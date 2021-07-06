Торгов, по итогам которых в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта, похоже, не было

01:58 07.07.2021 ТОРГОВ, ПО ИТОГАМ КОТОРЫХ В ТАШКЕНТЕ И ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ БЫЛИ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ ТРИ КРУПНЫХ ОБЪЕКТА, ПОХОЖЕ, НЕ БЫЛО



Вторник, 06 Июля 2021



Государственная комиссия Узбекистана по проведению тендерных торгов при продаже государственного имущества 17 июня объявила о принятии решения по поводу приватизации нескольких крупных объектов в Ташкенте. В соответствии с ним в руки новых хозяев перейдут гостиница "Ичан Кала", газетно-журнальный комплекс на "Ленинградской" и огромное здание Службы национальной безопасности (СНБ). Главной особенностью проведенных торгов стало то обстоятельство - на что никто не обратил внимания - что все это имущество ушло по первоначальной заявленной стоимости. То есть, настоящих торгов, когда участники соревнуются, кто больше заплатит, не было: недвижимость передали "своим", как представляется, по сильно заниженным ценам.



ГОСТИНИЦА "ИЧАН-КАЛА"



В решении госкомиссии по приватизации "Ичан кала" ("Внутренний город"; так называется часть Хивы за крепостными стенами - ред.) именуется "имущественным комплексом". Можно выразиться и так, но вообще-то это четырехзвездочная гостиница, построенная в 2010 году, а в 2016-м реконструированная. Она находится в центре Ташкента, неподалеку от парка Бабура (бывшего парка Кирова). Ранее принадлежала старшей дочери покойного президента Узбекистана Гульнаре Каримовой, в настоящее время отбывающей срок в женской исправительной колонии за коррупционные преступления, и перешла под контроль государства вместе с виллой близ поселка "Сиджак" на берегу Чарвакского водохранилища (о ней здесь и здесь) и зоной отдыха "Бельдерсай", которой, по данным "Озодлика", тоже владела Гульнара Каримова.



В конце марта Агентство по управлению государственными активами Узбекистана известило, что все эти объекты выставляются на продажу.



Гостиница "Ичан кала"



Новым владельцем "Ичан калы" станет зарегистрированная в Дубае компания Quadro IH DMCC. По сообщению пресс-службы Агентства по управлению государственными активами Узбекистана она выиграла тендерные торги на приватизацию гостиницы стоимостью 74,2 миллиарда сумов ($7 миллионов).



О новом покупателе сообщается, что Quadro IH DMCC входит в Quadro Capital Partners из ОАЭ, которая является управляющей компанией фондов прямых инвестиций, специализирующаяся на инвестициях в рост и антикризисном управлении в России и других странах СНГ. Она была основана в 2009 году выходцами из инвестиционной компании "Тройки Диалог".



На сайте самой компании дается чуть больше информации: Quadro Capital Partners - ведущий торговый банк и инвестор в регионе (в каком именно, не уточняется). Он был запущен в 2007 году Гедрюсом Пукасом (Giedrius Pukas), бывшим партнером "Тройки Диалог". Основное внимание уделяется инвестиционным возможностям в розничной торговле и финансовых технологиях. Quadro Capital Partners в разные годы инвестировала в несколько российских проектов, таких как сеть магазинов FixPrice, сеть супермаркетов "Монетка" и другие.



Это практически все. Сайт компании предельно мутный - сколько-нибудь внятных сведений о ней не приводится.



Зато о банке "Тройка Диалог", партнером которого был г-н Пукас в интернете сообщается немало. Например, в расследовании OCCRP (Organised Crimeand Corruption Reporting Project; Центр по исследованию коррупции и организованной преступности; объединение СМИ и отдельных репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями - ред.) - повествуется, что "Тройка" создала целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России, например другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиардов долларов, в том числе от компаний, фигурировавших в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе крупных сумм.



"Судя по банковским данным, "Тройка" создала целую экосистему, состоящую как минимум из 76 взаимосвязанных офшорных фирм", - говорится в расследовании. - "Поступив на счет одной компании, деньги, как правило, несколько раз перемещались по счетам других компаний экосистемы, прежде чем уйти конечным получателям". (Еще о "Тройке Диалог" здесь.)



Возвращаясь к компании Quadro IH DMCC, следует обратить внимание на то, что о каких-либо гостиницах, находящихся в ее управлении, нигде не упоминается. Инвестиционная компания - это просто компания-спекулянт, компания-посредник которая перепродает объект другому покупателю. По-видимому, она была допущена к аукциону, чтобы формально на нее все оформить, и объявить о состоявшейся приватизации. Далее новое приобретение, скорее всего, будет передано компании, принадлежащей истинному приобретателю гостиницы, а "уважаемая" подставная фирма получит свой процент.



Обратим внимание на то, что гостиница была продана покупателю по той же самой цене, по которой ее выставили на продажу - 74,2 миллиарда сумов. То есть, за три месяца, других покупателей, которые предложили бы хотя бы одним миллионом сумов (сотней долларов) больше, по неизвестным причинам не нашлось, либо же они на торги не попали. Хотя в сообщении госкомиссии по проведению тендерных торгов и используются такие фразы как "победителями определены", "победители торгов" и т.д.



ЗДАНИЕ ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "ШАРК"



Еще один значимый приватизированный объект - комплекс, состоящий из типографии и семиэтажного здания газетно-журнальных редакций, расположенный на пересечении улиц Бухара и Нуронийлар (на бывшей Ленинградской). Общая земельная площадь - 1,2 га, площадь зданий и сооружений - 19.152 квадратных метра, из них площадь под строительство - 17.863 квадратных метра.



Победителем торгов на покупку здания комплекса по производству газет в центре Ташкента определено ООО "Metro Plaza".



Согласно данным Единого государственного реестра предприятий и организаций (ЕГРПО), ООО Metro Plaza было зарегистрировано 21 апреля 2021 года с уставным капиталом в 20 миллиардов сумов ($1,9 миллиона). Основной вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредители компании - Миродил Фазилов (50%) и два брата - Хасан Мамасаидов (25% и Хусан Мамасаидов (25%), руководитель - Оятулло Аскаров.



Газетно-журнальный комплекс и типография. Фото с сайта Газеты.uz



Мамасаидовы - известные предприниматели, основавшие компании Office Market (полиграфия), Dekos (специализируется на поставках, производстве и разработке промопродукции и бизнес-подарков), а также проект MFaktor (YouTube-проект о бизнесе и предпринимательстве). Миродил Фазилов владеет долями в компаниях Oazis Lux Investments (50%, гостиница Oazis) и Royal Central Development (100%), специализирующейся на строительстве жилых зданий, сообщает Газета.uz.



А теперь самое интересное: компания, зарегистрированная всего ДВА МЕСЯЦА НАЗАД, в результате "победы в тендерных торгах" приобретает комплекс за …его первоначальную выкупную стоимость - 78,0 миллиардов сумов ($7,3 миллиона).



Происходит то же самое, что и с гостиницей "Ичан Кала".



ЗДАНИЕ СЛУЖБЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Здание на ташкентском "Бродвее", в котором в советское время размещался КГБ, а в период независимости - Служба национальной безопасности Узбекистана (СНБ), пресс-службой Агентства по управлению государственными активами Узбекистана стыдливо названо "Центральным зданием", которым оно никогда не именовалось. Площадь комплекса из четырех больших корпусов, построенных между 1940-ми и 1970-ми, - 20.219 квадратных метров, при этом он не просто многоэтажный, но имеет еще и несколько подземных этажей. Здание - одно из крупнейших в столице Узбекистана (Газета.uz писала, что общая площадь построек комплекса составляет 40.243 квадратных метра).



27 октября президент Шавкат Мирзиеев подписал указ "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов", в соответствии с которым на торги должны быть выставлены сотни предприятий и объектов недвижимости, в том числе здание штаб-квартиры бывшего КГБ/СНБ (Службы национальной безопасности) Узбекистана.



Сама спецслужба после своего преобразования в 2018 году из СНБ в СГБ (Службу государственной безопасности) перебралась куда-то на окраину города.



Почему она более не могла находиться на своем привычном месте в целом понятно: ОГРОМНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ здание в центре Ташкента, где самая дорогая земля, можно было выгодно продать (ориентировочная рыночная стоимость - десятки миллионов долларов). Недавно мы высказывали предположение, что покупателем станет какая-нибудь частная фирма, зарегистрированная где-нибудь в Сингапуре.



Но нет, мы ошиблись. Она оказалась не сингапурской.



Победителем торгов, объявленных 10 апреля, на приобретение бывшего здания Службы государственной безопасности стало ООО "Metropol Group", известила пресс-служба Агентства по управлению госактивами Узбекистана.



Как и в двух предыдущих случаях "победитель торгов" приватизирует бывшее здание СГБ за его первоначально объявленную выкупную стоимость - 210 миллиардов сумов ($19,8 миллиона).



Здание СНБ. Фото с сайта Kun.uz



Согласно данным ЕГРПО, ООО "Metropol Group" была зарегистрирована ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НАЗАД, 23 февраля 2021 года в Ташкенте. Основной вид деятельности - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителем со 100-процентной долей является Данияр Абдулазизович Камилов (сын действующего министра иностранных дел Абдулазиза Камилова), руководителем - Георгий Игоревич Якушевич.



Согласно данным портала о российских юридических лицах Rusprofile, Данияр Камилов также числится среди учредителей компаний "Селена" и "КТС" в Москве. Российское издание "Коммерсант" писало, что в 2010-2014 годах он руководил структурой Газпромбанка - ЗАО "Управляющая компания - Стратегические активы". В 2015-2016 годах входил в совет директоров Уралмашзавода. Интернет-издание Uzmetronom указывает, что эта работа была своего рода "трудоустройством" в структурах российского олигарха узбекского происхождения Алишера Усманова.



Сам Абдулазиз Камилов в прошлом - кадровый сотрудник КГБ СССР, зять первого секретаря ЦК компартии Узбекистана Шарафа Рашидова. Соответственно, Данияр Камилов - внук Рашидова.



ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Небезынтересно, что в Узбекистане Данияр Камилов "засветился" в 2019 году, когда в его управление частично перешло АО "Узбекуголь" - крупнейшее угледобывающее предприятие страны, масштабы добычи - 3-4 миллиона тонн бурого энергетического угля в год.



В ноябре 2018-го российская газета "Коммерсант" сообщила, что АО "Узбекуголь" может перейти под доверительное управление российского ООО "ПрогрессГорТех". Предложение этого содержалось в проекте постановления президента республики, подготовленном АО "Узбекистон темир йуллари" ("Железными дорогами Узбекистана"), владеющим "Узбекуглем". В проекте отмечалось, что предложение о привлечении "ПрогрессГорТеха" исходило от республиканских Минэкономики, Минфина, госкомитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции, а также самого АО "Узбекистон темир йуллари", которой руководит 1-й вице-премьер Ачилбай Раматов. Российской компании надлежало создать дочернее предприятие в Узбекистане, которое получило бы 45% "Узбекугля" в управление на три года "с возможностью продления в случае достижения параметров бизнес-плана".



Годом ранее, в июле 2017-го президент Шавкат Мирзиеев утвердил программу модернизации угольной отрасли до 2023 года, которая оценивалась в $585 миллионов, а также постановил передать угольную промышленность страны (АО "Узбекуголь", АО "Шаргунькумир" (около 160 тыс. тонн в год)) в состав "Железных дорог Узбекистана".



Газета "Коммерсант" сообщила, что ООО "ПрогрессГорТех" было создано ЗА МЕСЯЦ до решения о передаче ее части "Узбекугля" Николаем Емельяновым, партнером Данияра Камилова по другой компании - ООО "Селена".



Отметим, что доверительное управление - это передача актива в управление другому (доверенному) лицу с целью получения прибыли от этого управления. При этом в Узбекистане ни закона о Государственно-частном партнерстве, ни нормального акционирования, и не было ни одного случая, когда бы передача национальных богатств, недр земли в частные иностранные руки предварительно обсуждалась в парламенте. О какой-либо прозрачности этих сделок и говорить не приходится.



Год спустя постановлением президента Узбекистана 45 процентов акций АО были переданы в доверительное управление ООО "ПрогрессГорТех". Впрочем, как сообщил Uzmetronom, вскоре государство вернуло себе управление акциями.



Теперь же сын министра иностранных дел получил без реальных торгов здание СНБ.



ПЕРЕДЕЛ СОБСТВЕННОСТИ



Итак, торги по приватизации трех объектов прошли не публично, конкуренции на них не было, как, судя по всему не было и других участников. Это значит, что не было и самих торгов, была лишь их имитация.



Могло ли Агентство по управлению государственными активами Узбекистана самостоятельно решиться на то, чтобы не проводить торги, а только сделать вид, что они имели место?



Акмальхон Артыков (в узбекском написании Ортиков), директор Агентства по управлению государственными активами Узбекистана



Очевидно, что нет. Агентство создано два года назад указом президента Мирзиеева от 14 января 2019 года "О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала". Оно является государственным органом и в своей деятельности подотчетно - внимание! - президенту и премьер-министру Узбекистана. Это все, что о нем нужно знать.



В настоящее время стоимость одной "сотки" земли в центре Ташкента варьируется от 120 до 200 тысяч долларов, и ее стоимость все время растет. Правда, здание СНБ и гостиницы передали не для сноса и последующей застройки, однако вряд ли они будут стоить намного меньше, чем занимаемая ими территория.



Поэтому подобный процесс "приватизации" можно объяснять либо тем, что вскоре они обретут следующих, уже настоящих владельцев, либо тем, что их покупатели передали "наверх" изрядные суммы, прошедшие мимо государственной казны.



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Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

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