 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.07.2021
12:48  Между Китаем и США: Какой путь выберет Россия в меняющемся мире? - А.Маслов
12:47  Казахстан в ЕАЭС: кому невыгодно? - Петр Своик
10:48  Гюльчатаи замотали личики. В Узбе сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
10:45  Аркадаг объявил международный тендер на строительство моста на Каспии до Казахстана. Возить карабугазскую соль?
10:43  Киргизия избавляется от влияния Запада российскими методами, - М.Аюпова
10:39  О лицемерии лозунгов защиты природы, - Св.Князев
10:36  "ВкусПидарВилл". Реклама с участием лесбийской пары вызвала скандал в России, - Der Standard

10:34  Спор на переговорах ОПЕК: на нефтяном рынке назревает хаос, - Handelsblatt
09:55  Турецкая разведка пересекла все границы. Пропавший в Киргизии директор сети лицеев нашелся в Турции
09:42  Бери шинель... Амер-эвакуация из Афгана похожа на паническое бегство, - "Къ"
09:33  ЦентрАзию ждет засуха, которая продлится до конца века, - узб-профессор Норкулов
09:24  Елбасы о своих "ошибках" - Алиев, Аблязов... было очень больно
08:54  Российская 201-я военная база в Таджикистане рискует попасть в окружение талибов, - "СП"
08:46  Афганистан после американцев: планы Байдена "загоризонтных" воздушных атак, - Ник Моттерн
08:20  Экстремальная засуха в Казахстане: какие регионы под угрозой
08:18  Зеленый курс Байдена - угроза для человечества и природы, - Пол Дриссен
08:05  Курс на непредсказуемость: цена на нефть
02:01  Ну и что, островок демократии? За 30 лет в Кыргызстане ничего не сделано, - Назарбаев
02:00  Падают в обморок, но не больны COVID-19: как "маршируют" таджикские студенты в пандемию
01:58  Торгов, по итогам которых в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта, похоже, не было
01:56  "Все выглядит угнетающе". История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Вторник, 06.07.2021
21:34  Кому американцы "подбросили" Афганистан? - Петр Акопов
20:45  Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев)))
20:37  Похищение Орхана Инанды. Кыргызстан призвал Турцию вернуть главу "Сапата"
20:32  Умерла Народный акын Казахстана Аселхан Калыбекова
20:23  От Эфиопии с боями отсоединяется провинция Тыграй
20:19  Москва поддержит Душанбе, но лишь материально, - В.Панфилова
18:06  В Одессе утонул - херой обороны Крыма в 2014-м украинский генерал Курников
17:09  На Камчатке разбился российский Ан-26 - 28 погибших
12:23  Китайские рельсы для русского паровоза не подходят - локомотив не тот, - "СП"
12:22  Турция: эпидемия и властный конфликт, - А.Асалыоглу
12:18  Елбасы - 81! Как молоды мы были...
08:57  Яков Кедми: Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана
08:54  Грядет обострение в Средней Азии, - Евг.Гагарин
08:25  В Кz закрыли липовый "университет Астана" и откроют... "Университет искусственного интеллекта"
08:03  Земельный вопрос испортил казахстанцев, - Р.Бахтигареев
08:00  УзбПремьер Арипов поручил ускорить переход на латиницу
07:49  Горящая граница: афганские силовики бегут от талибов в Таджикистан, - И.Кармазин
07:46  В США начинается решающая битва за власть, - Дм.Дробницкий
07:42  Очень многие в ЦА захотят стать "Талибаном", - А.Серенко
07:27  Драка-Война. Об индийско-китайском соперничестве, - Вл.Прохватилов
07:24  Зачем ОАЭ взрывают ОПЕК+, - А.Ситников
07:19  Рынок недобычился. Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти, - "Къ"
07:16  Туркменистан загнали в демографическую яму, - В.Панфилова
07:09  Суровые грузины не дали провести гей-парад в Тбилиси. Били битами...
00:58  "Мы тут как подопытные". Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы
00:57  Присылайте янычар: Турция усиливается в Центральной Азии
00:30  Гастарбайтеры в России попали в прививочный круг
00:26  Никто не хотел уступать: почему сделка ОПЕК+ оказалась на грани развала
Понедельник, 05.07.2021
21:10  Умерла от КОВИ теща Рахмона - 88-летняя Узбекби Асадуллоева
20:55  Таджикистан мобилизует 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Экстремальная засуха в Казахстане: какие регионы под угрозой
08:20 07.07.2021

Сильная засуха прогнозируется в отдельных районах на западе и севере Казахстана в июле
Госметеослужба "Казгидромет" опубликовала прогноз засухи на июль 2021 года.

Согласно прогнозу, в некоторых регионах ожидаются экстремально засушливые условия.

Минсельхоз отчитался о прекращении падежа скота от засухи на западе и юге Казахстана

В июле ожидаются экстремально засушливые условия в следующих пунктах:

Актюбинская область - Нура, Иргиз;
Костанайская область - Караменды, Амангельды;
в Атырауской (Кульсары) и Мангистауской областях (Аккудук);
Сильная засуха также ожидается:

в Акмолинской области - Есиль, Жаксы, Атбасар;
в Актюбинской области - Новороссийское, Карабутак, Баскудук, Нура, Иргиз;
в Костанайской области - Пресногорьковка, Аршалинский, Тобол, Аралколь, Торгай;
в Северо-Казахстанской области – Тайынша;
в Мангистауской области - Сам.
В Канаде заявили о гибели 700 человек от аномальной жары

Умеренно засушливые условия в июле возможны в:

Акмолинской области - Балкашино;
Актюбинской области - Комсомольское, Темир;
Костанайской области - Михайловка, Карасу, Житикара, Кушмурун, Диевская, Железнодорожный;
Северо-Казахстанской области - Явленка, Сергеевка и Рузаевка;
Восточно-Казахстанской области – Лениногорск;
Жамбылской области – Кордай;
Алматинской области - Аул 4;
Кызылординской области – Казалы;
Атырауской области - Атырау.
Благодаря прошедшим обильным осадкам в последней декаде июня умеренно влажные условия прогнозируются в Западно-Казахстанской (Жалпактал, Джаныбек, Урда), Восточно-Казахстанской областях (Бакты), в Мангистауской области (Бейнеу). На остальной территории условия увлажнения ожидаются близко к норме.

Более 70 стран мира регулярно страдают от засухи - ООН

Стоит отметить, что в июле в северо-восточной половине страны количество осадков ожидается около нормы.

Напомним, в июне во время сильной засухи на юге и западе Казахстана начался массовый падеж скота от бескормицы. У фермеров на востоке Казахстана регионов погиб урожай - ситуацию усугубили проблемы с водоснабжением.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625635200
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев"
- Фактор Назарбаева
- В МВД определили приоритеты
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием "зеленого пояса" столицы
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №605
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2021 года №615
- Маулен Ашимбаев рассказал дипкорпусу о законах принятых Парламентом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  