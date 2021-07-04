Яков Кедми: Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана

08:57 06.07.2021

Ренат Кольцов



Яков Кедми: Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана



Такой сценарий не исключил бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми, в интервью радио "Спутник"



Вашингтон настаивает на том, чтобы власти стран ЦА позволили проводить разведку с их территории. Кедми отмечает, что ни Россия, ни Китай, которые гораздо ближе находятся к Афганистану, не согласятся на то, чтобы в Таджикистане и Узбекистане действовали какие-либо структуры, имеющие отношения к США.



"О чем с американцами можно договариваться? Пускай сами страны Центральной Азии решают проблему с террористами, американцы тут могут только напортить не только им, но и всем остальным, в том числе России и Китаю", - сказал Яков Кедми.



"Рано или поздно Кабул не сможет устоять. И как предотвратить проникновение террористов на территорию бывшего Советского Союза - будет решаться Россией и Китаем, а также пограничными государствами – Таджикистаном и Узбекистаном", - прогнозирует эксперт.



Яков Кедми предлагает неожиданный вариант развития конфликта – это присоединение районов Афганистана, населенных таджиками и узбеками, к Таджикистану и Узбекистану. В таком случае, территорию, контролируемую талибами, можно будет ограничить до пуштунских районов Афганистана.



В настоящее время узбеки и таджики в основном живут на севере Афганистана.