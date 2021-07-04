Грядет обострение в Средней Азии, - Евг.Гагарин

08:54 06.07.2021

военно-политическая обстановка - июнь 2021 года

Евгений Гагарин



Военно-политическая обстановка в июне не претерпела существенных изменений и с точки зрения военных угроз для Российской Федерации характеризуется как стабильно напряженная. Вместе с тем, вывод воинских контингентов ВС США и НАТО из Афганистана спровоцировал возникновение новых обострений в Центральной Азии, которые потребуют принятия решений на уровне ОДКБ. Кроме того, отмечается увеличение военного присутствия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).



Прошедшие 16 июня 2021 года в Женеве переговоры президентов В. Путина и Д. Байдена ожидаемо не стали переломными. Предпосылки к сохранению сложившегося баланса сил были продиктованы экзистенциальными противоречиями, существующими между коллективным Западом и Россией. Политика "давления и протянутой руки" по отношению к Москве не дала ожидаемых Вашингтоном результатов и не заставила российское руководство пойти на уступки.



Ранее, 14 июня 2021 года, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча глав государств и глав правительств стран – участниц Североатлантического альянса, лишившая высокие переговоры реальных перспектив.



В итоговой декларации представители стран – членов НАТО выразили приверженность "единству, солидарности и сплоченности", действия России охарактеризовали как "агрессивные", а Китая – как "системный вызов" для международного порядка. В ходе встречи озвучены призывы к России вывести войска из Украины, Грузии, Республики Молдова и отменить обозначение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в качестве "недружественных стран". При этом заявлено о продолжении наращивания сил сдерживания и обороны, в том числе посредством "передового присутствия в восточной части Североатлантического союза". В целом же документ обращен больше к России, упомянутой в тексте 63 раза (Китай – 12 раз).



Реальным результатом встречи глав США и России является возвращение послов к местам службы и достижение взаимопонимания по вопросам стратегической стабильности, что является не более чем основой для продолжения диалога. Провокация эсминца ВМС Великобритании Defender, произошедшая 23 июня 2021 года у мыса Фиолент, в очередной раз подтвердила приверженность объединенного Запада жесткому курсу в отношении России.



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В соответствии с одобренным в апреле 2021 года в США "Законом о стратегической конкуренции 2021", определяющим Пекин как "стратегического конкурента", продолжается военная активность Вашингтона в АТР. В проведении своей политики США опираются в первую очередь на Японию, Индию и Австралию, приглашая к сотрудничеству также и такие страны, как Вьетнам, Индонезия, Сингапур, Филиппины, Таиланд и Новая Зеландия. В перспективе не исключено создание сети контролируемых США военно-политических союзов и блоков.



15 июня 2021 года стало известно о намерении министерства обороны США оказывать противодействие Китаю посредством размещения в Тихоокеанском регионе постоянной военно-морской оперативной группы.



По данным Министерства обороны Российской Федерации, США в намерении контролировать 60% мирового ВВП и 45% мировой торговли создали в АТР крупнейшую группировку американских войск численностью около 400 тыс. военнослужащих. В регионе функционируют свыше 200 объектов ВС США, включающие более 50 военных баз. Интенсивно проводятся мероприятия оперативной подготовки (до 85 учений в год).



В настоящее время Вашингтон самостоятельно способен развернуть на тихоокеанском направлении до 3-х авианосных ударных групп и 15 стратегических бомбардировщиков. В планах США к 2024 году создать в регионе 1-ый оперативный флот, а к 2028 году разместить 2 перспективные многосферные бригады, вооруженные в том числе гиперзвуковыми ракетами с дальностью боевого применения 5500 км. К 2030 году Пентагон планирует увеличить количество боевых кораблей, решающих задачи противоракетной обороны, с 23 до 40 единиц.



Одновременно с ростом военных угроз в Восточной Европе и АТР новым очагом напряженности становится Афганистан, занимающий важнейшее положение в Азии и граничащий на севере с бывшими советскими республиками: Туркменистаном, Узбекистаном и, что важнее, – с членом ОДКБ Таджикистаном.



Результатом продолжающегося с 1 мая вывода воинских контингентов США и их союзников по НАТО из Афганистана стало стремительное изменение внутриполитической обстановки в стране. Противостоящее официальному Кабулу "Движение Талибан"* в результате двухмесячных наступательных действий увеличило число подконтрольных талибам районов в 2 раза. Ряд подразделений ВС Афганистана с вооружением и военной техникой перешел на сторону боевиков, некоторые вынужденно отступили в Узбекистан и Таджикистан. Наибольшие успехи боевиков отмечаются в северных приграничных районах.



Так, в период с 22 по 27 июня 2021 года силами "Движения Талибан" захвачен ряд пограничных переходов: на афгано-узбекской границе – "Хайратон", на афгано-таджикской границе – "Шахритус" и "Шерхан-Бандар". Правительством Афганистана объявлена национальная мобилизация, а вооруженные силы Узбекистана и Таджикистана переведены на особый режим несения службы. Москва, в свою очередь, начала консультации с союзниками по ОДКБ и пообещала всестороннюю поддержку Душанбе.



Военное обострение в Центральной Азии способно нарушить планы Китая на организацию сухопутных маршрутов "Шелкового пути", а также создать реальные угрозы военной безопасности России и ее союзников по ОДКБ, став дополнительным очагом террористических и гибридных угроз в регионе.



* "Движение Талибан" – запрещенная в РФ террористическая организация