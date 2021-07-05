Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев)))

20:45 06.07.2021

Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев



В Казахстане 6 июля отмечают День столицы, дата совпадает с днем рождения Нурсултана Назарбаева



НУР-СУЛТАН, 6 июл - Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о переименовании казахстанской столицы в его честь.



В Казахстане 6 июля состоялась премьера документального фильма "Qazaq: history of the golden man", продюсером и интервьюером в котором выступил известный оскароносный режиссер Оливер Стоун.



День столицы отмечают в Казахстане



Презентуя изменения, которые произошли в столице Казахстана, Назарбаев заявил, что несколько лет назад на этом месте была степь.



"Теперь стоит город", - обратился Назарбаев к Стоуну.



"Да, ваш город. И вы назвали его Нур-Султаном?", - спросил Стоун.



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"Я этого не хотел. Я спорил, не хотел", - заявил Елбасы.



"А какое название вы хотели дать городу?", - поинтересовался известный режиссер.



"Астана была, я назвал ее. Астана с казахского языка на русский перевести - это "столица". Но вот президент (Касым-Жомарт Токаев - Sputnik) решил, что город должен носить имя создателя", - сказал Назарбаев.

В ходе интервью Стоун поинтересовался: не беспокоит ли Назарбаева культ личности, который образовывается вокруг него.



"Единственное - за всю мою работу я дал согласие присвоить мое имя университету - Назарбаев Университету, для того, чтобы приковать внимание правительства к его развитию. Что касается переименования города, этот вопрос давно поднимается. Этот город построен на голом месте. Спрашивают: "А чье имя еще дать, если не ваше? Потому что каждый камень вы потрогали", - ответил первый президент.



Он рассказал, что официально несколько раз выступал с заявлением о том, что он против переименования в его честь.



"Пока я был президентом, это соблюдалось", - добавил Елбасы.



"То есть самое большое ваше творение - этот город?", - задал вопрос Стоун.



"И страна, и воспитанное совершенно новое поколение", - заключил Назарбаев.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей инаугурационной речи 20 марта 2019 года предложил назвать столицу страны в честь "человека, который создал этот город". 23 марта Астана была официально переименована в Нур-Султан.



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В Казахстане 6 июля отмечают День столицы. Праздник является государственным, поэтому казахстанцы отдыхают в этот день.



В 2021 году городу исполнилось 23 года. В этот же день свой день рождения отмечает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ему исполнился 81 год.



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