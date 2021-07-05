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От Эфиопии с боями отсоединяется провинция Тыграй
20:23 06.07.2021

Лауреат премии мира проиграл войну
Штат Тыграй диктует свои условия властям Эфиопии

"Коммерсантъ" от 05.07.2021,
Власти Эфиопии оказались в непростой ситуации из-за потери контроля над одним из важных регионов. Отряды штата Тыграй одержали победу над федеральной армией. В качестве условий прекращения огня руководство "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) требует расследования преступлений, совершенных в этом регионе властями Эфиопии и Эритреи. Поражение эфиопской армии - удар для Аддис-Абебы, особенно на фоне потенциального конфликта с Египтом и Суданом из-за строительства плотины "Возрождение" на Ниле. Дипломатические способы решения проблемы практически исчерпаны.

Руководство "Народного фронта освобождения Тыграя" объявило, что готово принять предложение федерального правительства о прекращении огня, но на своих условиях. "Пока у нас есть надежная гарантия, что безопасность нашего народа не будет поставлена под угрозу вторым раундом вторжения, мы в принципе принимаем прекращение огня. Однако, прежде чем соглашение о прекращении огня будет официально оформлено, необходимо решить острые вопросы",- говорится в заявлении НФОТ, опубликованном в воскресенье вечером.

Среди требований НФОТ - привлечение к "ответственности за причиненный ущерб" премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда и президента Эритреи Исайяса Афеворки; создание ООН независимого органа для контроля за режимом прекращения огня и расследования "ужасных преступлений", совершенных в Тыграе; вывод оттуда федеральных сил, а также военных формирований из Эритреи и эфиопского штата Амхара; скоординированная международная помощь в восстановлении штата, в том числе возобновление подачи электроэнергии и работы мобильной связи, а также соблюдение эфиопской конституции, которая гарантирует самоуправление и выборность властей штата.

Ответа на требования НФОТ со стороны Аддис-Абебы пока не поступило. В то же время на прошлой неделе вице-премьер и глава МИД Эфиопии Демеке Меконнен сообщил, что действующее правительство, если оно останется у власти после подведения итогов прошедших в конце июня парламентских выборов, может начать "диалог с представителями политических и общественных сил Тыграя, включая здоровые силы НФОТ".

В каком состоянии пришла Эфиопия к парламентским выборам
Однако российский африканист Алексей Целунов считает, что НФОТ пойдет до конца, "подпитываемый жаждой мести". "Армия Эфиопии начала войну с Тыграем, арестовав и уволив до 17 тыс. офицеров-тиграйцев - самых компетентных и способных. То есть вооруженные силы страны вступили в войну дезорганизованными и ослабленными, в то время как НФОТ на определенном этапе завоевал поддержку местного населения, которое столкнулось с голодом, этническими чистками и военными преступлениями центра и самоорганизовалось для партизанской войны под эгидой НФОТ",- объяснил эксперт "Ъ".

НФОТ - политическая организация этнического меньшинства (тиграйцы составляют 6% населения), которая пришла к власти в Эфиопии в 1991 году по итогам гражданской войны и правила следующие 27 лет. В 2018 году "Фронт" ушел в оппозицию, но остался главной политической силой штата Тыграй, где проживают около 5 млн человек. Регион находится на границе между Эфиопией и Эритреей. В прошлом году НФОТ не согласился с решением федеральных властей о переносе из-за пандемии парламентских и местных выборов и провел собственное голосование в штате Тыграй, где получил 98,5% голосов. Это привело к военной конфронтации с Аддис-Абебой в ноябре.

Предлогом для ввода армии в штат стало нападение боевиков НФОТ на военные объекты. Со своей стороны "Фронт" обвинил федеральный центр в попытке силового принуждения населения Тыграя.
К концу ноября федеральные войска взяли под контроль столицу штата Мэкэле. На помощь Аддис-Абебе также пришли эритрейские части и амхарское ополчение. Однако НФОТ не сдался и спустя полгода, 28 июня, вернул контроль над Мэкэле, а затем и другими крупными городами штата. Командование НФОТ объявило, что за две недели наступления они смогли разгромить пять дивизий, а число военнопленных превысило 7 тыс. человек.

Сразу после потери Мэкэле федеральные власти объявили о прекращении огня в Тыграе. В Аддис-Абебе объяснили свое решение приближением сезона дождей и предложили НФОТ присоединиться к перемирию. В документе говорилось, что прекращение огня необходимо, чтобы "фермеры могли спокойно работать, а гуманитарную помощь можно было оказать без каких-либо помех". Абий Ахмед также объяснил уход федеральных сил из Тыграя тем, что штат перестал быть эпицентром конфликта. Пытаясь сохранить лицо, ему вторили и военные. "Мы покинули Мэкэле, так как нам необходимо подготовиться к отражению новых угроз. Повстанцы из НФОТ больше не представляют для нас опасности",- заявил генерал Бача Дебеле. И существование угроз национальной безопасности, помимо проблем Тыграя,- не лукавство. Страну сотрясают многочисленные межобщинные и межэтнические конфликты. Есть проблемы и на внешних границах. Среди них - ухудшение отношений между Эфиопией и Суданом из-за спорной территории на границе в районе Эль-Курайша и продолжающихся там столкновений. Кроме того, практически исчерпаны дипломатические пути решения конфликта вокруг строительства Эфиопией ГЭС "Хыдасе" ("Возрождение"). Египет и Судан недовольны сроками заполнения плотины водой, как и другими решениями эфиопских властей. Они боятся лишиться значительных водных ресурсов и электроэнергии.

Посол Эфиопии в России о судьбе ГЭС "Хыдасе" и перспективах сотрудничества с Москвой
Посол Эфиопии в России о судьбе ГЭС "Хыдасе" и перспективах сотрудничества с Москвой
"Поражение в Тыграе нанесло Эфиопии огромный репутационный ущерб, с точки зрения как потенциальных инвесторов, так и военно-политических союзников,- сказал "Ъ" африканист Алексей Целунов.- США явно устали от Абия Ахмеда, который после получения Нобелевской премии за мир с Эритреей привел страну к новой войне. Кроме того, в Вашингтоне не забыли, как эфиопская делегация отказалась в последний момент подписывать соглашение по плотине, подготовленное при помощи американских дипломатов и Всемирного банка. Франция, которая в этом месяце председательствует в Совбезе ООН, очень интересуется Суданом. Так что на Абия будут давить с разных сторон и по всем поводам".

Это давление уже проявилось на прошлой неделе на заседании Совбеза ООН, посвященном Тыграю. С инициативой его проведения выступили США, Ирландия и Великобритания. По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, полноценное перемирие в Тыграе означает отвод федеральных сил и их союзников. У Москвы другая позиция. "Ситуация в Тыграе должна оставаться внутренним делом Эфиопии. Вмешательство Совбеза в ее разрешение считаем контрпродуктивным",- сказал постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
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