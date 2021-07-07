Курс на непредсказуемость: цена на нефть

08:05 07.07.2021 7 июля 2021,

Курс на непредсказуемость: цена на нефть не хочет помогать рублю

Российская валюта никак не укрепилась с начала года, хотя все фундаментальные факторы играли на ее стороне

Дмитрий Мигунов



Курс рубля вновь находится не в самом благоприятном положении. В ходе торговой сессии 6 июля доллар пробил отметку в 74 рубля, достигнув максимума с середины мая. При этом фундаментальных факторов за этим движением как будто бы не стоит, особенно если держать в уме рост цен на нефть. В качестве одной из причин текущего ослабления называются как сезонные факторы, так и решение скупать валюту в ФНБ со стороны Минфина. В то же время большинство экспертов считают, что со временем российская валюта укрепится, пусть и не слишком значительно. Подробности - в материале "Известий".



Какие факторы позволят баррелю продолжить рост

В 2020-м и начале 2021 года низкий курс рубля (периодически державшийся в диапазоне 75-80 рублей за доллар) в целом отражал реальную картину на мировых рынках. Да, цены на нефть - основной российский экспортный товар - находились на довольно приличных уровнях, но существовало множество иных факторов, в первую очередь, политических, которые существенно давили на рубль. Ожидание санкций было наиболее сильным из них: впрочем, в конце концов оказалось, что никаких особенно серьезных решений не последовало. Тем не менее, различные опасения по поводу ситуации с мировой экономикой и новыми всплесками пандемии тоже препятствовали восстановлению рубля до докризисных уровней.



Сейчас ситуация изменилась кардинально. Во-первых, нефть подорожала еще сильнее и достигла отметки в 75 долларов за баррель. Если вспомнить известную формулу, которая показывает зависимость курса от текущих цен на нефть и тех, что заложены в бюджете, то доллар должен был бы стоить дешевле 40 рублей. Конечно, российская валюта от нефти уже в значительной степени отвязалась, что было видно даже по ситуации на валютном рынке в 2019 году, когда мировые цены и курс нередко двигались в противоположных направлениях. И все же полное отсутствие какой-то реакции рубля на столь значительное подорожание нефти было удивительным.



Справедливости ради, стоит отметить, что доллар с начала года довольно заметно укреплялся против многих валют из стран, находящихся "в одной лиге" с Россией. К примеру, к турецкой лире он вырос на 14%, к аргентинскому песо - на 12%, а к таиландскому бату - на 7%. Из значимых валют развивающихся стран только бразильский реал показал лучшие, чем рубль, результаты, да и то незначительно (+3%).



Как отмечает Bloomberg, на положение валют разных стран могут влиять темпы вакцинации, и во многом они определят как будут себя чувствовать те или иные денежные единицы во втором полугодии. Впрочем, не менее значимой будет и денежно-кредитная политика государства: те страны, которые на фоне мировой инфляции не будут повышать ставки, могут увидеть свои валюты изрядно подешевевшими к концу года.



В России ставку уже повысили несколько раз, но и это пока не смогло поддержать рубль. Сейчас он находится примерно на той же позиции, что и в начале года, а учитывая обвал 6 июля - даже чуть ниже. На фоне снижения санкционных рисков и повышения ставок.



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- Это многих удивляет, - отмечает главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. - Сейчас против рубля работают сезонные факторы – от дивидендов до открытия Турции, при том что доходы от нефти стерилизуются. Плюс рост ставок еще не закончился. К осени "природа возьмет свое" - при таких ценах не только на нефть, ставках на пике (и ожиданиях снижения инфляции), если не заиграют ставки или глобальные риски, мы увидим рубль существенно более крепким.



Между тем, Минфин России решил увеличить объемы операций по скупке валюты на рынке. В ближайший месяц на эти цели будет потрачено почти 300 млрд рублей из бюджета, что является максимальным показателем с докризисного февраля 2020 года. По сравнению с июнем объемы закупок вырастут на 30%. Такая активность неизбежно должна сказаться на валютных курсах.



- Не понимаю, для чего это делается, - недоумевает профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. - Главная цель для государства сейчас - снизить уровень инфляционных ожиданий. Инфляция же у нас по большей части принесенная извне. Для того, чтобы инфляция снижалась, мы можем поднимать ставку и гробить отечественную промышленность, а можем укреплять рубль и тем самым ослаблять влияние растущих цен, которые дают нам рост издержек. Поэтому все что сейчас происходит с покупкой валюты - это странно, и, наверное, неправильно. Да, есть еще и внешний фактор. Доллар укрепляется против валют развивающихся стран в целом: южноафриканского ранда, мексиканского песо, бразильского реала. Но в целом решение Минфина является фактором, который играет на ослабление рубля. Зачем - сказать трудно.



По словам гендиректора криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкла Росса-Джонсона, политика слабого рубля проводится властями сознательно.



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- В кризис сильный рубль может только навредить российской экономике, так как одним из ключевых источников пополнения бюджета является экспорт и продажа энергоносителей. Например, нефти, которая продается за доллары и рекордно выросла с начала года. Сейчас из-за задержки сделки стран ОПЕК+ она поднялась выше 77 долларов за бочку Brent. Соответственно, в отечественную казну попадает больше денег и идет компенсация недополученных доходов от торговли в прошлом году, когда весной котировки упали к 30-33 долларам за бочку из-за закрытия границ и введения карантинных ограничений. Поэтому сейчас стоимость рубля незначительна в геополитическом масштабе, пока есть возможность пополнить резервы и достойно выйти из кризиса. Рубль занижается искусственно, так как сейчас выгодно аккумулировать доллары.



- Хотя ослабление рубля действительно ускоряет инфляцию, но бюджетное правило это святое, а инфляция епархия не Минфина, а ЦБ, - отмечает Антон Табах. - Искусственно курс никто не держит, но выгоды получают, посему не препятствуют.



Аналитик "Финам" Анна Зайцева считает, что "контрцикличность" бюджетного правила как раз и заключается в том, чтобы снизить зависимость рубля от цен на нефть.



- Минфин увеличивает объем покупок валюты, препятствуя чрезмерному укреплению рубля, и наоборот, при снижении нефтяных котировок ниже цены отсечения ведомство выступает в качестве продавца валюты, поддерживая курс рубля. Тем не менее, нельзя сказать, что Минфин и ЦБ искусственно держат курс рубля заниженным, хотя в этом есть определенная выгода для российских экспортеров и в целом для бюджета.



По ее словам, в том, что рубль не растет, нужно прежде всего винить снижение интереса иностранных инвесторов к рублевым активам из-за "высоких страновых рисков".



- Несмотря на то, что после встречи президентов России и США в Швейцарии геополитическая премия в курсе рубля снизилась, т она не исчезла полностью. В частности, для американских финансовых учреждений с 14 июня вступили в силу ограничения на покупку новых выпусков российского госдолга, и в дальнейшем также нельзя исключать усиления санкционной риторики в отношении России.



Впрочем, считает аналитик, на горизонте до конца года тенденция на укрепление рубля будет преобладать, чему будет способствовать ужесточение денежно-кредитной политики Банка России. Целевой диапазон компании по курсу доллара до конца 2021 года находится на уровне 69-74 рублей.



Пока можно констатировать одно: курс рубля становится все менее предсказуемым. Если раньше его можно было довольно эффективно прогнозировать, глядя на цены на нефть и другие экспортные товары, то сейчас эти индикаторы сбились. Равно как и политические риски не могут дать ответ на вопрос о том, сколько будет стоить та или иная валюта через неделю или месяц. Мировые финансовые рынки в последний год стали намного хаотичнее и рискованнее для инвесторов, и валютные колебания тут отнюдь не единственный пример. Источник - известия

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