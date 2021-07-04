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УзбПремьер Арипов поручил ускорить переход на латиницу
08:00 06.07.2021

Правительство поручило ускорить переход на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. До 1 августа госорганы должны обеспечить обозначение всех улиц, вывесок и различных бланков на латинице. Изначально это планировалось сделать до декабря 2022 года.

Премьер-министр Абдулла Арипов поручил министерствам, ведомствам и организациям, а также Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента ускорить переход на узбекский алфавит, основанный на латинской графике. Соответствующий документ (есть у "Газеты.uz") датируется от 1 июля.

Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 10 февраля 2021 года была утверждена "дорожная карта" по поэтапному полному переходу на латиницу. Документом до декабря 2022 года планировалось перевести на латинскую графику рабочие бумаги и различные бланки, а также названия мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средства массовой агитации, рекламы и объявлений, которые сейчас ведутся на кириллице.

Однако теперь решением премьера поручено выполнить эту задачу уже до 1 августа в связи с подготовкой к празднованию 30-летия независимости Узбекистана.

Согласно статье 5 закона "О рекламе", на территории Узбекистана реклама распространяется на государственном языке или по желанию рекламодателя - на других языках. Зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки (знаки обслуживания), слоговые литеры в типографском наборе (логотипы) могут приводиться на языке оригинала.

Источник - gazeta.uz
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