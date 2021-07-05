 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.07.2021
12:48  Между Китаем и США: Какой путь выберет Россия в меняющемся мире? - А.Маслов
12:47  Казахстан в ЕАЭС: кому невыгодно? - Петр Своик
10:48  Гюльчатаи замотали личики. В Узбе сняли запрет на ношение хиджаба в общественных местах
10:45  Аркадаг объявил международный тендер на строительство моста на Каспии до Казахстана. Возить карабугазскую соль?
10:43  Киргизия избавляется от влияния Запада российскими методами, - М.Аюпова
10:39  О лицемерии лозунгов защиты природы, - Св.Князев
10:36  "ВкусПидарВилл". Реклама с участием лесбийской пары вызвала скандал в России, - Der Standard

10:34  Спор на переговорах ОПЕК: на нефтяном рынке назревает хаос, - Handelsblatt
09:55  Турецкая разведка пересекла все границы. Пропавший в Киргизии директор сети лицеев нашелся в Турции
09:42  Бери шинель... Амер-эвакуация из Афгана похожа на паническое бегство, - "Къ"
09:33  ЦентрАзию ждет засуха, которая продлится до конца века, - узб-профессор Норкулов
09:24  Елбасы о своих "ошибках" - Алиев, Аблязов... было очень больно
08:54  Российская 201-я военная база в Таджикистане рискует попасть в окружение талибов, - "СП"
08:46  Афганистан после американцев: планы Байдена "загоризонтных" воздушных атак, - Ник Моттерн
08:20  Экстремальная засуха в Казахстане: какие регионы под угрозой
08:18  Зеленый курс Байдена - угроза для человечества и природы, - Пол Дриссен
08:05  Курс на непредсказуемость: цена на нефть
02:01  Ну и что, островок демократии? За 30 лет в Кыргызстане ничего не сделано, - Назарбаев
02:00  Падают в обморок, но не больны COVID-19: как "маршируют" таджикские студенты в пандемию
01:58  Торгов, по итогам которых в Ташкенте были приватизированы три крупных объекта, похоже, не было
01:56  "Все выглядит угнетающе". История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Вторник, 06.07.2021
21:34  Кому американцы "подбросили" Афганистан? - Петр Акопов
20:45  Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев)))
20:37  Похищение Орхана Инанды. Кыргызстан призвал Турцию вернуть главу "Сапата"
20:32  Умерла Народный акын Казахстана Аселхан Калыбекова
20:23  От Эфиопии с боями отсоединяется провинция Тыграй
20:19  Москва поддержит Душанбе, но лишь материально, - В.Панфилова
18:06  В Одессе утонул - херой обороны Крыма в 2014-м украинский генерал Курников
17:09  На Камчатке разбился российский Ан-26 - 28 погибших
12:23  Китайские рельсы для русского паровоза не подходят - локомотив не тот, - "СП"
12:22  Турция: эпидемия и властный конфликт, - А.Асалыоглу
12:18  Елбасы - 81! Как молоды мы были...
08:57  Яков Кедми: Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана
08:54  Грядет обострение в Средней Азии, - Евг.Гагарин
08:25  В Кz закрыли липовый "университет Астана" и откроют... "Университет искусственного интеллекта"
08:03  Земельный вопрос испортил казахстанцев, - Р.Бахтигареев
08:00  УзбПремьер Арипов поручил ускорить переход на латиницу
07:49  Горящая граница: афганские силовики бегут от талибов в Таджикистан, - И.Кармазин
07:46  В США начинается решающая битва за власть, - Дм.Дробницкий
07:42  Очень многие в ЦА захотят стать "Талибаном", - А.Серенко
07:27  Драка-Война. Об индийско-китайском соперничестве, - Вл.Прохватилов
07:24  Зачем ОАЭ взрывают ОПЕК+, - А.Ситников
07:19  Рынок недобычился. Разлад внутри ОПЕК грозит мировым дефицитом нефти, - "Къ"
07:16  Туркменистан загнали в демографическую яму, - В.Панфилова
07:09  Суровые грузины не дали провести гей-парад в Тбилиси. Били битами...
00:58  "Мы тут как подопытные". Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы
00:57  Присылайте янычар: Турция усиливается в Центральной Азии
00:30  Гастарбайтеры в России попали в прививочный круг
00:26  Никто не хотел уступать: почему сделка ОПЕК+ оказалась на грани развала
Понедельник, 05.07.2021
21:10  Умерла от КОВИ теща Рахмона - 88-летняя Узбекби Асадуллоева
20:55  Таджикистан мобилизует 20 тысяч военнослужащих резерва для укрепления границы с Афганистаном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Елбасы о своих "ошибках" - Алиев, Аблязов... было очень больно
09:24 07.07.2021

"Очень больно было" - Назарбаев откровенно высказался о Рахате Алиеве

Назарбаев рассказал об отношениях с Рахатом Алиевым и назвал его назначение на высокую должность ошибкой

НУР-СУЛТАН, 6 июл - Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о Мухтаре Аблязове и Рахате Алиеве.

В Казахстане 6 июля состоялась премьера документального фильма "Qazaq: history of the golden man", продюсером и интервьюером в котором выступил известный режиссер Оливер Стоун.

У Назарбаева прекрасное чувство юмора – Оливер Стоун о работе с Елбасы

В беседе с ним Елбасы высказался о своем бывшем зяте, покойном Рахате Алиеве, назвав его назначение на высокую должность "серьезной ошибкой".

"Он оказался во главе финансовой полиции. Пользуясь этим, он зажимал бизнес, отбирал, деньги забирал у них. В какой-то момент я его предупредил: "Остановись". Представляете, мой зять. Три внука там маленьких. Все - моя дочь с тремя внуками и его отцом пришли. А я говорю: "А что я могу сделать? Вот, преступник он", - поделился воспоминаниями Назарбаев.

Назарбаев рассказал о вещем сне о переносе столицы

"Должно быть это было очень болезненно для вас?", - спросил его Оливер Стоун.

"Очень больно было. Если бы кто-то был… А тут свой, на которого надо было бы опираться, доверять… Вы же вчера были у Дариги?", - спросил Елбасы.
"Да, она не захотела это обсуждать", - ответил Стоун.

"Я понимаю, она пережила. Мне ее жаль", - заключил Назарбаев.

Трусы и предатели - Назарбаев высказался о беглых политиках

Алиев в прошлом был женат на старшей дочери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дариге. В 2008 году Алиев был заочно приговорен на родине к длительному сроку заключения за подготовку к захвату власти и организацию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева в Казахстан.

В конце февраля 2015 года австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Первой и основной версией происшедшего было самоубийство.

Про Мухтара Аблязова
"Ведь были случаи, когда люди из вашей команды, которые занимали высокие посты, в какой-то момент начинали действовать против вас?", - спросил Назарбаева Стоун.

"А это повсюду такое, не только наша история. 1991 год, смотрите, Советский Союз рухнул, мы остались один на один, нам надо выживать. Все мои соратники, с кем я работал, были бывшими коммунистами. Но была прослойка ребят, которые закончили университет, кое-что смыслили в рыночной экономике, в капитализме. Чтобы старый опыт не мешал, я этих ребят 30-32 лет начал назначать на должности", - ответил Назарбаев.

Елбасы ответил на вопрос о предательстве и вспомнил Аблязова

Назарбаев рассказал, как назначал таких молодых людей на высокие должности, например, министрами.

"И это была ошибка. Они, наоборот, мизерные деньги государства начали красть. Многие попались на коррупции. Он (Аблязов - Sputnik.) признан международным мошенником Лондонским судом, осужден. (В первый раз - Sputnik) я его помиловал", - продолжил Елбасы.

"Самая большая ошибка была, что он снова вернулся в банк и разворовал этот банк и вывел деньги на несколько миллиардов долларов. Кроме того, он своего компаньона заказал и убил. Это мы вместе с американским ФБР расследовали вместе, чтобы не говорили, что мы что-то городим", - резюмировал Назарбаев.

Генпрокуратура призвала казахстанцев не поддаваться на провокации Аблязова

Ранее Елбасы высказался о своем отношении к переименованию столицы Казахстана.

Источник - ru.sputnik.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625639040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Назарбаев о переименовании Астаны: "Я этого не хотел, так решил Токаев"
- Фактор Назарбаева
- В МВД определили приоритеты
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев ознакомился с развитием "зеленого пояса" столицы
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2021 года №605
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 июля 2021 года №615
- Маулен Ашимбаев рассказал дипкорпусу о законах принятых Парламентом
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  