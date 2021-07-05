Падают в обморок, но не больны COVID-19: как "маршируют" таджикские студенты в пандемию

02:00 07.07.2021

Мусо Бобоходжиев, Бахриддин Давлятов



Репетиция массовых танцев в честь 30-летия независимости продолжается.



Вторая волна пандемии в Таджикистане не приостановила большие маршировки, приуроченные к празднованию 30-летия независимости.



Каждый день сотни студентов выходят на репетицию праздника. Центральный республиканский стадион в Душанбе заполняется девушками, которые репетируют массовые танцы.



Они не признаются, что приходят сюда в "добровольно-принудительном" порядке, и уверены, что соблюдение рекомендаций минимизирует риск инфицирования.



Ответственные лица же заявляют, что контролируют ношение масок и соблюдение дистанции.



Маршировки проходят в то время, как Республиканский штаб призвал "проводить всевозможные массовые мероприятия с участием наименьшего количества людей".



