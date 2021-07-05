В Кz закрыли липовый "университет Астана" и откроют... "Университет искусственного интеллекта"

08:25 06.07.2021

Университет искусственного интеллекта откроется в Алматы - Назарбаев



По уровню этот университет не будет уступать Назарбаев Университету, сообщил первый президент

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о планах открыть в Алматы вуз, в котором можно будет изучать искусственный интеллект.



"Сейчас на первое место выходит развитие искусственного интеллекта. Поэтому я договорился открыть в Алматы вуз, который бы работал в этой сфере. Его уровень будет таким же, как и у Назарбаев Университета", - сказал Елбасы в документальном фильме "Қолтаңба" ("Автограф"), который транслировался на телеканале Qazaqstan.



Назарбаев также выразил уверенность в том, что у Казахстана есть все возможности для борьбы с пандемией коронавируса.



"Нужно создавать хаб в области медицины и фармацевтики, который бы обеспечивал этим препаратом не только внутренний рынок, но и соседей", - прокомментировал он создание в Казахстане вакцины QazVac (QazCovid-in).



https://ru.sputnik.kz/education/20210705/17537803/universitet-iskusstvennogo-intellekta.html



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У трех вузов отозвана аккредитация на образовательную деятельность

Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Университете "Астана" и Актауском гуманитарно-техническом университете

05.07.2021 / скандалы



МОН РК, 3 июля



Три казахстанских вуза теперь не вправе выдавать дипломы. У них отсутствует аккредитация образовательной деятельности. Речь идет о Центрально-Азиатском университете, Университете "Астана" и Актауском гуманитарно-техническом университете.

Причина – несоблюдение этими вузами аккредитационных стандартов качества обучения. В связи с чем, Независимый казахстанский центр аккредитации и Независимое агентство аккредитации и рейтинга и отозвали аккредитации у указанных вузов. Поэтому теперь эти вузы не могут выдавать документы о высшем образовании, равно как и принимать студентов.

"Университет "Астана" и Актауский гуманитарно-технический университет и ранее имели проблемы с аккредитацией. С ними мы судимся уже больше года. В связи с выявленными нами нарушениями законодательства, сейчас предпринимаются меры для лишения у них генеральной лицензии. Осталась заключительная третья проверка. Отметим, что жалобы поступили от студентов, родителей и преподавателей этих вузов. Среди негативных отзывов – некачественные условия для обучения, нехватка преподавателей и научных руководителей, а также несвоевременная выдача диплома. Теперь для получения дипломов студенты могут перевестись в другие вузы. Для этого мы внесли изменения и дополнения в Типовые правила деятельности вузов. Абитуриенты не смогут поступить в эти вузы на грант, а выпускники – получить дипломы. Выходом для студентов в такой ситуации является только перевод в другие вузы. Кстати, контингент этих же вузов за это время существенно снизился: по информации в НОБД в Центрально-Азиатском университете – c 3 тыс. до практически 1 тыс., Университет "Астана" - с 1162 снижение произошло до 7, Актауский гуманитарно-технический университет – с 1207 студентов до 191", – сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

Комитет обращает внимание выпускников и работодателей на то, что дипломы собственного образца имеют серии, номера и QR-код. Серии дипломов утверждаются МОН РК. Генерация номеров дипломов осуществляется посредством специального сервиса, с помощью которого вузы получают серии и порядковые нумерации, а также QR-код.

Также призываем абитуриентов и родителей подходить со всей ответственностью к выбору вуза, изучив качество преподавания, имеющуюся инфраструктуру и подходы к обучению. Рекомендуем ориентироваться на официальный рейтинг вузов, который проводит НПП "Атамекен" по инициативе МОН РК. Рейтинг составлен с учетом оценки работодателей о содержании образовательных программ и востребованности выпускников казахстанских вузов. Ознакомиться с ним можно на сайтах МОН РК и НПП "Атамекен".



https://nomad.su/?a=11-202107050021