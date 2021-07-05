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Турция: эпидемия и властный конфликт, - А.Асалыоглу
12:22 06.07.2021

Турция: эпидемия и властный конфликт

"Наши руководители, роя друг другу яму, подрывают нашу государственную традицию".

АРИФ АСАЛЫОГЛУ, 5 июля 2021, 18:01 - REGNUM Медиа-платформа 140journos выпустила документальный фильм под названием "Чума", в котором также исследуются политические взаимоотношения относительно эпидемии коронавируса в Турции. В документальном фильме освещаются различные утверждения об отношениях между министром внутренних дел Сулейманом Сойлу и министром здравоохранения Фахреттином Коджа. 140journos анонсировала документальный фильм словами "Микроб чумы заселяется в трещинах обществ, которые он застал неподготовленными, и увеличивает их, насколько это возможно. Единственный известный способ противостоять этой чуме - это быть нравственным. Последние страницы романа", включив в фильм также мнение одного высокопоставленного турецкого чиновника. На видео "чиновник" признал, что министерство здравоохранения передало Всемирной организации здравоохранения неполную информацию. Заявив, что министр здравоохранения Фахреттин Коджа пришел из отрасли частного предпринимательства, и по этой причине он хотел удерживать всю власть и контроль при управлении пандемией, "чиновник" сказал: "Этим способом вы не сможете справиться с каким-либо кризисом".

Подписчики социальных сетей Турции начали активно обсуждать эпидемию, а также освещенные в фильме факты.

Руководство платформы 140journos следующим образом анонсировало документальный фильм:

@140journos: В зеленой таблице, основанной на данных министерства здравоохранения, показывается число летальных исходов как 49 687, однако эксперты отмечают, что если бы Турция подсчитывала число смертей в соответствии с кодами, определенными Всемирной организацией здравоохранения, то цифра была бы в 3 раза больше. "Чума" от 140journos на Youtube.

Юрист по конституционному праву Серкан Кейбаши обращается к своим подписчикам с советом, публикуя следующий комментарий:

@serkankoybasi: "@140journos снова выпустила великолепную работу, поздравляю. Она ясно продемонстрировала, как правительство не может справиться с эпидемией COVID-19 и как ее используют в целях социальной инженерии. Выделите полчаса своего времени, обязательно посмотрите".

Депутат "Хорошей партии" от Измира Айтун Чырай следующим образом высказывается в поддержку документального фильма:

@TCAytunCiray: "Великолепный документальный фильм о COVID! Правда, которую невозможно увидеть в СМИ. Один из комментаторов пишет: "Раньше повестку дня определял Седат Пекер, теперь ее будет определять этот документальный фильм". Смотрите и показывайте другим".

Пользователь по имени Бахадыр публикует следующий комментарий:

@aBahadirCYP: "В фильме "Чума" от 140journos есть примечательное утверждение, что Турция на выборах в Европейский директорат Всемирной организации здравоохранения вместо своего турецкого кандидата поддержала бельгийского врача Ханса Клюге, в обмен на это Клюге скрыл неполную информацию Анкары по данным COVID-19".

@aBahadirCYP: "Ханс Клюге после своего избрания совершил свой первый зарубежный визит в Турцию. Неужели это было сделано из чувства долга благодарности?"

На что пользователь с ником Dadaro Karapala отвечает:

@dadarotti: "Цифра в 3 раза больше звучит очень оптимистично; я слышал, что многие случаи смерти пожилых людей регистрируются как "внезапная смерть" без проведения тестирования. Также существует вероятность того, что от нас скрывают уникальный для нас вариант, поскольку вирус в основном поражает людей в возрасте от 40 до 60 лет, так что мы не в лучшем положении, по сравнению с Западом".

Член правления партии DEVA Ахмет Онур Беллер поддерживает этот комментарий сообщением:

@Onurronurrr01: "В тот день женщина из Измира, больная раком, умерла в страшных муках, потому что ей не дали место в больнице из-за больных коронавирусом".

Юрист и политолог Мухаммет Сойдаш комментирует следующим образом:

@msoydas06: "Наши руководители, роя друг другу яму, подрывают нашу государственную традицию. Сокрытие случаев заражения коронавирусом и разоблачения мафии оказало давление на правительство. В комментариях к подобным видео молодежь взывает к благополучию, свободе, справедливости. Чтобы их не слышать, нужно быть глухим".

Пользователь Топкапылы Мехмет публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@TCM1923: "ПСР провалилась даже в вопросе пособия по безработице. А если спросить у ее сторонников - то она является Лидером века! ПСР также ответственна за множество смертей, играя со здоровьем общества. Но если вы спросите ее сторонников, то она совершила прорыв в медицине!"

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625563320
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