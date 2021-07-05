Елбасы о своих "ошибках" - Алиев, Аблязов... было очень больно

09:24 07.07.2021

"Очень больно было" - Назарбаев откровенно высказался о Рахате Алиеве



Назарбаев рассказал об отношениях с Рахатом Алиевым и назвал его назначение на высокую должность ошибкой



НУР-СУЛТАН, 6 июл - Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о Мухтаре Аблязове и Рахате Алиеве.



В Казахстане 6 июля состоялась премьера документального фильма "Qazaq: history of the golden man", продюсером и интервьюером в котором выступил известный режиссер Оливер Стоун.



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В беседе с ним Елбасы высказался о своем бывшем зяте, покойном Рахате Алиеве, назвав его назначение на высокую должность "серьезной ошибкой".



"Он оказался во главе финансовой полиции. Пользуясь этим, он зажимал бизнес, отбирал, деньги забирал у них. В какой-то момент я его предупредил: "Остановись". Представляете, мой зять. Три внука там маленьких. Все - моя дочь с тремя внуками и его отцом пришли. А я говорю: "А что я могу сделать? Вот, преступник он", - поделился воспоминаниями Назарбаев.



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"Должно быть это было очень болезненно для вас?", - спросил его Оливер Стоун.



"Очень больно было. Если бы кто-то был… А тут свой, на которого надо было бы опираться, доверять… Вы же вчера были у Дариги?", - спросил Елбасы.

"Да, она не захотела это обсуждать", - ответил Стоун.



"Я понимаю, она пережила. Мне ее жаль", - заключил Назарбаев.



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Алиев в прошлом был женат на старшей дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге. В 2008 году Алиев был заочно приговорен на родине к длительному сроку заключения за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.



В конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Первой и основной версией происшедшего было самоубийство.



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"Ведь были случаи, когда люди из вашей команды, которые занимали высокие посты, в какой-то момент начинали действовать против вас?", - спросил Назарбаева Стоун.



"А это повсюду такое, не только наша история. 1991 год, смотрите, Советский Союз рухнул, мы остались один на один, нам надо выживать. Все мои соратники, с кем я работал, были бывшими коммунистами. Но была прослойка ребят, которые закончили университет, кое-что смыслили в рыночной экономике, в капитализме. Чтобы старый опыт не мешал, я этих ребят 30-32 лет начал назначать на должности", - ответил Назарбаев.



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Назарбаев рассказал, как назначал таких молодых людей на высокие должности, например, министрами.



"И это была ошибка. Они, наоборот, мизерные деньги государства начали красть. Многие попались на коррупции. Он (Аблязов - Sputnik.) признан международным мошенником Лондонским судом, осужден. (В первый раз - Sputnik) я его помиловал", - продолжил Елбасы.



"Самая большая ошибка была, что он снова вернулся в банк и разворовал этот банк и вывел деньги на несколько миллиардов долларов. Кроме того, он своего компаньона заказал и убил. Это мы вместе с американским ФБР расследовали вместе, чтобы не говорили, что мы что-то городим", - резюмировал Назарбаев.



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Ранее Елбасы высказался о своем отношении к переименованию столицы Казахстана.