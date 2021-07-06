Москва поддержит Душанбе, но лишь материально, - В.Панфилова

20:19 06.07.2021

Таджикско-афганскую границу укрепят за счет резервистов

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

6.07.2021



Эмомали Рахмон распорядился организовать призыв в погранвойска.

Россия окажет необходимую материальную и техническую помощь Таджикистану как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ для укрепления таджикско-афганской границы, которую сотнями переходят афганские военные, спасаясь от наступающих радикалов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал укрепить государственную границу и призвать на службу 20 тыс. юношей. С главами соседних государств он обсудил стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане и угрозы для Центральной Азии.

Эмомали Рахмон накануне подписал указ об увольнении Нурулло Хомида Абдуллозоды с поста заместителя командующего Пограничными войсками Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ), который отвечал за обеспечение безопасности границы с Афганистаном в Хатлонской области и Горно-Бадахшанской Автономной области (ГБАО). Именно на этом участке афганские военнослужащие массово перешли границу. Сейчас на территории Таджикистана находится более 1,5 тыс. афганских беженцев.



На состоявшемся 5 июля заседании Совета безопасности Эмомали Рахмон дал поручение министру обороны республики Шерали Мирзо призвать 20 тыс. человек из запаса для укрепления границы.



Отряды движения "Талибан" (запрещено в РФ) продолжают победоносное шествие по северу Афганистана. У них под контролем за считаные часы оказались шесть уездов афганской провинции Бадахшан, а также район Андхой провинции Фарьяб, где расположен сухопутный порт Акина – прямо напротив туркменского городка Имамназар. Руководство "Талибана" рапортует о занятых 75–80% территории Афганистана. Это именно та площадь, считают эксперты, которая позволит талибам владеть инициативой в переговорах с правительством Гани.



"Угрозы прямого военного вторжения талибов в страны Центральной Азии нет, по крайней мере до тех пор, пока они не решат свои проблемы внутри Афганистана", – сказал "НГ" директор Центра исследовательских инициатив Бахтиер Эргашев.



Впрочем, об этом говорят и сами талибы. "Движение "Талибан" не допустит возникновения угрозы и опасности со стороны Афганистана Узбекистану", – заявил руководитель политического офиса движения "Талибан" Абдул Гани Барадар. Аналогичное заявление было сделано и в отношении Душанбе: "Таджикистан – дружественная нам страна, мы гарантируем безопасность на границе и обещаем, что никакого вмешательства не произойдет". То же самое было сказано и Ашхабаду.



"Талибам не то чтобы совсем уж не верят – все же у его соседей в Центральной Азии есть опыт мирного сосуществования с ними в период их нахождения у власти, скорее не совсем доверяют. Оно и понятно, Восток есть Восток. Но не следует забывать, что у талибов на ногах висит такая "гиря", что о внешней экспансии и думать не приходится. Речь о террористическом интернационале – от ИГ и "Аль-Каиды (запрещены в РФ) до уйгурских и прочих сепаратистов-экстремистов, которые уютно угнездились на афганской территории за годы американского присутствия", – сказал "НГ" заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко. По его мнению, талибам этот "интернационал" в Афганистане совершенно не нужен: с ними невозможно договориться, а главное, они тоже нагло и агрессивно требуют свой кусок афганского пирога. Пока "Талибан" с ними не покончит, ни о какой угрозе от него границам сопредельных государств говорить не приходится.



Тем временем афганские правительственные войска планируют контрнаступление в северных районах и обещают выбить оттуда талибов. Об этом в интервью РИА Новости заявил советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб. Он пояснил, что талибы воспользовались вакуумом при выводе американских войск и без предупреждения начали наступление. Это застало врасплох афганские силы безопасности, которые ожидали мира, а не войны.



Бахтиер Эргашев считает, что таких сил для противостояния талибам, как в 1990-х годах "Северный альянс", сейчас нет. "Тогда было понятно, что есть лидер, который до конца будет противостоять "Талибану", – это Ахмад-Шах Масуд. Сейчас ни одной фигуры подобного масштаба нет, и появление "Северного альянса" 2.0 трудно представить. Из 200-тысячной армии и спецслужб Афганистана только 20–30 тыс. военнослужащих сейчас удерживают провинциальные центры. Хватит ли этих сил против "Талибана"? Боюсь, нет", – считает Эргашев. По его убеждению, в Афганистане стороны могут воевать лишь при финансировании и поддержке извне. У "Талибана" это Пакистан и стоящий за ним Китай. А вот источник финансирования нового антиталибского альянса пока не виден. США объявили, что будут выделять 3–3,5 млрд долл. афганскому правительству. Но будут ли на самом деле – вопрос. "Пока действия США в Афганистане напоминают их же бегство из Сайгона в 1975 году... И главное, США собираются оказывать помощь через Эрдогана, теперь Турция займется миром в Афганистане", – сказал "НГ" Эргашев.



Россия, по мнению эксперта, сейчас не готова вкладываться в Афганистан серьезно. "Россия поможет Таджикистану сдерживать поползновения с той стороны Пянжа. Таджикистан – член ОДКБ, где свои обязательства в своих форматах. Не случайно президент Рахмон распорядился мобилизовать 20 тыс. резервистов. Это сигнал "Талибану" о том, что контроль на таджикско-афганской граница усилен, а помогают Таджикистану Россия и ОДКБ", – полагает Бахтиер Эргашев.



Напомним, 5 июля президент России Владимир Путин в телефонной беседе с Эмомали Рахмоном пообещал при необходимости оказать необходимую поддержку как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ. Не исключено, что власти Таджикистана обратятся за помощью и к Китаю. Тем более что силовики Поднебесной уже давно стоят на китайско-таджикской границе в Мургабе (ГБАО) – Пекину не нужна дестабилизация ситуации на маршруте "Пояса и пути".



По оценке экспертов, проблем субъектам Центральной Азии не избежать, если поток беженцев из Афганистана увеличится. Для региона это большая нагрузка. Но особенно для тех стран, которые не обладают экономическим базисом, достаточным для продолжительного содержания этих беженцев.