В США начинается решающая битва за власть, - Дм.Дробницкий

07:46 06.07.2021 Дмитрий Дробницкий

политолог, американист

5 июля 2021,

Дональд Трамп вернулся на политическую арену США. Он выступил на многотысячном митинге в штате Огайо, дебютировал на новом видеохостинге Rumble (набирающий популярность конкурент YouTube), съездил на южную границу и сделал прозрачный намек на то, что готов баллотироваться в 2024 году.



Опросы показывают, что экс-президент Соединенных Штатов по-прежнему является самым популярным политиком-республиканцем, лидером консервативной Америки. Если бы партийные праймериз прошли сейчас, ни у кого не было бы шанса, выстави на них свою кандидатуру Трамп.



Байден же постепенно теряет свою популярность и доверие американцев. Рейтинг его одобрения, согласно недавнему исследованию Reuters/Ipsos, снизился на 10% по сравнению с апрелем. Он по-прежнему выше, чем когда-либо у Трампа, но граждане США все меньше доверяют Джозефу Байдену в вопросах экономики и повседневной безопасности. А ведь именно эти вопросы (в отличие от 2019–2020 гг., когда главной темой было здравоохранение) сейчас более всего беспокоят жителей заокеанской сверхдержавы.



Это, конечно, не значит, что правые консерваторы Америки во главе с Дональдом Трампом начали свое триумфальное контрнаступление, которое может закончиться сначала взятием Конгресса в 2022-м, а затем Белого дома в 2024-м. Или значит? Давайте разбираться. Американская либеральная элита, установившая контроль над Белым Домом и обеими палатами Конгресса, вовсе не собирается отдавать власть. Стоящие за Демпартией США транснациональные корпорации, международные финансовые группы и Большая Цифра попросту не могут позволить себе роскоши политической нестабильности.



В 2016-м американская демократия сработала почти так, как ее объясняют вульгарные западные пропагандисты – произошла смена курса. И тогда все эти пропагандисты назвали демократически избранного президента "врагом демократии". То же самое говорили о добившихся тех или иных успехов европейских партиях и сформированных ими правительствах, ориентированных на национальные интересы и традиционные ценности. Сейчас люди, поддерживающие Трампа, названы в США "внутренними террористами". То, что происходит сейчас на объединенном Западе – это попытка установить либеральную диктатуру. И в этом есть своя зловещая логика.



Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

Противоречия между "дивным новым миром" глобального начальства и традиционалистской альтернативой не могут быть разрешены в рамках "сменяемости". Невозможно каждые четыре–восемь лет менять реиндустриализацию на "зеленую" политику, защиту границ – на полное их отсутствие, охрану семьи – на признание 46 гендеров, историческую гордость – на отрицание ценностей предков, национальное единство – на осуждение суверенитета и т. д.



Таких галсов не выдержит ни экономика, ни общественная ткань. Их не выдержат ни транснациональные корпорации, ни национальные бизнесы. Сломаются и финансовые механизмы, изрядно изношенные десятилетиями долговой дефляции "твердых" валют. Взять верх должен кто-то один, причем системно и надолго – как минимум на пару десятилетий. У Демпартии США есть план, как это осуществить. Они собираются изменить процедуру голосования, сделав ее легко манипулируемой и поднадзорной исключительно Конгрессу, увеличить число сенаторов и представителей за счет Федерального округа Колумбия (который должен стать штатом Сообщества Дуглас) и территории Пуэрто-Рико, а также расширить состав Верховного суда и наполнить его либеральными судьями. Если это удастся сделать, то республиканцы, не говоря уже о популистах, станут вечной оппозицией, роль которой силами медиа и уличной "полиции нравов" в лице BLM и антифа постепенно будет сведена до маргинальной.



Билль об изменении электоральной системы, пафосно названный "Во имя народа", уже одобрен нижней палатой Конгресса и направлен в сенат. Для его принятия в настоящий момент недостаточно простого большинства голосов в верхней палате. Согласно действующим правилам, для прохождения наиболее важных законов необходимо одобрение как минимум 60 сенаторов – квалифицированного большинства. Но демократы уже заявили, что готовы отменить это требование – для этого, по иронии, необходим лишь 51 голос. Конечно, это будет беспрецедентным нарушением если не буквы, то духа закона. Но это вряд ли остановит демократов, когда на кону их долгое однопартийное правление. Они будут упорно идти к своей цели. И идти быстро – основные изменения надо успеть сделать до ноября 2022 года, когда состоятся промежуточные выборы в Конгресс.



Итоги этих выборов будут иметь большое значение не только для Соединенных Штатов. Европейские политики и высокопоставленные бюрократы наблюдают за происходящим в США с большим вниманием. До конца 2021 года администрация Белого дома обещала провести так называемый Всемирный саммит демократий. По сути дела, это будет подведение первого этапа отбора в новый западный блок. В него вполне могут войти и некоторые развитые страны Азии, а вот страны Старого Света могут "пройти квалификацию" не в полном составе.



Уже осенью 2021 года начнется новый большой европейский электоральный цикл. В сентябре состоятся всеобщие выборы в Германии, в 2022-м французы будут избирать президента, в 2023-м состоится голосование в Италии и Испании, в 2024-м – в Австрии. Брюссель, Берлин и Париж, разумеется, постараются сделать все, чтобы не допустить второй популистской волны в Старом Свете. Эффективность в противостоянии этой волне будет частью "квалификации" для вхождения в Запад XXI века по версии либерал-глобалистской элиты. Но насколько далеко решится зайти европейский истеблишмент, во многом зависит от успехов "старших товарищей" в Вашингтоне.



Большое значение будет иметь то, удастся ли Демпартии США осенью 2022 года избежать "проклятья первых промежуточных" – статистически почти неизбежной потери по крайней мере одной палаты Конгресса партией, два года назад выигравшей президентские выборы. Исполнение "проклятья" будет означать не только утрату полного контроля над Капитолием, но и возвращение во власть республиканцев-популистов, возглавляемых (формально или неформально) Дональдом Трампом. Если же благодаря законотворческим и политтехнологическим новшествам демократы удержат Конгресс, это будет четким сигналом – либеральная элита контролирует ситуацию и неожиданностей больше не будет.



План Демпартии ясен и как будто бы хорошо продуман. Возможна ли в этой ситуации контригра со стороны популистской оппозиции? И есть ли у них шанс переломить ход борьбы? Одно можно сказать с определенностью. У республиканцев-трампистов тоже есть план.



На федеральном уровне они займутся затягиванием времени. Чем меньше законов, радикально преобразующих американскую реальность, сможет пропихнуть через Конгресс демократическое большинство, тем лучше. И пока эта установка на игру оправдывает себя. Молниеносно прошедшие через палату представителей билли об электоральной реформе и предоставлении Федеральному округу Колумбия (с соответствующим переименованием) статуса штата застряли в Сенате. Как и законопроекты по защите климата, репарациям чернокожим потомкам рабов, домашнем насилии и "равенстве" (по сути дела, новой позитивной дискриминации в пользу всех и всяческих меньшинств).



Некоторые из них могли быть приняты простым большинством, но сенаторы объявили приоритетным инфраструктурный билль, вокруг которого политические танцы ведутся уже не один месяц. Сложилась патовая ситуация. Согласованная боссами двух партий часть плана Байдена стоимостью 1,2 трлн долларов не устраивает ни трампистов, коих после 2018-го в Конгрессе немало, ни левое крыло Демпартии, обиженное тем, что ни одного его представителя не взяли в администрацию.



Первые обеспокоены тем, что после принятия "двухпартийного билля" демократы поменяют правила игры в Конгрессе и примут простым большинством вторую его часть (а там уже речь идет как минимум о 2,5–3 трлн), практически полностью посвященную "зеленой" энергетике и "расовой справедливости". Вторые же, напротив, опасаются, что после принятия первой части дело застопорится и им не видать денег на их радикальные социальные проекты.



Такая ситуация вполне устраивает правых, поскольку выборы 2022-го все ближе и ближе, а штаты тем временем ведут собственную "работу над ошибками". На сегодняшний день 20 штатов или уже приняли, или готовятся принять собственные, региональные законы о выборах, по содержанию прямо противоположные предлагаемой демократами реформе. Хуже всего для демократов то, что это происходит в ключевых для выборов президента штатах – Флориде, Джорджии, Аризоне и т. д. Если эти законы не удастся отменить федеральным биллем и позже отстоять в Верховном суде, "фокус" 2020 года у демократов повторить не получится. И тогда все насмарку.



Еще одним тревожным звонком стало то, что губернатор Техаса Грэг Эбботт обратился к другим губернаторам с просьбой помочь ему закрыть южную границу, раз федеральные власти от этой задачи самоустранились.



На его зов откликнулись Флорида, Небраска и Айова, послав Эбботту своих полицейских спецназовцев. А недавно губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм направила в помощь Техасу подразделения своей национальной гвардии (в США нацгвардейцы подчиняются не федеральному центру, а властям штатов).



Такое силовое действие в противовес федеральной правоохранительной системе (формально вполне допустимое по Конституции) стало большой и очень неприятной неожиданностью для Вашингтона. А что если к инициативе Техаса присоединятся Аризона и Нью-Мексико (где скоро выборы губернатора)? Спокойно смотреть на этот "праздник непослушания" или посылать федералов на подавление "мятежа"?



Пока на бунт штатов администрация Байдена еще не нашла управы. Эдак и рычаги управления выборами можно упустить из рук! Почти наверняка Белому дому придется действовать жестко, но это тоже опасно – второго "Капитолийского дела" США могут и не пережить. Во всяком случае, можно вполне спровоцировать гражданскую войну в миниатюре с непредсказуемым исходом.



В общем, пока еще очень рано говорить о том, что либеральная власть в США обрела достаточную устойчивость, несмотря на широкое международное признание. Такое признание строилось не на глубоком анализе происходящих в Соединенных Штатах процессов, а на страхе, что еще одна замена либералов на трампистов, еще одна смена вашингтонского курса может привести к полному хаосу в мире.



Это приводит нас к одному простому выводу. Не глобализация в ее скорректированном варианте, не экономические модели, не так называемые либеральные ценности и даже не противостояние с Китаем будут определяющими факторами в среднесрочной эволюции объединенного Запада. Определяющим фактором была и остается его фундаментальная внутренняя нестабильность. Именно ее нужно принимать в расчет при построении внешнеэкономической стратегии любому суверенному государству. Источник - vz.ru

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