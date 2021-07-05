 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умерла Народный акын Казахстана Аселхан Калыбекова
20:32 06.07.2021

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным народного поэта Казахстана Аселхан Калыбековой в связи с ее смертью, передает zakon.kz.

Выражаю соболезнования в связи с кончиной народного акына Казахстана, кавалера ордена "Парасат" Аселхан Алишеркызы Калыбековой. Аселхан Алишеркызы была яркой звездой айтыса, истинной любимицей своего народа. Всю свою сознательную жизнь она посвятила сакральному искусству айтыса, внесла огромный вклад в развитие духовного богатства нашего народа и оставила большое творческое наследие. Светлое имя Аселхан Калыбековой навсегда останется в памяти народа, - привел слова Президента его официальный представитель Берик Уали в Facebook.
Калыбекова родилась в Отрарском районе Южно-Казахстанской области. Она участвовала в составе жюри в различных конкурсах, принимала участие в фестивалях, концертах, творческих встречах. Работала руководителем школы акынов ЮКО.

Автор книг: "Цветы Кызылкума" (1989) - сборник стихов и айтысов, "Небо Отрара" (1994) - стихи и песни, "Алладан пәрмен сұраған" (2000) и "Басыңды тікпей бақ қайда?!" (2002) - сборники стихотворений, "Сырттап кеткен тамырлар" (2004) - историческая художественная поэма, "Әселхан әлемі" (2008) - автобиографическое произведение, "Жыр - шапағат" (2008) и др.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625592720
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