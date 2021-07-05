Елбасы - 81! Как молоды мы были...

12:18 06.07.2021

Нурсултану Назарбаеву исполнился 81 год



Сегодня, 6 июля, Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполнился 81 год, передает Tengrinews.kz.



Нурсултан Абишевич Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алматинской области в семье работников сельского хозяйства - Абиша и Альжан Назарбаевых.



Как отмечается на сайтеЕлбасы, с выбором имени ребенка приключилась целая история. Собравшиеся на той родственники наперебой предлагали самые разные имена. В конце концов бабушка новорожденного, Мырзабала, предложила: "Пусть мой ненаглядный внук носит два имени сразу - Нур и Султан, пусть он будет Нурсултаном".



Назарбаев: У меня два дня рождения







В семье его звали коротко Султаном. Его детство пришлось на суровые военные и послевоенные годы.



"Время было тяжелое, полуголодное. Но в детской памяти молодого Нурсултана сохранились не только тяготы и испытания той поры, но и теплые любящие руки матери, и заботливое внимание отца. Дружная семья, братья и сестры, задушевные песни родителей. Красота блистающих вершин Алатау и увлекательные мальчишеские игры. Таким было детство всех его сверстников", - отмечается на сайте Первого Президента.



В 1979 году Нурсултан Назарбаев стал секретарем Центрального комитета Компартии Казахстана. В 1984 году он становится председателем Совета министров Казахской ССР - самым молодым, 44-летним премьером союзной республики в СССР.



Весной 1989 года в СССР впервые состоялись альтернативные выборы в высший орган государственной власти. В июне 1989 года в Москве прошел первый Съезд народных депутатов СССР, на котором бурно обсуждались необходимость реформ, проблемы идеологии и экономики. Сразу же после завершения Съезда народных депутатов Геннадий Колбин был переведен на работу в Москву. 22 июня 1989 года ЦК Компартии Казахской ССР избирает Нурсултана Назарбаева на должность первого секретаря.



24 апреля 1990 года Верховный Совет Казахской ССР учреждает должность президента Казахской ССР.



Нурсултан Назарбаев на сессии Верховного Совета республики избирается первым в истории Казахстана президентом. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых Назарбаев получил поддержку своих избирателей.



10 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял закон о переименовании Казахской ССР в Республику Казахстан и провел инаугурацию Президента Казахстана. 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР провозгласил государственную независимость республики. Нурсултан Назарбаев стал Президентом.



В марте 2019 года Назарбаев сложил с себя полномочия Президента. Новым Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев.



"Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране, мне было поручено возглавлять страну в эти самые сложные времена. Огромное спасибо вам, моему народу за это. Я низко кланяюсь всем вам", - сказал Назарбаев.



28 апреля 2021 года Нурсултан Назарбаев передал полномочия председателя Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.



"Вопрос преемственности власти решен в 2019 году конституционным путем. Жизнь подтвердила правильность этого шага. Я выбрал человека, которого хорошо знаю, который работал все эти годы вместе со мной. (...) Ассамблея народа Казахстана должна стоять рядом с действующим Президентом как опора. С другой стороны, Глава государства тоже опирается на Ассамблею. Все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву", - сказал Назарбаев.



Также в этот день в стране отмечается государственный праздник - День столицы. В 2019 году Астану переименовали в честь Первого Президента в Нур-Султан. В этом году Нур-Султану исполняется 23 года.



3 июля в столице установили памятник Нурсултану Назарбаеву. Он расположен на территории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар.



В тот же день памятник Назарбаеву установили и в Туркестане. Высота памятника - четыре метра. Он установлен в новом административно-деловом центре Туркестана. На памятнике Елбасы "Ұлы Даланың Ұлы" изображена схема старого Каратау.