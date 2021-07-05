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На Камчатке разбился российский Ан-26 - 28 погибших
17:09 06.07.2021

Крушение самолета Ан-26 на Камчатке унесло жизни 28 человек. Обобщение
Спасательную операцию на месте крушения Ан-26 на Камчатке отложили до утра
Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Вторник, 6 июля, оказался омрачен авиакатастрофой на Камчатке, где разбился пассажирский самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек. По предварительным данным, все они погибли.

Туман, облака и горы
Поселок городского типа Палана расположен на западном побережье Камчатки, по прямой приблизительно в 700 километрах от краевого центра города Петропавловск-Камчатский, у залива Шелихова. С суши он окружен сопками. Это довольно большой населенный пункт: здесь проживает чуть меньше трех тысяч человек. В поселке есть аэропорт местных авиалиний. Сюда и летел потерпевший крушение самолет.

Утром во вторник при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский (аэропорт Елизово) - Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту назначения была потеряна радиосвязь с экипажем воздушного судна, принадлежавшем АО "Камчатское авиапредприятие". Экипаж должен был произвести посадку в 05.50 по московскому времени.

В 05:55 по Москве в аэропорту Палана была объявлена тревога и организована поисково-спасательная операция, в которой были задействованы спасательные подразделения аэропорта, Камчатского авиапредприятия, МЧС и МВД, в том числе самолет Ан-26 и вертолеты Ми-8. К поискам подключился противолодочный самолет Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота.

"Метеоусловия в момент посадки воздушного судна вблизи аэропорта назначения были сложными. Во время захода на посадку метеоусловия характеризовались наличием в окрестности аэропорта тумана, разорванной облачности с нижней кромкой 300 м и сплошной облачности на высоте 720 м, расположенные в районе горы закрыты облачностью", - сообщила Росавиация.

Самолет искали несколько часов на суше и на море. Высказывались разные предположения, где он мог упасть.

Пока шли поиски, следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Роковая скала
Самолет искали долго и нашли недалеко от Паланы, когда на полуострове уже наступил вечер. "В 4 км от Паланы обнаружены обломки самолета, возможно, они принадлежат Ан-26. Предположительно, самолет при заходе на посадку столкнулся со скалой в условиях плохой видимости", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Предположительно, при заходе на второй круг произошла катастрофа. Обнаружены обломки, которые предположительно могут принадлежать самолету - фюзеляж на берегу, другие части самолета в воде в прибрежной зоне. В район обнаружения обломков выдвигаются специалисты для их обследования и дачи окончательного заключения о принадлежности обломков", - сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Владимир Солодов.

В Росавиации, в свою очередь, сообщили, что обломки обнаружены на расстоянии 4-5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. В МЧС уточнили, что обломки самолета обнаружены на расстоянии 3,8 км от аэропорта. К месту следуют спасатели на вездеходах. Продвижение осложнено сумерками и начавшимся морским приливом.

Тихоокеанский флот детализовал картину катастрофы. "Экипаж под командованием летчика 1 класса майора Николая Трегубенко установил координаты нахождения двух частей самолета Ан-26. Одна часть фюзеляжа находится на склоне сопки Пятибратка, вторая - замечена в море приблизительно в 4 километрах от побережья", - заявили в пресс-службе флота.

Самую печальную новость сообщили в санавиации региона: в крушении самолета, скорее всего, никто не выжил. "По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности - 28 человек", - сказал собеседник "Интерфакса".

На борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе два ребенка. Информированный источник сообщил "Интерфаксу" и в администрации Паланы подтвердили, что на борту самолета находилась глава поселка Ольга Мохирева. "Да, это глава нашего поселка... она летела этим бортом в Палану", - сказал представитель поселковой администрации.

Власти региона готовят меры поддержки близких пассажиров самолета на случай, если принадлежность обломков пропавшему лайнеру будет подтверждена. "Готовится решение о психологической поддержке близких, а также о выплатах в случае подтверждения неблагоприятного сценария гибели пассажиров. Вся поддержка со стороны края будет оказана", - сказал губернатор "Интерфаксу".

Он сообщил, что пассажиры и члены экипажа упавшего на Камчатке самолета пока не найдены. "Место труднодоступное. У нас уже темное время суток. Подход туда только с воды катерами. Скорее всего, только завтра мы получим официальное подтверждение (по погибшим - ИФ)", - сказал Солодов.

"Безусловно, в среду я вылетаю в район падения самолета. Завтра вместе с членами правительственной комиссии, созданной по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина, мы вместе туда вылетим", - сказал губернатор.

Причины катастрофы
Следственный комитет озвучил версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке. "В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования", - сообщила пресс-служба ведомства.

Группа следователей выехала для осмотра места происшествия, изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет, ведутся допросы свидетелей.

Источник в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы сообщил "Интерфаксу", что крушение могла спровоцировать плохая видимость. "В районе катастрофы были сложные метеоусловия, очень низкая видимость. Самолет заходил на посадку в ручном режиме при низком визуальном контакте пилотов с сушей. Предположительно, в условиях низкой видимости самолет столкнулся с сопкой, не сумев приземлиться с первого раза", - сказал источник.

Однако губернатор Солодов счел преждевременным говорить о версиях. "Экипаж самолета был опытным. Пока строить версии преждевременно", - сказал губернатор "Интерфаксу".

А гендиректор АО "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров сообщил "Интерфаксу", что самолет был технически исправен и был выпущен в соответствии с правилами и требованиями руководящих документов, в полном соответствии с требованиями норм безопасности.

Самолет со сложной судьбой
У потерпевшего крушение самолета оказалась богатая история: ранее он эксплуатировался ООН, затем авиакомпанией Air Mali, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Затем воздушное судно находилось на хранении в Киеве в собственности компании "Киевская Русь".

"Судно 1982 года выпуска заводом-изготовителем "Авиант". С 1994 года борт находился в лизинге в ООН, а затем в лизинге в авиакомпании Air Mali. С 2008 года борт находился на хранении в Киеве, на территории завода гражданской авиации", - сообщил собеседник агентства.

После этого, по его словам, осенью 2012 года самолет прошел капитальный ремонт, а с 2013 года используется Петропавловск-Камчатским авиапредприятием.

Ан-26 - это транспортный самолет. Его длина - 24 метра. Размах крыла - 29 метров. Масса с полной загрузкой - 24 тонны. Максимальная скорость самолета - 500 км/ч.

Источник - INTERFAX.RU
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