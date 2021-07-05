Ну и что, островок демократии? За 30 лет в Кыргызстане ничего не сделано, - Назарбаев

02:01 07.07.2021

В документальном фильме "Штрихи к портрету. Лидер" первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о демократии в Кыргызстане.



Видео было опубликовано 1 июля на YouTube-канале Хабар NEWS.



"Ну и что, островок демократии - Кыргызстан? Жалко, близкий, братский нам народ. Что-нибудь в Кыргызстане за эти 30 лет сделано?! И каждого президента я поддерживал. Приглашал, предлагали деньги, кредиты, ничего же не сделано. Поэтому экономика - основа всей жизни", - сказал Назарбаев.



Также он прокомментировал вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе.



"Несколько километров нерешенных границы между Кыргызстаном и Таджикистаном привели к войне. Нерешенность границ - это очень большая опасность государства", - считает Назарбаев.



