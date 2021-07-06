Горящая граница: афганские силовики бегут от талибов в Таджикистан, - И.Кармазин

07:49 06.07.2021

Экстремисты отвоевали уже 150 районов Афганистана

Игорь Кармазин



Движение "Талибан" (запрещено в России) продолжает наступление в Афганистане. В ночь на 5 июля экстремисты взяли под полный контроль шесть уездов приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан. В ходе боевых действий более тысячи военнослужащих афганских правительственных войск отступили на территорию соседнего государства. После этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тыс. резервистов для охраны границы с Афганистаном. "Известия" разбирались в происходящем.



Счет на сотни

Движение "Талибан" (запрещено в России) продолжает наступление в Афганистане. В ночь на 5 июля экстремисты взяли под полный контроль шесть уездов приграничной с Таджикистаном провинции Бадахшан. В ходе боевых действий 1037 афганских военнослужащих отступили на территорию соседнего государства. Больше всего военных перешло погранзаставу у города Хорог (312 человек) и кишлака Рузвай (213). "Принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА, военнослужащим правительственных войск Афганистана было разрешено перейти на таджикскую территорию", - говорится в сообщении Госкомитета по нацбезопасности Таджикистана (ГКНБ).



Афганские военнослужащие на таджикско-афганской границе

Всего за последние две недели от боевиков "Талибана" в Таджикистане скрылось более 1,5 тыс. афганцев. Первый такой эпизод произошел 22 июня, когда экстремисты захватили погранпереход "Шерхан-Бандар" на реке Пяндж. Тогда к соседям сбежали 134 силовика. Знаковым также стал захват талибами резиденции известного полевого командира, этнического таджика Ахмад Шаха Масуда. Тот после вывода советских войск из Афганистана стал одним из лидеров "Северного альянса", который контролировал приграничные с постсоветскими республиками провинции и противостоял талибам. Ахмад Шах Масуд погиб в результате покушения в 2001 году. 1 июля талибы опубликовали фотографии из его дома.



Сложной остается и ситуация на границе Афганистана с Узбекистаном. Там афганцы также несколько раз переходили на территорию соседнего государства. Однако Ташкент в отличие от Душанбе не стал размещать беглецов у себя. 24 июня Узбекистан вернул на родину 53 пограничника, 29 июня отправил обратно 47 человек. "Попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться", - заявили в МИД страны. После упомянутых инцидентов Узбекистан начал проверку боевой готовности своей армии.



Катастрофа в реальном времени



Ситуация в Афганистане обострилась из-за вывода войск США. Свой контингент американцы начали выводить в мае, окончательно покинуть страну планируют 11 сентября - к 20-й годовщине терактов в Соединенных Штатах, после которых Вашингтон и принял решение о начале афганской кампании. В реальности войска выведут гораздо раньше. Согласно данным Reuters, последние американские части покинут страну уже в ближайшие дни. 2 июля американцы и их союзники передали ключевую авиабазу Баграм афганским правительственным силам. 30 июня завершили вывод контингентов Германия и Италия.



Американские официальные лица говорят, что в ходе операции добились всех целей. Глава американской дипломатии Энтони Блинкен напоминает, что 10 лет назад был ликвидирован лидер запрещенной в России "Аль-Каиды" Осама бен Ладен, его террористическая группировка перестала представлять угрозу. "Я считаю, что мы были там не просто так, нам удалось достичь того, что мы хотели достичь, но в какой-то момент Афганистан должен найти свое собственное будущее при нашей решительной поддержке", - говорит Блинкен. Он также напоминает, что США потратили на военную кампанию в Афганистане около $1 трлн.



Афганские официальные лица предупреждали о том, что уход иностранцев может спровоцировать проблемы. И действительно, движение "Талибан" развернуло крупномасштабное наступление по всей стране. За два месяца экстремисты в два раза расширили зону своего влияния, сейчас они контролируют 110 из 370 районов Афганистана. При этом моральный дух правительственных войск крайне низок, часто они просто разбегаются при виде противника.



Серьезное сопротивление экстремистам оказывает только правительственный спецназ, который обучен и вооружен американцами. Спецподразделений, однако, не хватает, чтобы переломить ситуацию, командование использует их как "пожарную бригаду" на самых трудных участках. Еще один козырь афганской армии - авиация. Легкие штурмовики нанесли серию ударов по талибам. Но и здесь та же проблема - самолетов и пилотов не хватает, чтобы кардинально изменить ситуацию.



Американская разведка прогнозирует, что действующее афганское правительство потерпит крах уже через полгода, президент Ашраф Гани будет вынужден бежать из страны. При этом в предыдущем анализе говорилось, что правительство Афганистана продержится два года после ухода американских военных. В особенной зоне риска при этом афганцы, которые помогали иностранным военнослужащим: переводчики, водители и другие. Вашингтон уже попросил страны Центральной Азии принять 9 тыс. афганцев. Американская палата представителей также согласовала для этих людей ускоренную выдачу иммиграционных виз.



Российские официальные лица внимательно следят за происходящим. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Москва выступает за прямой межафганский диалог при содействии международных партнеров. По словам Патрушева, деградация обстановки в Афганистане способствует росту терроризма. "Мощную ресурсную базу террористам при этом обеспечивает производство наркотиков, объемы которого более чем в 40 раз увеличились за период пребывания в стране западного контингента", - подчеркнул секретарь Совбеза.



5 июля президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на таджикско-афганской границе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Российский лидер подтвердил готовность поддержать Душанбе как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ. Рахмон в этот же день провел заседание Совета безопасности Таджикистана. Для укрепления границы с Афганистаном он поручил мобилизовать 20 тыс. резервистов.



Террористы под крылом

Эксперты говорят, что в ближайшее время талибы будут заняты внутриафганскими вопросами. "Вариантов развития событий множество. Во-первых, талибы могут за относительно короткое время завоевать весь Афганистан. Во-вторых, правительственные войска могут все-таки где-то закрепиться, тогда завяжется продолжительная гражданская война. В-третьих, может произойти распад Афганистана по религиозно-этническому принципу. В-четвертых, в конфликт могут вмешаться соседние государства. Например, Иран вступится за хазарейское население, Пакистан поддержит талибов. В любом случае хороших вариантов для самого Афганистана и его ближайших соседей не видно", - говорит "Известиям" профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев.



Эксперт добавляет, что неожиданностью происходящее назвать нельзя. "Американцы уже лет 10 назад начали говорить об уходе из Афганистана. В России давно прорабатывают возможные варианты развития событий. Понятно, что если война перейдет за границу Афганистана, то России придется помогать союзникам по ОДКБ. При этом сами талибы говорят, что в Центральную Азию не стремятся. Но у них под крылом много группировок международных террористов, у которых свои планы. Они могут попытаться повторить сценарий 1990-х годов. Например, памятную Баткенскую войну 1999 года, когда боевики прошли через Таджикистан и атаковали Киргизию. России тогда, напомню, пришлось оказывать помощь союзникам", - отмечает Казанцев.



Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов называет происходящее внутриафганским конфликтом. "Основная идея талибов - вытеснить противников за пределы Афганистана. Вторгаться в другие страны они не собираются. Они понимают, что получат жесткий отпор, если пойдут на север. У России и центральноазиатских республик достаточно сил и средств, чтобы отстоять безопасность", - подчеркивает эксперт.



6.07.21