточенности талибов* на Афганистане, игиловский* проект может получить новый импульс и новую привлекательность.

– Насколько страны Центральной Азии готовы к потоку беженцев из Афганистана, которые, предположительно, могут подойти к границам уже в ближайшее время?

– В потоки беженцев из Афганистана в Центральную Азию я не верю. Есть беженцы, которые перемещаются внутри страны. Они переселяются из районов боевых действий на более спокойную территорию.

Это десятки тысяч человек, но они кочуют уже годами и десятилетиями, убегая от войны.

Раньше на них никто не обращал внимания, потому что они перемещались из провинции в провинцию, из уезда в уезд Афганистана. А сейчас сотня человек перешли границу и поднялась волна медийной паники.

Безусловно, сегодня возникнет новая волна переселенцев, и она будет связана с тем, что боевые действия ведутся на приграничных территориях. И люди снова побегут. Но только не к границам соседних стран, как пишут некоторые СМИ, а вглубь Афганистана. На те территории, которые не охвачены войной.

То, что две группы силовиков перешли границу с Таджикистаном и Узбекистаном – не является доказательством возникновения миграционной волны, которая накроет Центральную Азию. Это одна из страшилок, которые распространяются с целью запугать граждан и власти республик Центральной Азии, чтобы ими было проще управлять.
Угроза из Афганистана – наплыв боевиков, беженцев, инопланетян, один из рабочих инструментов внутреннего управления. К реальной ситуации он имеет весьма отдаленное отношение.

*террористическая организация, запрещенная в России и Центральной Азии

1.07.21

Источник - Ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625546520
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием "зеленого пояса" столицы
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №605
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2021 года №615
- Маулен Ашимбаев рассказал дипкорпусу о законах принятых Парламентом
- Земля и люди
- Рейтинг оценок эффективности деятельности акимов регионов Казахстана (по итогам 1-го полугодия 2021 года)
- А. Мамин провел совещание по вопросам развития Алматинской агломерации
- А. Мамин провел заседание ЕАБР – Утверждена Стратегия Банка на 2022-2026 годы
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2021 года №449
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  