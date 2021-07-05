В Одессе утонул - херой обороны Крыма в 2014-м украинский генерал Курников

18:06 06.07.2021

В Одессе при невыясненных обстоятельствах утонул генерал-пограничник

Юлия Супрун 12:31, сегодня



Генералу Курникову было 55 лет. Фото: ГПСУ

В Одессе при невыясненных обстоятельствах утонул генерал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Валерий Курников. Трагедия произошла в понедельник, 5 июля, на пляже на 13-й станции Фонтана, где пограничник отдыхал вместе с семьей.



По словам очевидцев, в последний раз мужчину видели, когда он плыл к волнорезу, а вскоре его тело обнаружили без признаков жизни.



В ГСПУ подтвердили информацию о смерти генерала.



Как сообщили в ведомстве, в 2014-м году Валерий Курников был заместителем начальника Азово-Черноморского регионального управления по тылу и выступил против аннексии Крыма.



"В Симферополе он (Курников - Ред.) собирал вокруг себя семьи военнослужащих, которым помогал выбраться на материк. Также обеспечил сохранение и передачу ценной служебной информации", - говорится в сообщении.



В декабре 2021 года Курникову должно было исполнится 56 лет. Похороны пограничника пройдут сегодня на территории управления Одесского пограничного отряда.



в Одессе утонул генерал ГПСУ



Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе пропал без вести начальник штаба отряда морской охраны Алексей Чертков.