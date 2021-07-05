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Афганистан после американцев: планы Байдена "загоризонтных" воздушных атак, - Ник Моттерн
08:46 07.07.2021

Штаты будут полагаться на убийство талибов беспилотниками
Ник Моттерн

"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше о узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.

2 июля, спасаясь от вопросов журналистов о планах США в Афганистане, президент Джо Байден прикрылся праздником Дня независимости 4 июля. При этом он косвенно признал, что США будут использовать некоторый уровень "загоризонтных" воздушных атак, чтобы предотвратить захват власти талибами. Эти атаки будут включать беспилотные летательные аппараты и пилотируемые самолеты, возможно, даже B-52.

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Вот часть замечательного обмена президента Байдена с прессой, который произошел в конце его комментариев к отчету о работе за июнь 2021 года:

Вопрос: Вас беспокоит то, что афганское правительство может пасть? Я имею в виду, что мы слышим о том, как талибы захватывают все больше и больше районов.

ПРЕЗИДЕНТ: Послушайте, мы были в той войне 20 лет. Двадцать лет. И я думаю - я встречался с афганским правительством здесь, в Белом доме, в Овальном кабинете. Я думаю, что у них есть потенциал, чтобы поддерживать правительство. Я подозреваю, что в будущем нам придется провести еще несколько переговоров. Но я […> я обеспокоен тем, что они решают внутренние проблемы, которые у них должны быть, чтобы иметь возможность получить поддержку, необходимую им по всей стране для поддержания правительства.

Вопрос: Продолжу эту мысль по Афганистану…

ПРЕЗИДЕНТ: Я хочу поговорить о счастливых вещах, мужик.

Вопрос: Если есть доказательства того, что Кабулу угрожает опасность, а некоторые разведывательные доклады предполагают, что это может произойти через шесть месяцев или около того, то, как вы думаете, у вас есть возможность оказать им какую-либо поддержку с воздуха, военную поддержку, чтобы обезопасить столицу, даже если американские войска, очевидно, будут полностью выведены к этому времени?

ПРЕЗИДЕНТ: Мы разработали перспективный потенциал, который может принести нам дополнительную пользу, но афганцам придется самим справляться с этим с помощью имеющихся у них военно-воздушных сил, которые мы помогаем им поддерживать.

Вопрос: Сэр, по Афганистану…

ПРЕЗИДЕНТ: Я не собираюсь больше отвечать на быстрые вопросы по Афганистану.

Вопрос: Вы обеспокоены…

ПРЕЗИДЕНТ: Послушайте, сегодня четвертое июля…

Когда президент говорит о "загоризонтных возможностях, которые мы можем повысить", он имеет в виду план, который, как представляется, может стоить 10 миллиардов долларов. Это план по запуску беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых штурмовиков с баз, расположенных далеко - в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте - для оказания помощи нынешнему центральному правительству Афганистана в деле защиты от талибов.

Его заявление является первым признанием того, что "загоризонтные" воздушные операции, которые, как сообщается, могут в значительной степени означать убийства беспилотниками и целуказания беспилотниками для пилотируемых самолетов, будут направлены против талибов. В своих показаниях в конгрессе в июне министр обороны Ллойд Остин заявил, что "загоризонтные" операции будут сосредоточены на "элементах, которые, возможно, будут в состоянии совершать нападения на нашу родину", имея в виду в качестве целей Аль-Каиду* и ИГИЛ**, но не исключая нападения на талибов.

Замечания президента о "загоризонтных" атаках как о "добавленной стоимости", перетекающей в сентенции "но афганцам придется самим справляться с этим с помощью имеющихся у них военно-воздушных сил", напоминают попытку бывшего президента Ричарда Никсона утверждать, что марионеточное правительство Вьетнама развивало способность к самообороне, пытаясь замести следы США в ужасно катастрофическом американском колонизационном проекте во Вьетнаме.

"Наши воздушные удары были необходимы для защиты наших собственных оставшихся сил и для оказания помощи южновьетнамцам в их усилиях по защите своих домов и своей страны от коммунистического захвата", - сказал Никсон в речи 1972 года перед нацией.

Очевидное решение США продолжать оказывать помощь центральному правительству Афганистана с воздуха согласуется с сообщением New York Times, в котором говорится, что президент Байден установил "временные ограничения на удары беспилотных летательных аппаратов по борьбе с терроризмом и рейды коммандос за пределами обычных зон боевых действий - таких, как Афганистан и Сирия. И, по словам официальных лиц, США начали широкий обзор того, следует ли ужесточать правила эпохи Трампа для таких операций".

В аналогичном сообщении в Foreign Affairs говорится, что произошло очевидное сокращение числа атак американских беспилотников и подробно описываются элементы процесса "более масштабного переосмысления". Этот процесс, как говорят, проводит администрация Байдена, чтобы ограничить число жертв среди гражданского населения и пересмотреть то, как США должны реагировать на "зарубежную террористическую угрозу". Цель администрации, говорится в сообщение, состоит в том, чтобы "навсегда" положить конец войнам США.

Однако следует также сказать, что эти сообщения указывают на то, что президент Байден полностью намерен продолжать ту же политику убийств и упреждающих убийств американскими беспилотниками, которую проводили Буш, Обама и Трамп. Возможно, эта политика будет проводиться с большей "заботой" о жертвах среди гражданского населения, но, все равно, в нарушение международных принципов войны. Как указано на сайте BanKillerDrones.org, следование этим принципам полностью исключало бы использование вооруженными силами беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов, ведения разведки и наблюдения как внутри, так и за пределами признанной зоны боевых действий.

Похоже, что реформистские высказывания анонимных чиновников Байдена, за которые эти лица, следовательно, не несут ответственности, направлены на то, чтобы отвлечь и успокоить тех граждан США, которых возмущают продолжающиеся зверства с применением беспилотников. Речь идет о руководителях 113 организаций, выступающих за мир, правосудие и гуманизм, которые подписали письмо с требованием "положить конец незаконной программе смертоносных ударов за пределами любого признанного поля боя, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов". Помимо отмеченного выше мнения о том, что атаки беспилотных летательных аппаратов и слежка являются незаконными в любом месте, у нас есть вопрос к США, превративших весь мир в потенциальное "признанное поле битвы".

Несмотря на то, что сухопутные войска США в основном покинули Афганистан, ясно, что администрация Байдена считает Афганистан законным полем боя для военно-воздушных сил США.

В высказывании президента Байдена о "добавленной стоимости" можно увидеть четкий посыл - независимо от разговоров о более гуманитарной политике уничтожения беспилотников и прекращения войн "навсегда", президент решил, что затяжная гражданская война в Афганистане отвечает интересам США. Возможно, это связано с тем, что продолжающиеся беспорядки в Афганистане будут тревожить и беспокоить соседей этой страны - Иран, Пакистан, Россию и Китай. Возможно, это связано с тем, что гражданская война облегчит корпорациям и банкам эксплуатацию в Афганистане запасов минералов, ископаемого топлива и опиума.

Безусловно, продолжение воздушных налетов США в Афганистане принесет деньги американским военным подрядчикам.

При продолжающихся воздушных ударах и атаках спецназа США Афганистан может превратиться в Ливию - разделенную, зашедшую в тупик, страдающую, истекающую кровью страну, где Турция, Россия и Китай испытывают свое оружие и ищут выгоды.

И действительно, США, несмотря на возражения талибов, ведут переговоры с Турцией о поддержании "безопасности" в международном аэропорту Кабула. Несомненно, турецкая политическая/военная/корпоративная элита, у которой есть свои собственные экспансионистские амбиции, будет использовать свои беспилотники, в том числе полуавтономный Kargu 2, чтобы пытаться удерживать аэропорт и прилегающую территорию.

25 июня "Черный альянс за мир" (TheBlackAllianceforPeace) опубликовал заявление, в котором выступил против "любых попыток продлить войну США против афганского народа, включая усилия по продолжению участия Соединенных Штатов в военных действиях в Афганистане в какой бы то ни было форме".

В заявлении выражается обеспокоенность "продолжающимися операциями спецназа США и наемников (или „подрядчиков") в Афганистане, а также обещанной Соединенными Штатами поддержкой турецкими вооруженными силами обороны международного аэропорта Кабула, объекта, который по-прежнему является крупным военным оплотом США для поддержки своего имперского присутствия".

Президенту Байдену не мешало бы прислушаться к этому заявлению BanKillerDrones.org и к прилагаемой к нему петиции, которые призывают США больше не наносить авиаударов по афганскому народу.

Теперь, когда День независимости прошел, возможно, президент будет более охотно отвечать на вопросы о реальных целях "за горизонтом".

Автор: Ник Моттерн - Nick Mottern - на протяжении последних 50 лет работал репортером, исследователем, писателем и политическим организатором. Он управляет KnowDrones.com, веб-сайтом, посвященный образованию по вопросам организации борьбы с беспилотными летательными аппаратами и слежкой.

Перевод Сергея Духанова.

Публикуется с разрешения издателя.

*"Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

**"Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625636760
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