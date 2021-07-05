|Экстремальная засуха в Казахстане: какие регионы под угрозой
08:20 07.07.2021
Сильная засуха прогнозируется в отдельных районах на западе и севере Казахстана в июле
Госметеослужба "Казгидромет" опубликовала прогноз засухи на июль 2021 года.
Согласно прогнозу, в некоторых регионах ожидаются экстремально засушливые условия.
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В июле ожидаются экстремально засушливые условия в следующих пунктах:
Актюбинская область - Нура, Иргиз;
Костанайская область - Караменды, Амангельды;
в Атырауской (Кульсары) и Мангистауской областях (Аккудук);
Сильная засуха также ожидается:
в Акмолинской области - Есиль, Жаксы, Атбасар;
в Актюбинской области - Новороссийское, Карабутак, Баскудук, Нура, Иргиз;
в Костанайской области - Пресногорьковка, Аршалинский, Тобол, Аралколь, Торгай;
в Северо-Казахстанской области – Тайынша;
в Мангистауской области - Сам.
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Умеренно засушливые условия в июле возможны в:
Акмолинской области - Балкашино;
Актюбинской области - Комсомольское, Темир;
Костанайской области - Михайловка, Карасу, Житикара, Кушмурун, Диевская, Железнодорожный;
Северо-Казахстанской области - Явленка, Сергеевка и Рузаевка;
Восточно-Казахстанской области – Лениногорск;
Жамбылской области – Кордай;
Алматинской области - Аул 4;
Кызылординской области – Казалы;
Атырауской области - Атырау.
Благодаря прошедшим обильным осадкам в последней декаде июня умеренно влажные условия прогнозируются в Западно-Казахстанской (Жалпактал, Джаныбек, Урда), Восточно-Казахстанской областях (Бакты), в Мангистауской области (Бейнеу). На остальной территории условия увлажнения ожидаются близко к норме.
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Стоит отметить, что в июле в северо-восточной половине страны количество осадков ожидается около нормы.
Напомним, в июне во время сильной засухи на юге и западе Казахстана начался массовый падеж скота от бескормицы. У фермеров на востоке Казахстана регионов погиб урожай - ситуацию усугубили проблемы с водоснабжением.