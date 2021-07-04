 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Земельный вопрос испортил казахстанцев, - Р.Бахтигареев
08:03 06.07.2021

Земля и люди
Земельный вопрос для Казах­стана со времен обретения независимости очень болезненный и очень политизированный

Руслан БАХТИГАРЕЕВ, "Время", 3 июля

На этой неделе президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал пакет поправок в законы, касающиеся земельных отношений. Тем самым глава государства поставил точку в решении основных проблемных вопросов в этой сфере. Во всяком случае на данный момент.
Главная поправка: иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, юридические лица с иностранным участием, а также кандасы (так теперь называют оралманов) не могут обладать земельными участками сельхозназначения на праве частной собственности, а также временного землепользования. А право временного землепользования на такие участки, предоставленное вышеуказанным категориям до 1 июля 2016 года на условиях аренды, действует до окончания срока аренды и не подлежит продлению на новый срок.
Вторая важная поправка - продление моратория до 31 декабря 2026 года на передачу земель в частную собственность гражданам Казахстана. Аренда остается доступной только для граждан республики и юридических лиц без иностранного участия. Передача сельхозземель в субаренду запрещена. В документ также включены новые нормы, регулирующие вопросы использования пастбищных земель, обеспечивающие доступность и прозрачность информации по земельным участкам. Отныне можно будет узнать, у кого в аренде находится тот или иной участок земли и (с помощью космомониторинга) как эта земля используется.
- Земельный вопрос для Казах­стана со времен обретения независимости очень болезненный и очень политизированный, - отметил, комментируя "Времени" утвержденные главой государства поправки в земзаконодательство, известный политолог Данияр АШИМБАЕВ. - Да, экономическая аргументация поправок во многом не проработана. Но пока государство не в силах обуздать коррупцию в этой сфере, оно вынуждено пойти на такой шаг - продлить мораторий. И принятие решения о продлении моратория замораживает все арендные отношения, которые уже сложились и которые все основные игроки, имеющие в аренде большую часть земельных угодий, не хотели бы пересматривать. То есть, по сути, действуя против латифундистов, мораторий в какой-то степени играет на руку латифундистским силам. Но здесь, как говорится, выбор между плохим и очень плохим.
Говорить об историческом характере этого закона я бы не стал. С момента принятия Земельного кодекса по сегодняшний день в него внесено более ста поправок. То есть правила постоянно меняются. И говорить, что в ближайшее время в него вновь не внесут поправки в рамках работы над другими законами, на данный момент сложно. Принципиальной концепции по развитию земельного рынка и сельского хозяйства у государства на текущий момент нет. Поэтому замораживание частной собственности на землю является мерой вынужденной. Идти на какие-то шаги, связанные с введением земли в свободный оборот, никто не готов.
Так что норма о продлении моратория является концептуальной, остальные же поправки в виду того, что законодательство регулярно меняется, нельзя назвать значимыми.
В свою очередь общественный деятель, президент национальной палаты образования и инноваций "Серпін" Мурат АБЕНОВ, который входил в комиссию по земельной реформе, напоминает, что мораторий в 2016 году был введен после акций протеста против поправок в Земельный кодекс, увеличивавших максимальный срок аренды сельхозземель иностранцами с 10 до 25 лет.
- Тогда же впервые заговорили о том, что в стране есть латифундисты, которые владеют большими участками земли, - вспоминает Абенов. - И уже тогда не могли до конца выявить, кто владельцы этих участков. Стало понятно, что существует большая теневая группа крупных землевладельцев, которые имеют большие интересы, в том числе и по продаже земли иностранцам.
По словам Абенова, в нынешнем году, несмотря на то, что срок введенного моратория уже подходил к концу, эти два ключевых вопроса так и оставались нерешенными.
- Президент Токаев совершенно правильно взял на себя ответственность за решение вопроса о продаже и передаче сельхозземель иностранцам. Другой вопрос - о передаче земель в собственность наших граждан - глава государства вынес на решение земельной комиссии. В этом отношении работа земкомиссий образцов 2016 и 2021 годов отличалась, поскольку в этом году политическое решение по иностранцам уже было.
По данным собеседника, на сегодняшний день всего лишь один процент сельхозземель Казахстана находится в частной собственности, остальная земля принадлежит государству.
- И вот обсуждали, передавать эти земли в частную собственность гражданам страны или казахстанским компаниям. Но часть общественников, в том числе и я, были против этого, так как, во-первых, наше общество к этому не готово, а во-вторых, такое решение лишило бы наши будущие поколения права на землю. Они не смогут заниматься сельским хозяйством на своей же земле и будут вынуждены брать ее в аренду у латифундистов, рантье и так далее.
Поскольку ни у членов земельной комиссии, ни у правительства не возникло единой позиции по этому вопросу, был введен мораторий.
- Я считаю, что президент поступил правильно, - подчеркивает Абенов. - Да, нам все равно придется вернуться к этому вопросу и что-то решать. Но на текущий момент это наиболее оптимальное решение. Нужно время, чтобы все изучить, посмотреть и понять, как поступить. Но я все же против продажи земли. Сегодня, когда граждане тратят 60 процентов своих доходов на еду, у них нет возможности покупать землю. Следовательно, скупать ее будут финансово-промышленные группы.
Земельная комиссия, отметил Абенов, выявила граждан, в том числе и бывших чиновников, у которых в аренде находятся огромные участки земли. Так, по его словам, в Мангистауской области один человек имеет в аренде 2 млн гектаров земли.
- Я считаю, что важным решением было обеспечить прозрачность земельных отношений и открыть кадастр: показать, кто в конечном счете владеет этими землями. Противников этого решения было очень много. Но президентом это решение было поддержано.
Еще один важный вопрос, который был также решен, - это мониторинг использования земельных ресурсов. Раньше эта функция была за акиматами, но непрозрачными были и распределение земель, и контроль. Теперь контроль за использованием передали республиканскому комитету по управлению земельными ресурсами. Мне кажется, что все это изменит земельные отношения в лучшую сторону, - заключил Абенов.

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625547780
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